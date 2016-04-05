Додано: Вів 06 гру, 2022 01:27

Shaman написав: ..........

з одного боку можна багато теоретізувати, але чому ви такі штампи використовуєте "ограбление" та інше. цей прибуток формується за рахунок сукупності факторів - приміщення, обладнання, товари, навіть їх асортімент. наймані працівники отримують винагороду згідно свого внеску. з чого вони повинні отримувати частину прибутку? а якщо збиток - наймані робітники що, скинуться? - ха-ха.



якщо раби та кріпаки ще можна погодитися, то тут ви маніпулюєте. ..........з одного боку можна багато теоретізувати, але чому ви такі штампи використовуєте "ограбление" та інше. цей прибуток формується за рахунок сукупності факторів - приміщення, обладнання, товари, навіть їх асортімент. наймані працівники отримують винагороду згідно свого внеску. з чого вони повинні отримувати частину прибутку? а якщо збиток - наймані робітники що, скинуться? - ха-ха.якщо раби та кріпаки ще можна погодитися, то тут ви маніпулюєте.



у світі ще є багато варіантів, починаючи з "зеленої", та й потенціал атомної ще не вичерпано. термоядерну поки не враховуємо. в чому ви вбачаєте кризу енергетики? декілька разів про це сказали.у світі ще є багато варіантів, починаючи з "зеленої", та й потенціал атомної ще не вичерпано. термоядерну поки не враховуємо.

Это не штамп и не манипуляция.Вся "сукупність факторів" возникает только благодаря человеческому труду.Просто с рабами и крепостными это было более откровенно и очевидно. С развитием общества постепенно внеэкономическое принуждение заменяется экономическим с расширением индивидуальной свободы.Принуждение крепостных менее откровенно, чем рабов. Наёмных рабочих ещё меньше. Но суть не меняется.Но это слишком длинный разговор, здесь не место и не время.Можно было бы на отдельной ветке, но у меня нет столько времени для её ведения. Да и смысла не вижу. Слишком рано. Мы только в начале капиталистического пути, пока что много иллюзий и мало реального осознания проблем капитализма.Вообще-то я вижу кризис цивилизации, а не только энергетики.В Союзе сильно критиковали Мальтуса и говорили о том, что он "чувствуя гибель капитализма/империализма, говорит о гибели всего человечества".Ближе к концу Союза появились работы Римского клуба. В 1972 была издана книга "Пределы роста". Была издана и у нас в переводе. Её у нас просто замалчивали, но уже особо не критиковали. Во всяком случае, на широкой публике.Посмотрите хотя бы статью "Пределы роста" в Вики.Что касается чисто энергетики, мне кажется, что сегодняшняя зелёная энергетика не способна обеспечить потребности человечества. Она может только несколько помочь.Перспективы и возможности атомной энергетики, на мой взгляд, лучше. Но тоже ограничены.О термояде, к сожалению, пока говорить рано. Работы ведутся уже 70 лет, но результата пока нет. Хотя очень надеюсь.В любом случае, для достижения положительных результатов человечеству необходимо сильно измениться. Как минимум, научиться решать проблемы мирным путём и категорически отказаться от силовых методов решения проблем и, в частности, от войн. Ресурсы надо направлять не на создание оружия и войны, а на решение проблем.К сожалению, пока в этом направлении каких-то заметных изменений не наблюдается.