ЛАД написав:В любом случае, для достижения положительных результатов человечеству необходимо сильно измениться. Как минимум, научиться решать проблемы мирным путём и категорически отказаться от силовых методов решения проблем и, в частности, от войн. Ресурсы надо направлять не на создание оружия и войны, а на решение проблем. К сожалению, пока в этом направлении каких-то заметных изменений не наблюдается.
рост населения задает свои правила. ресурсов все меньше и меньше , ртов все больше и больше. желающих реально напнуться и поработать, как и ресурсов - меньше и меньше. "Завтра где-то, кто знает где? Война, эпидемия, снежный буран Космоса чёрные дыры Следи за собой, будь осторожен! Следи за собой!"
ЛАД написав:Пока не слышал о беспилотниках, способных доставить на 800 км заряд, достаточный для разрушения взлётно-посадочнрй полосы.
Разрушить ВПП, построенную для стратегических бомбардировщиков, ни один из существующих беспилотников, естественно, не сможет. Но вот повредить стоящий вне укрытия самолет может легко, и даже не самим беспилотником, а его обломками. Как быстро его восстановят зависит от степени повреждения.
Не спорю, это реально. Для этого достаточно даже относительно небольшого заряда. Но там разговор был именно о разрушении ВПП, против чего я и возражал.
Орковское министерство воровства собачьих будок и стиральных машин заявило, что
были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производств.
Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены.
В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.
БПЛА были уничтожены над этими аэродромами, именно аэродромами, иначе как осколки от сбитых беспилотников могли "повредить" 2 самолета, взорвать бензозаправщик, убить троих и ранить четверых военных?
Как их хваленые системы ПВО пропустили эти
реактивные беспилотники советского производства (т.е. более 30-тилетнего возраста) на 500 км до Дягилево и на 700 км до Энгельса, другой вопрос.
P.S. Скорее всего это действительно были реактивные беспилотники, т.к. на одном из видео слышен звук реактивного двигателя, через 26 секунд вспышка и еще через 20 секунд звук взрыва.
Из советских БПЛА знаю Ту-141 - дозвуковой самолёт с достаточно скромными для сегодняшнего времени характеристиками. Потолок 6000 м, никаких "Стеллсов". Вот не знаю о возможности летать на предельно малых высотах. В те времена наверняка не было, но, возможно, сейчас доработали. У нас их было довольно много. Если росс. ПВО пропустила такое на такую глубину... В таком случае она не стоит и 5 коп. Как они могут рассчитывать на серьёзную войну с настоящим противником, а не с "Исламским государством".
Спасибо за инфу о хождении рубля.
Надеюсь, что Успіх с freeze'ом и Hotab'ом будут у нас раньше (они на моем направлении), чем меня вынудят это сделать.
Тоже надеюсь на скорейшее освобождение левобережья. И ещё на то, что это произойдёт в результате относительно быстрой операции - как вашего правобережья или Харьковской области, без сильных артиллерийских дуэлей, которые приведут к большим разрушениям и гибели гражданских.
P.s. Нашёл данные о минимальной высоте полёта Ту-141 - 50 м, т.е. предельно малые высоты. Это, конечно, усложняет задачу ПВО, но не оправдывает её провал. Удивляюсь, что они заявили о советских беспилотников. Для них было бы логичнее списать на диверсию. Решили сохранить престиж ФСБ в ущерб ПВО?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 06 гру, 2022 02:31, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Потребности человека растут быстрее, чем возможности.
У люмпена - так В такого як я- ні А все тому що я знаю реальну ціну практично будь якої потреби в такому абсолютному вимірі як час , який необхідний для заробляння на ту чи іншу потребу- що саме по собі є обмежуючим фактором яки не дає розгулятись фантазії що мені всі винні А люмпен цього не знає...тому й хоче ВСЕ і ВІДРАЗУ
Я же пишу не о конкретных людях. Я вообще стараюсь избегать личных выпадов пока меня не достанут уж слишком сильно. Отдельные люди вполне могут не придерживаться такой психологии. Но в массе - так и есть. И эта масса состоит не только и не столько из люмпенов, а из вполне приличных людей, в т.ч. и достаточно обеспеченных.
Он (аэродром Дягилево) также служит базой единственного в России танкового полка Ил-78, стратегически важной дивизии, отвечающей за дозаправку в воздухе военной авиации страны.
«Уничтожение стратегических бомбардировщиков, несомненно, привлечет больше внимания, но если Россия потеряет самолет-заправщик Ил-78, это может стать самой большой проблемой для Москвы», — сказал Ли. «Производство новых самолетов-заправщиков общеизвестно медленно, поэтому это может оказаться самым разрушительным моментом для России».
Ли сказал, что одной из главных проблем для ВВС России было то, что многие из их самолетов не размещались в ангарах, что делало их уязвимыми для атак.
«Очевидно, что Россия не готовила планы по защите авиабаз в глубине страны, — сказал Ли.
«Несмотря на то, что это не первая атака на территории России, Москва очень медленно реагировала и защищала свои самолеты».
ЛАД написав:При сегодняшней морали это невозможно и сегодня. "Общество потребления". Потребности человека растут быстрее, чем возможности. Вы дадите человеку Ланос, ему захочется Роллс-Ройс (надеюсь, Вы понимаете, что это условно ).
как раз "зажравшийся запад" более-менее движется в эту сторону. "ответственное потребление" и т.п. Хотя понятно, что сейчас это только зачатки.
росія може завдати новий ракетний удар по території України вже у вівторок, 6 грудня Про це в ефірі телемарафону на Суспільному повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято. По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали". Він закликав українців постійно пам’ятати про ракетну загрозу.
Майже 20 танкерів застрягли в Туреччині після введення стелі цін на російську нафту Вони стали на якір біля проток Босфору і Дарданелли, які з'єднують чорноморські порти росії з міжнародними ринками. Затримка насправді пов'язана з тим, що Туреччина вимагає від усіх танкерів надати листи від страхувальних компаній із підтвердженням чинності страхових виплат.
🇺🇦 "Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим Головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу" З Днем Збройних Сил України наших захисників привітав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
ЛАД написав:Потребности человека растут быстрее, чем возможности.
У люмпена - так В такого як я- ні А все тому що я знаю реальну ціну практично будь якої потреби в такому абсолютному вимірі як час , який необхідний для заробляння на ту чи іншу потребу- що саме по собі є обмежуючим фактором яки не дає розгулятись фантазії що мені всі винні А люмпен цього не знає...тому й хоче ВСЕ і ВІДРАЗУ
Складається таке враження , що в люмпени Ви записуєте 95% населення . Ну і отих пів банана , що не доїли колись - якось не викликають довіри . Економили та назаощаджували ? Реально середні заробітки не дозволяють заощадити достатньо багато . Ну а великий бізнес - взагалі до цієї теорії не має жодного дотику . Це все нагадує древній анекдот про брудне яблуко і його продаж ...
edvardd написав:🇺🇦 "Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим Головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу" З Днем Збройних Сил України наших захисників привітав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.