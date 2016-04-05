ЛАД написав: budivelnik написав:
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Адже головни постулатом ЛАДа є те що не всі можуть бути такими як я....
І що нам тепер Олімпійські Ігри відмінити бо не всі можуть стати чемпіонам?
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Олимпийские игры это развлечение. А мы говорим о жизни.
И Вы призываете всех
стать предпринимателями, записывая остальных в нездари и неудачники.
У вас або не вистарчає розуму зрозуміти
або ви свідомо маніпулюєте
1 Я не закликаю всіх ставати Приватними підприємцями
2 Я закликаю всіх приймати більш активну участь у зміні власного життя і менше очікувати щоб ці зміни для ждуна зробив хтось інший
3 Наприклад
Я закликаю утеплювати свої оселі...хоч це й не вигідно на фоні дотованих енергоносіїв...але створює умови для власної незалежності від дій олігархів.
Це що підприємництво ? Чи це свідоме розуміння що людина для себе коханої може зробити набагато більше ніж будь яке суспільство яке цю людину оточує.
Не хоче утеплювати - може змінювати свою професію..якщо наприклад двірнику платять більше ніж ЛАДу..то це посил суспільства до ЛАДа що робота двірника суспільству більш необхідна ніж совкове бачення...
І вже сам ЛАД має вирішувати
він плаче/колеться але жує кактус..чи переходить на банани.
ПС
Для тих хто не розуміє чому так багато я присвячую питанню особистої відповідальності на гілці про війну
Відповідь на поверхні
Сьогодні ми воюєм не з пуйлом чи педерацією
Сьогодні ми воюємо за своє право приймати рішення як жити і не залежати від рішень якогось диктатора.
Так, 40 млн різноспрямованих рішень - тормозять розвиток, але ніколи не приведуть в прірву( всі 40 млн одночасно не зможуть збожеволіти як педераційники під впливом пропоганди)
А от якщо 40 млн будуть змушені думати як 1 карлик - то ймовірність потрапляння в прірву росте кардинально...що до речі ми бачимо на фоні срср і рф