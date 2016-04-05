Беспилотники были запущены с территории Украины, и как минимум один из ударов был нанесен с помощью спецподразделений вблизи базы, которые помогали наводить беспилотники на цель, сказал чиновник на условиях анонимности для передачи конфиденциальной информации.
Москву могут атаковать беспилотники, которые разработала Украина – издание The Guardian
У ВСУ якобы появился ударный беспилотник с дальностью лёта до 1000 км. Этого достаточно, чтобы добраться до российской столицы и других городов в западной части страны.
Думаю, умышленно эту утку разгоняют. Скорее всего запустили беспилотники где-то из окрестностей.
Зачем нам их города ? Нас интересует полная денацификация всех ракетных носителей в первую очередь. Конечно умышленно разгоняют, но только не тот тезис, что есть беспилотники такой дальностью, а они есть инфа 99%, а то что целями могут быть города.
Эксперты исследовали остатки крылатых ракет Х-101, найденные в Киеве после атаки 23 ноября, в результате которой были отключены электричество и системы водоснабжения на больших территориях страны. Согласно отчету, опубликованному следователями в понедельник , одна из ракет была изготовлена этим летом, а другая была завершена после сентября, о чем свидетельствует маркировка на оружии .
По словам одного из исследователей, тот факт, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что она нашла способы приобретать полупроводники и другую технику, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны. ........ В ходе четырех предыдущих исследовательских поездок в Киев после вторжения следователи обнаружили, что почти все передовое российское военное снаряжение, которое они исследовали, например, зашифрованные радиоприемники и лазерные дальномеры , было построено с использованием западных полупроводников.
Вашингтон не рассматривает возможность пополнять свой национальный резерв российской нефтью, несмотря на «потолок цен». Об этом 5 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Как пояснила представитель Белого дома на регулярном брифинге, закупка российской нефти невозможна, потому что находится под запретом. Вопрос задали журналисты, напомнив. что ранее администрация США говорила о планах возобновить импорт для пополнения стратегического резерва, когда цена за баррель опустится примерно до 70 долларов, пишет ТАСС
В ходе поездки глава государства поручил привести в идеальное состояние левую часть моста, которая тоже была повреждена в результате теракта. Кроме того, президент выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту будет восстановлен хотя бы к середине летнего сезона.
Shaman написав:але головне не всі володіють. навіть вчителями чи вченими можуть працювати далеко на всі. тому - касири, вантажники, може продавці - з мріями як можна гарно жити якщо "взять все и поделить" (с).
Не все. Но подчёркиваю, это невозможно принципиально, так же, как вечный двигатель. Если бы все стали предпринимателями, то кто работал бы у Будивельника на стройке, а сейчас в магазине? При всех своих рассуждениях Будивельник совершенно верно признаёт, что не собирается делиться своими доходами с работниками, благодаря труду которых эти доходы получены. Т.е. то, о чём писал Маркс - все богатства при капитализме созданы и поддерживаются за счёт фактического ограбления (будем называть своими именами) наёмных работников. Так же, как ранее за счёт труда рабов, а позже крепостных.
з одного боку можна багато теоретізувати, але чому ви такі штампи використовуєте "ограбление" та інше. цей прибуток формується за рахунок сукупності факторів - приміщення, обладнання, товари, навіть їх асортімент. наймані працівники отримують винагороду згідно свого внеску. з чого вони повинні отримувати частину прибутку? а якщо збиток - наймані робітники що, скинуться? - ха-ха.
якщо раби та кріпаки ще можна погодитися, то тут ви маніпулюєте.
до речі, теперішня економіка стимулює, що багато людей працює самостійно. їх головна функція - забезпечити себе грошима. бо великий бізнес все більше та більше автоматизується, й потребує все менше людей. тому в розвинених країнах скоро дійсно загальна маса буде на пособіях, а працювати будуть більш якісні працівники, скажемо так.
Гаданием заниматься не хочу. Доживём до этого, увидим. Думаю, проблемы в таком случае будут серьёзные. Возможно, они решатся благодаря сфере услуг, возможно, как-то иначе. Но, боюсь, что до этого не дойдёт и человечеству придётся возвращаться к способам производства 100-летней или больше давности. Если не будет найден богатый источник дешёвой энергии. Добавлю - экологически чистой энергии.
в чому ви вбачаєте кризу енергетики? декілька разів про це сказали. у світі ще є багато варіантів, починаючи з "зеленої", та й потенціал атомної ще не вичерпано. термоядерну поки не враховуємо.
Просто тупость безграмотного кидалы(откровенной, малограмотной гопоты из 90х). Я уже на пальцах объяснял, юридически объяснял, экономически объяснял, на примере иных Государств объяснял... "Происхождение Капитала" и нашу реальность. О существовании работ по экономике(за что впал в ...) Я, понимаю, что московия "не вышла из состояния гопоты 90х", по причине неисчерпаемых природных ресурсов, но быть настолько... в Украине 2022 - это НОНСЕНС ........................................................................ Без/Коментарів.... Хоча питання до Модера Яким чином форум не позбавлений присутності цих особ.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 06 гру, 2022 13:06, всього редагувалось 2 разів.
Москву могут атаковать беспилотники, которые разработала Украина – издание The Guardian
У ВСУ якобы появился ударный беспилотник с дальностью лёта до 1000 км. Этого достаточно, чтобы добраться до российской столицы и других городов в западной части страны.
Думаю, умышленно эту утку разгоняют. Скорее всего запустили беспилотники где-то из окрестностей.
Зачем нам их города ? Нас интересует полная денацификация всех ракетных носителей в первую очередь. Конечно умышленно разгоняют, но только не тот тезис, что есть беспилотники такой дальностью, а они есть инфа 99%, а то что целями могут быть города.[/quote]
Изначально ошибочный термин, что может повлечь "непонимание". Замените пожалуйста на"полную демилитаризацию"
Ибо у нас нет вопросов(претензий) к национальностям, и этническим сообществам населяющих московию, а часто это наши родные и близкие. Даже наоборот! Украина Признаёт их Право на самоопределение.
вчера Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает увидеть "более четкую картину" о прекращении огня в войне в Украине или возвращения за стол переговоров до весны 2023 года.
"Я думаю, что мы также должны убедить некоторых западных союзников вернуться сейчас за стол переговоров. Украина продвигается вперед на местах, отвоевывает некоторые территории, оккупированные территории, но Россия в ответ намеренно нацеливается на гражданскую инфраструктуру. Таким образом, жизнь становится тяжелой для украинцев в частности, и для нас, для всех нас", - сказал Чавушоглу.
Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что в войне в Украине появились "более сложные новые реалии".
"Я думаю, что к весне мы будем иметь более четкую картину относительно прекращения огня, или перемирия, или (возвращения за стол переговоров)", - добавил он.
Турция ранее неоднократно пыталась стать посредником в достижении мирного соглашения между Украиной и Россией.
21:00 Россия нарушит любой мир
"Что-то просто подписать с этими террористами - мира не будет. Что-то просто согласовать с ними - точно нарушат. Отдать России хотя бы что-то из элементов безопасности других означает новую войну. Поэтому и нужно принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира: только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир. Верю, придем к этому", - заявил Владимир Зеленский после очередного ракетного обстрела Россией территории Украины.