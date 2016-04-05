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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2910291129122913>
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 09:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:росія може завдати новий ракетний удар по території України вже у вівторок, 6 грудня
Про це в ефірі телемарафону на Суспільному повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято. По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали".
Він закликав українців постійно пам’ятати про ракетну загрозу

Сподіваюсь, що наступний напад буде вже в січні, їм треба накопичити ракети і подумати, як більш ефективно витрачати свій обмежений крилаторакетний потенціал.
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 09:46

В Украине засветились польские ЗРК S-125 Newa SC, которые, фактически, используют ракеты С-125 с шасси танка Т-55. Про их поставки в официальных заявлениях не упоминалось.
Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 09:49

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
Адже головни постулатом ЛАДа є те що не всі можуть бути такими як я....
І що нам тепер Олімпійські Ігри відмінити бо не всі можуть стати чемпіонам?
.....
Олимпийские игры это развлечение. А мы говорим о жизни.
И Вы призываете всех стать предпринимателями, записывая остальных в нездари и неудачники.
У вас або не вистарчає розуму зрозуміти
або ви свідомо маніпулюєте
1 Я не закликаю всіх ставати Приватними підприємцями
2 Я закликаю всіх приймати більш активну участь у зміні власного життя і менше очікувати щоб ці зміни для ждуна зробив хтось інший
3 Наприклад
Я закликаю утеплювати свої оселі...хоч це й не вигідно на фоні дотованих енергоносіїв...але створює умови для власної незалежності від дій олігархів.
Це що підприємництво ? Чи це свідоме розуміння що людина для себе коханої може зробити набагато більше ніж будь яке суспільство яке цю людину оточує.
Не хоче утеплювати - може змінювати свою професію..якщо наприклад двірнику платять більше ніж ЛАДу..то це посил суспільства до ЛАДа що робота двірника суспільству більш необхідна ніж совкове бачення...
І вже сам ЛАД має вирішувати
він плаче/колеться але жує кактус..чи переходить на банани.

ПС
Для тих хто не розуміє чому так багато я присвячую питанню особистої відповідальності на гілці про війну
Відповідь на поверхні
Сьогодні ми воюєм не з пуйлом чи педерацією
Сьогодні ми воюємо за своє право приймати рішення як жити і не залежати від рішень якогось диктатора.
Так, 40 млн різноспрямованих рішень - тормозять розвиток, але ніколи не приведуть в прірву( всі 40 млн одночасно не зможуть збожеволіти як педераційники під впливом пропоганди)
А от якщо 40 млн будуть змушені думати як 1 карлик - то ймовірність потрапляння в прірву росте кардинально...що до речі ми бачимо на фоні срср і рф
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 09:56

  Puente написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Потребности человека растут быстрее, чем возможности.
У люмпена - так
В такого як я- ні
А все тому що я знаю реальну ціну практично будь якої потреби в такому абсолютному вимірі як час , який необхідний для заробляння на ту чи іншу потребу- що саме по собі є обмежуючим фактором яки не дає розгулятись фантазії що мені всі винні
А люмпен цього не знає...тому й хоче ВСЕ і ВІДРАЗУ

Складається таке враження , що в люмпени Ви записуєте 95% населення .
Ну і отих пів банана , що не доїли колись - якось не викликають довіри . Економили та назаощаджували ?
Реально середні заробітки не дозволяють заощадити достатньо багато . Ну а великий бізнес - взагалі до цієї теорії не має жодного дотику . Це все нагадує древній анекдот про брудне яблуко і його продаж ...
1 З будь якого заробітку можна відкласти 30%...
Просто гляньте на цифри
12 млн пенсіонерів живуть за 3000 грн пенсії
Мінімальний заробіток - 6700 грн
2 Не можна заощадити більше ніж заробив....
Але завжди можна заробити більше ніж маєш і це не обовязково ставати при цьому підприємцем
Давайте візьмем курьєра ГЛОВО...
Спочатку нозями - це один дохід
Потім відкладаючи від заробленого 30% на протязі 3-6 місяців - велосипед і збільшення доходу на...30%
Потім відкладаючи 30% за 3-6 місяців - електро велосипед
Електроскутер
......три велосипеда..які здав в оренду тим хто тільки починає свій шлях курєром в ГЛОВО...

Як бачите - було б бажання подумати і потерпіти
ПС
При цьому реально терпів всього перших 3-6 місяців..адже отримавши велосипед вже відкладаєш те що заробляє наявність велосипеда.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 10:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Давайте про війну або про орків. Про бізнес можна в іншій темі.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 10:18

Москву могут атаковать беспилотники, которые разработала Украина – издание The Guardian

У ВСУ якобы появился ударный беспилотник с дальностью лёта до 1000 км. Этого достаточно, чтобы добраться до российской столицы и других городов в западной части страны.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 10:45

  vitaliian написав:
Москву могут атаковать беспилотники, которые разработала Украина – издание The Guardian

У ВСУ якобы появился ударный беспилотник с дальностью лёта до 1000 км. Этого достаточно, чтобы добраться до российской столицы и других городов в западной части страны.



"Нам потрібні далекобійні комплекси чи взагалі протиракетні комплекси проти балістичних ракет. Тому що навіть радянські комплекси, такі як С-300 та "Бук-М1", можуть знищувати крилаті ракети. А ось із балістичними та гіперзвуковими тут проблема. Нам потрібні такі комплекси, як Patriot, як франко-італійські SAMP-T, як ізраїльські Arrow. Але це нам не надається", - розповів генерал.

Романенко наголосив, що атака військових об’єктів на території агресорки є абсолютно законною ціллю України.
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 10:55

  vitaliian написав:
Москву могут атаковать беспилотники, которые разработала Украина – издание The Guardian

У ВСУ якобы появился ударный беспилотник с дальностью лёта до 1000 км. Этого достаточно, чтобы добраться до российской столицы и других городов в западной части страны.


Думаю, умышленно эту утку разгоняют.
Скорее всего запустили беспилотники где-то из окрестностей.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 10:57

https://t.me/c/1632966055/1736
Видео как наши сбивают ракету из автомата
Канал мб закрытый (мне это в приложении не видно)
Если закрытый напишите я удалю пост
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 11:27

  vitaliian написав:https://t.me/c/1632966055/1736
Видео как наши сбивают ракету из автомата
Канал мб закрытый (мне это в приложении не видно)
Если закрытый напишите я удалю пост

Закрытый.
ЛАД
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