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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2908290929102911
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 01:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В любом случае, для достижения положительных результатов человечеству необходимо сильно измениться. Как минимум, научиться решать проблемы мирным путём и категорически отказаться от силовых методов решения проблем и, в частности, от войн. Ресурсы надо направлять не на создание оружия и войны, а на решение проблем.
К сожалению, пока в этом направлении каких-то заметных изменений не наблюдается.

рост населения задает свои правила.
ресурсов все меньше и меньше , ртов все больше и больше.
желающих реально напнуться и поработать, как и ресурсов - меньше и меньше.
"Завтра где-то, кто знает где?
Война, эпидемия, снежный буран
Космоса чёрные дыры
Следи за собой, будь осторожен!
Следи за собой!"
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 02:02

  yanyura написав:
  ЛАД написав:Пока не слышал о беспилотниках, способных доставить на 800 км заряд, достаточный для разрушения взлётно-посадочнрй полосы.

Разрушить ВПП, построенную для стратегических бомбардировщиков, ни один из существующих беспилотников, естественно, не сможет. Но вот повредить стоящий вне укрытия самолет может легко, и даже не самим беспилотником, а его обломками. Как быстро его восстановят зависит от степени повреждения.

Не спорю, это реально. Для этого достаточно даже относительно небольшого заряда.
Но там разговор был именно о разрушении ВПП, против чего я и возражал.

Орковское министерство воровства собачьих будок и стиральных машин заявило, что
были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производств.

Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены.

В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.

https://t.me/mod_russia/22378 (по помойкам не брожу, ссылка взята из сообщения ВВС - https://www.bbc.com/russian/news-63857725)

БПЛА были уничтожены над этими аэродромами, именно аэродромами, иначе как осколки от сбитых беспилотников могли "повредить" 2 самолета, взорвать бензозаправщик, убить троих и ранить четверых военных?

Как их хваленые системы ПВО пропустили эти
реактивные беспилотники советского производства
(т.е. более 30-тилетнего возраста) на 500 км до Дягилево и на 700 км до Энгельса, другой вопрос.


P.S. Скорее всего это действительно были реактивные беспилотники, т.к. на одном из видео слышен звук реактивного двигателя, через 26 секунд вспышка и еще через 20 секунд звук взрыва.

Из советских БПЛА знаю Ту-141 - дозвуковой самолёт с достаточно скромными для сегодняшнего времени характеристиками. Потолок 6000 м, никаких "Стеллсов". Вот не знаю о возможности летать на предельно малых высотах. В те времена наверняка не было, н, возможно, сейчас доработали. У нас их было довольно много.
Если росс. ПВО пропустила такое на такую глубину... В таком случае она не стоит и 5 коп. Как они могут рассчитывать на серьёзную войну с настоящим противником, а не с "Исламским государством".

Спасибо за инфу о хождении рубля.

Надеюсь, что Успіх с freeze'ом и Hotab'ом будут у нас раньше (они на моем направлении), чем меня вынудят это сделать.

Тоже надеюсь на скорейшее освобождение левобережья.
И ещё на то, что это произойдёт в результате относительно быстрой операции - как вашего правобережья или Харьковской области, без сильных артиллерийских дуэлей, которые приведут к большим разрушениям и гибели гражданских.
ЛАД
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