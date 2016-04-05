Додано: Вів 06 гру, 2022 09:49

ЛАД написав: budivelnik написав: ..........

Адже головни постулатом ЛАДа є те що не всі можуть бути такими як я....

І що нам тепер Олімпійські Ігри відмінити бо не всі можуть стати чемпіонам?

..... ..........Адже головни постулатом ЛАДа є те що не всі можуть бути такими як я....І що нам тепер Олімпійські Ігри відмінити бо не всі можуть стати чемпіонам?..... Олимпийские игры это развлечение. А мы говорим о жизни.

И Вы призываете всех стать предпринимателями, записывая остальных в нездари и неудачники. Олимпийские игры это развлечение. А мы говорим о жизни.И Вы призываетестать предпринимателями, записывая остальных в нездари и неудачники.

У вас або не вистарчає розуму зрозумітиабо ви свідомо маніпулюєте1 Я не закликаю всіх ставати Приватними підприємцями2 Я закликаю всіх приймати більш активну участь у зміні власного життя і менше очікувати щоб ці зміни для ждуна зробив хтось інший3 НаприкладЯ закликаю утеплювати свої оселі...хоч це й не вигідно на фоні дотованих енергоносіїв...але створює умови для власної незалежності від дій олігархів.Це що підприємництво ? Чи це свідоме розуміння що людина для себе коханої може зробити набагато більше ніж будь яке суспільство яке цю людину оточує.Не хоче утеплювати - може змінювати свою професію..якщо наприклад двірнику платять більше ніж ЛАДу..то це посил суспільства до ЛАДа що робота двірника суспільству більш необхідна ніж совкове бачення...І вже сам ЛАД має вирішувативін плаче/колеться але жує кактус..чи переходить на банани.ПСДля тих хто не розуміє чому так багато я присвячую питанню особистої відповідальності на гілці про війнуВідповідь на поверхніСьогодні ми воюєм не з пуйлом чи педерацієюСьогодні ми воюємо за своє право приймати рішення як жити і не залежати від рішень якогось диктатора.Так, 40 млн різноспрямованих рішень - тормозять розвиток, але ніколи не приведуть в прірву( всі 40 млн одночасно не зможуть збожеволіти як педераційники під впливом пропоганди)А от якщо 40 млн будуть змушені думати як 1 карлик - то ймовірність потрапляння в прірву росте кардинально...що до речі ми бачимо на фоні срср і рф