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Додано: Пон 05 гру, 2022 22:50
Еще бы дали добро "угомонить" соседского главу, "Орбит" по моему фамилия. Он достал уже всех.
Додано: Вів 06 гру, 2022 00:21
1 Страйкували якраз не бомжі
2 А от те що в Англії масово страйкують ті хто трошки нижче середнього - це якраз нормально , адже добре завжди можна зробити кращим
3 Нагадайте мені скільки століть тому останній раз від масових страйків в Британії мінявся суспільний лад
Додано: Вів 06 гру, 2022 00:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цікаво
А куди маркс віднесе моїх 30 років праці під час яких я робив більше ніж витрачав
Адже саме ця моя риса дозволила створити робочі місця
Чи маркс знає як створити робоче місце витрачаючи на себе 100% заробленого.
Тому
В будь-кого є кілька варіантів організації свого життя
одні можуть все життя їсти по одному банану...бо можуть виростити тільки один
другі 30 років їли по пів банана - вирощуючи по одному, а потім за гроші від проданих половинок купили технології/інструменти/сади - в яких працівник може виростити три банани...два я віддаю працівнику ( без мене в нього б був один за той самий час праці) - а один з кожного забираю собі...
Хтось мені покаже в чому програш працівника від роботи на мене?
Адже головни постулатом ЛАДа є те що не всі можуть бути такими як я....
І що нам тепер Олімпійські Ігри відмінити бо не всі можуть стати чемпіонам?
А про те що пробуючи стати чемпіоном - сотні тисяч не стають алконавтами- ми пропустим?
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