Додано: Вів 06 гру, 2022 02:02

yanyura написав: ЛАД написав: Пока не слышал о беспилотниках, способных доставить на 800 км заряд, достаточный для разрушения взлётно-посадочнрй полосы. Пока не слышал о беспилотниках, способных доставить на 800 км заряд, достаточный для разрушения взлётно-посадочнрй полосы.

Разрушить ВПП, построенную для стратегических бомбардировщиков, ни один из существующих беспилотников, естественно, не сможет. Но вот повредить стоящий вне укрытия самолет может легко, и даже не самим беспилотником, а его обломками. Как быстро его восстановят зависит от степени повреждения. Разрушить ВПП, построенную для стратегических бомбардировщиков, ни один из существующих беспилотников, естественно, не сможет. Но вот повредить стоящий вне укрытия самолет может легко, и даже не самим беспилотником, а его обломками. Как быстро его восстановят зависит от степени повреждения.

министерство воровства собачьих будок и стиральных машин заявило, что

были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производств.



Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены.



В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.

https://t.me/mod_russia/22378 (по помойкам не брожу, ссылка взята из сообщения ВВС - https://www.bbc.com/russian/news-63857725 )



БПЛА были уничтожены над этими аэродромами, именно аэродромами, иначе как осколки от сбитых беспилотников могли "повредить" 2 самолета, взорвать бензозаправщик, убить троих и ранить четверых военных?



Как их хваленые системы ПВО пропустили эти

реактивные беспилотники советского производства

(т.е. более 30-тилетнего возраста) на 500 км до Дягилево и на 700 км до Энгельса, другой вопрос.



P.S. Скорее всего это действительно были реактивные беспилотники, т.к. на одном из видео слышен звук реактивного двигателя, через 26 секунд вспышка и еще через 20 секунд звук взрыва. Орковскоезаявило, что(по помойкам не брожу, ссылка взята из сообщения ВВС -БПЛА были уничтожены над этими аэродромами, именно аэродромами, иначе как осколки от сбитых беспилотников могли "повредить" 2 самолета, взорвать бензозаправщик, убить троих и ранить четверых военных?Как их хваленые системы ПВО пропустили этиСкорее всего это действительно были реактивные беспилотники, т.к. на одном из видео слышен звук реактивного двигателя, через 26 секунд вспышка и еще через 20 секунд звук взрыва.

такое

Надеюсь, что Успіх с freeze'ом и Hotab'ом будут у нас раньше (они на моем направлении), чем меня вынудят это сделать.

Не спорю, это реально. Для этого достаточно даже относительно небольшого заряда.Но там разговор был именно о разрушении ВПП, против чего я и возражал.Из советских БПЛА знаю Ту-141 - дозвуковой самолёт с достаточно скромными для сегодняшнего времени характеристиками. Потолок 6000 м, никаких "Стеллсов". Вот не знаю о возможности летать на предельно малых высотах. В те времена наверняка не было, н, возможно, сейчас доработали. У нас их было довольно много.Если росс. ПВО пропустилана такую глубину... В таком случае она не стоит и 5 коп. Как они могут рассчитывать на серьёзную войну с настоящим противником, а не с "Исламским государством".Спасибо за инфу о хождении рубля.Тоже надеюсь на скорейшее освобождение левобережья.И ещё на то, что это произойдёт в результате относительно быстрой операции - как вашего правобережья или Харьковской области, без сильных артиллерийских дуэлей, которые приведут к большим разрушениям и гибели гражданских.