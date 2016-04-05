ЛАД написав:В любом случае, для достижения положительных результатов человечеству необходимо сильно измениться. Как минимум, научиться решать проблемы мирным путём и категорически отказаться от силовых методов решения проблем и, в частности, от войн. Ресурсы надо направлять не на создание оружия и войны, а на решение проблем. К сожалению, пока в этом направлении каких-то заметных изменений не наблюдается.
рост населения задает свои правила. ресурсов все меньше и меньше , ртов все больше и больше. желающих реально напнуться и поработать, как и ресурсов - меньше и меньше. "Завтра где-то, кто знает где? Война, эпидемия, снежный буран Космоса чёрные дыры Следи за собой, будь осторожен! Следи за собой!"
ЛАД написав:Пока не слышал о беспилотниках, способных доставить на 800 км заряд, достаточный для разрушения взлётно-посадочнрй полосы.
Разрушить ВПП, построенную для стратегических бомбардировщиков, ни один из существующих беспилотников, естественно, не сможет. Но вот повредить стоящий вне укрытия самолет может легко, и даже не самим беспилотником, а его обломками. Как быстро его восстановят зависит от степени повреждения.
Не спорю, это реально. Для этого достаточно даже относительно небольшого заряда. Но там разговор был именно о разрушении ВПП, против чего я и возражал.
Орковское министерство воровства собачьих будок и стиральных машин заявило, что
были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производств.
Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены.
В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.
БПЛА были уничтожены над этими аэродромами, именно аэродромами, иначе как осколки от сбитых беспилотников могли "повредить" 2 самолета, взорвать бензозаправщик, убить троих и ранить четверых военных?
Как их хваленые системы ПВО пропустили эти
реактивные беспилотники советского производства (т.е. более 30-тилетнего возраста) на 500 км до Дягилево и на 700 км до Энгельса, другой вопрос.
P.S. Скорее всего это действительно были реактивные беспилотники, т.к. на одном из видео слышен звук реактивного двигателя, через 26 секунд вспышка и еще через 20 секунд звук взрыва.
Из советских БПЛА знаю Ту-141 - дозвуковой самолёт с достаточно скромными для сегодняшнего времени характеристиками. Потолок 6000 м, никаких "Стеллсов". Вот не знаю о возможности летать на предельно малых высотах. В те времена наверняка не было, н, возможно, сейчас доработали. У нас их было довольно много. Если росс. ПВО пропустила такое на такую глубину... В таком случае она не стоит и 5 коп. Как они могут рассчитывать на серьёзную войну с настоящим противником, а не с "Исламским государством".
Спасибо за инфу о хождении рубля.
Надеюсь, что Успіх с freeze'ом и Hotab'ом будут у нас раньше (они на моем направлении), чем меня вынудят это сделать.
Тоже надеюсь на скорейшее освобождение левобережья. И ещё на то, что это произойдёт в результате относительно быстрой операции - как вашего правобережья или Харьковской области, без сильных артиллерийских дуэлей, которые приведут к большим разрушениям и гибели гражданских.