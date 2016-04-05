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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2907290829092910
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:50

Еще бы дали добро "угомонить" соседского главу, "Орбит" по моему фамилия. Он достал уже всех.
wadimk
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 00:21

  Starikan написав:
  budivelnik написав: А так як бути бідним в капсуспільстві соромно - то бідний і не лізе ні в політику ні в спроби змусити багатих з ним поділитись.
Про масові страйки в Британії чули?
1 Страйкували якраз не бомжі
2 А от те що в Англії масово страйкують ті хто трошки нижче середнього - це якраз нормально , адже добре завжди можна зробити кращим
3 Нагадайте мені скільки століть тому останній раз від масових страйків в Британії мінявся суспільний лад
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 00:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:При всех своих рассуждениях Будивельник совершенно верно признаёт, что не собирается делиться своими доходами с работниками, благодаря труду которых эти доходы получены. Т.е. то, о чём писал Маркс - все богатства при капитализме созданы и поддерживаются за счёт фактического ограбления (будем называть своими именами) наёмных работников.
Цікаво
А куди маркс віднесе моїх 30 років праці під час яких я робив більше ніж витрачав
Адже саме ця моя риса дозволила створити робочі місця
Чи маркс знає як створити робоче місце витрачаючи на себе 100% заробленого.

Тому
В будь-кого є кілька варіантів організації свого життя
одні можуть все життя їсти по одному банану...бо можуть виростити тільки один
другі 30 років їли по пів банана - вирощуючи по одному, а потім за гроші від проданих половинок купили технології/інструменти/сади - в яких працівник може виростити три банани...два я віддаю працівнику ( без мене в нього б був один за той самий час праці) - а один з кожного забираю собі...

Хтось мені покаже в чому програш працівника від роботи на мене?

Адже головни постулатом ЛАДа є те що не всі можуть бути такими як я....
І що нам тепер Олімпійські Ігри відмінити бо не всі можуть стати чемпіонам?
А про те що пробуючи стати чемпіоном - сотні тисяч не стають алконавтами- ми пропустим?
budivelnik
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  #<1 ... 2907290829092910
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