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Додано: Пон 05 гру, 2022 22:50
Еще бы дали добро "угомонить" соседского главу, "Орбит" по моему фамилия. Он достал уже всех.
Додано: Вів 06 гру, 2022 00:21
1 Страйкували якраз не бомжі
2 А от те що в Англії масово страйкують ті хто трошки нижче середнього - це якраз нормально , адже добре завжди можна зробити кращим
3 Нагадайте мені скільки століть тому останній раз від масових страйків в Британії мінявся суспільний лад
Додано: Вів 06 гру, 2022 00:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цікаво
А куди маркс віднесе моїх 30 років праці під час яких я робив більше ніж витрачав
Адже саме ця моя риса дозволила створити робочі місця
Чи маркс знає як створити робоче місце витрачаючи на себе 100% заробленого.
Тому
В будь-кого є кілька варіантів організації свого життя
одні можуть все життя їсти по одному банану...бо можуть виростити тільки один
другі 30 років їли по пів банана - вирощуючи по одному, а потім за гроші від проданих половинок купили технології/інструменти/сади - в яких працівник може виростити три банани...два я віддаю працівнику ( без мене в нього б був один за той самий час праці) - а один з кожного забираю собі...
Хтось мені покаже в чому програш працівника від роботи на мене?
Адже головни постулатом ЛАДа є те що не всі можуть бути такими як я....
І що нам тепер Олімпійські Ігри відмінити бо не всі можуть стати чемпіонам?
А про те що пробуючи стати чемпіоном - сотні тисяч не стають алконавтами- ми пропустим?
Додано: Вів 06 гру, 2022 00:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 06 гру, 2022 00:55
При сегодняшней морали это невозможно и сегодня. "Общество потребления".
Потребности человека растут быстрее, чем возможности. Вы дадите человеку Ланос, ему захочется Роллс-Ройс (надеюсь, Вы понимаете, что это условно ).
Додано: Вів 06 гру, 2022 01:24
А при чому тут я і рахунок працівника в Пенсійному?
Суму заробленого я працівнику оголошую це приблизно 50-60% від брудного прибутку(у випадку магазину брудний прибуток=націнка)...
А далі вже сам працівник хоче отримані тратить на себе ( за виключенням податків з мінімалки- тут хоче він чи не хоче- а я все сплачу)
А все що вище- це вже його зона відповідальності
Він при своєму бажанні може самостійно внести хоч 100% отриманого в Пенсійний( хоча я йому такого точно радити не буду)
Ще раз наголошую
В бізнесі прибуток створюється
працівником
капіталом
технологією...
Тому ясно що жоден працівник не створює 100%...у створеному є його частка звичайно
Простий приклад
В звязці комбайн+комбайнер - комбайн створює більше ніж комбайнер
Тому комбайнер може хотіти щоб власник комбайна ділився з ним...але отримає частку комбайна він тільки в тому випадку коли буде власником не тільки своєї праці а й самого комбайна
Додано: Вів 06 гру, 2022 01:27
Это не штамп и не манипуляция.
Вся "сукупність факторів" возникает только благодаря человеческому труду.
Просто с рабами и крепостными это было более откровенно и очевидно. С развитием общества постепенно внеэкономическое принуждение заменяется экономическим с расширением индивидуальной свободы.
Принуждение крепостных менее откровенно, чем рабов. Наёмных рабочих ещё меньше. Но суть не меняется.
Но это слишком длинный разговор, здесь не место и не время.
Можно было бы на отдельной ветке, но у меня нет столько времени для её ведения. Да и смысла не вижу. Слишком рано. Мы только в начале капиталистического пути, пока что много иллюзий и мало реального осознания проблем капитализма.
Вообще-то я вижу кризис цивилизации, а не только энергетики.
В Союзе сильно критиковали Мальтуса и говорили о том, что он "чувствуя гибель капитализма/империализма, говорит о гибели всего человечества".
Ближе к концу Союза появились работы Римского клуба. В 1972 была издана книга "Пределы роста". Была издана и у нас в переводе. Её у нас просто замалчивали, но уже особо не критиковали. Во всяком случае, на широкой публике.
Посмотрите хотя бы статью "Пределы роста" в Вики.
Что касается чисто энергетики, мне кажется, что сегодняшняя зелёная энергетика не способна обеспечить потребности человечества. Она может только несколько помочь.
Перспективы и возможности атомной энергетики, на мой взгляд, лучше. Но тоже ограничены.
О термояде, к сожалению, пока говорить рано. Работы ведутся уже 70 лет, но результата пока нет. Хотя очень надеюсь.
В любом случае, для достижения положительных результатов человечеству необходимо сильно измениться. Как минимум, научиться решать проблемы мирным путём и категорически отказаться от силовых методов решения проблем и, в частности, от войн. Ресурсы надо направлять не на создание оружия и войны, а на решение проблем.
К сожалению, пока в этом направлении каких-то заметных изменений не наблюдается.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 06 гру, 2022 01:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 06 гру, 2022 01:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У люмпена - так
В такого як я- ні
А все тому що я знаю реальну ціну практично будь якої потреби в такому абсолютному вимірі як час , який необхідний для заробляння на ту чи іншу потребу- що саме по собі є обмежуючим фактором яки не дає розгулятись фантазії що мені всі винні
А люмпен цього не знає...тому й хоче ВСЕ і ВІДРАЗУ
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 06 гру, 2022 01:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 гру, 2022 01:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 06 гру, 2022 01:32
а чим службовець краще?
Тим що він буде 30 років отримувати на 30% менше ...щоб потім 10 років мати на 50% вищу пенсію?
Коли почнете заперечувати з аргументацією про топів...не забувайте
Мої працівники не мають шансів стати топ-службовцями...
Точніше мають з ймовірністю такою ж як ймовірність мені стати олігархом...
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