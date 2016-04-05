budivelnik написав:Хтось мені покаже в чому програш працівника від роботи на мене?
Все залежить від того, що працівник бачить, коли заходить на портал Пенсійного фонду у свій кабінет. Тоді і з"являється розуміння.
А при чому тут я і рахунок працівника в Пенсійному? Суму заробленого я працівнику оголошую це приблизно 50-60% від брудного прибутку(у випадку магазину брудний прибуток=націнка)... А далі вже сам працівник хоче отримані тратить на себе ( за виключенням податків з мінімалки- тут хоче він чи не хоче- а я все сплачу) А все що вище- це вже його зона відповідальності Він при своєму бажанні може самостійно внести хоч 100% отриманого в Пенсійний( хоча я йому такого точно радити не буду)
Ще раз наголошую В бізнесі прибуток створюється працівником капіталом технологією... Тому ясно що жоден працівник не створює 100%...у створеному є його частка звичайно Простий приклад В звязці комбайн+комбайнер - комбайн створює більше ніж комбайнер Тому комбайнер може хотіти щоб власник комбайна ділився з ним...але отримає частку комбайна він тільки в тому випадку коли буде власником не тільки своєї праці а й самого комбайна
Соррі у всіх. Більш не буду не по темі. Щоб закрити зі свого боку лише додам: Сам комбайн не заробляє власнику нічого!!! Висока виробничість комбайна лише веде до зменшення собівартості одиниці продукції. Яке швидко з часом стає таким же на всьому ринку... А прибуток -- тобто саме те, що заробляє власник капіталу, утворюється за рахунок отого самого комбайнера. Тобто робітник і створює власнику додаткові гроші у кишеню. Це коли власник сам не працює у виробництві. Коли ж підприємець ще й сам працює, то в цьому разі він сам оцінює свою частину праці в товарі. Як схоче)) Чим і користується. Його обмежує тільки конкуренція на ринку робочої сили. Щоб робітники не повтікали до інших.
Подслушал у Стерненко выступление Коношенкова.... это какой то сюр... - "несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской авиации, нанесён массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины".... То есть удары по аэродромам боевой авиации терроризм, а стрельба ракетами по инфраструктуре - боевая работа.... Боже... как россияне это хавают ?!?!?!?
вчера Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает увидеть "более четкую картину" о прекращении огня в войне в Украине или возвращения за стол переговоров до весны 2023 года.
"Я думаю, что мы также должны убедить некоторых западных союзников вернуться сейчас за стол переговоров. Украина продвигается вперед на местах, отвоевывает некоторые территории, оккупированные территории, но Россия в ответ намеренно нацеливается на гражданскую инфраструктуру. Таким образом, жизнь становится тяжелой для украинцев в частности, и для нас, для всех нас", - сказал Чавушоглу.
Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что в войне в Украине появились "более сложные новые реалии".
"Я думаю, что к весне мы будем иметь более четкую картину относительно прекращения огня, или перемирия, или (возвращения за стол переговоров)", - добавил он.
Турция ранее неоднократно пыталась стать посредником в достижении мирного соглашения между Украиной и Россией.
21:00 Россия нарушит любой мир
"Что-то просто подписать с этими террористами - мира не будет. Что-то просто согласовать с ними - точно нарушат. Отдать России хотя бы что-то из элементов безопасности других означает новую войну. Поэтому и нужно принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира: только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир. Верю, придем к этому", - заявил Владимир Зеленский после очередного ракетного обстрела Россией территории Украины.
Поймите, что Турция, как "мирная гавань" уже получила с Украины все финансовые преференции - капитал - закрыты все турецкие проблемы с неликвидной недвижимостью, фирмы перешлли под их юрисдикцию,.... - Турция опасается потока нищих специалистов. - При чём уровня, который сама старается сформировать, как Мусульманское Государство, а не Светское. - В рамках ВТО она имеет прения с США и странами Европы, кроме того есть ряд "национальных вопросов", которые неизбежно обостряются с двух сторон ибо не поднят вопрос о "Сирии", "Кипр",........ - В плане экономики о металолому с Украине и Хлебе, о Конвенции Монтрё, о "Южном Потоке", оператор которого РФ, о танкерах с нефтью РФ, о туристах с РФ, о рынке в РФ,...(а это всё Деньги, а у Турции большие проблемы с лирой и стоит за этим не только РФ) ..........
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 06 гру, 2022 14:39, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko написав:Подслушал у Стерненко выступление Коношенкова.... это какой то сюр... - "несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской авиации, нанесён массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины".... То есть удары по аэродромам боевой авиации терроризм, а стрельба ракетами по инфраструктуре - боевая работа.... Боже... как россияне это хавают ?!?!?!?
Это хавают и здесь, с того времени, как "мирный бомбардировщик РФ ТУ, был сбит над диким городом Тбилиси". - "Зазеркалье", не стоит это выносить сюда - стоит самому это понимать, кто и как за этим стоит, что бы потом какой нибудь Макрон или Меркель не "разводили", после дословного перевода.
alex_dvornichenko написав:Подслушал у Стерненко выступление Коношенкова.... это какой то сюр... - "несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской авиации, нанесён массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины".... То есть удары по аэродромам боевой авиации терроризм, а стрельба ракетами по инфраструктуре - боевая работа.... Боже... как россияне это хавают ?!?!?!?
1984-й настав в окремо взятій країні в 2022-му. Джо́рдж О́рвелл або геній або прадід путіна
alex_dvornichenko написав:... как россияне это хавают ?
никак не хавают. Им песдят с экранов тв уже лет 20. Не только про Украину и Донбасс, про все на свете. Особенно про успехи экономики и про то как все боятся РФ.
Только совсем упоротые верят СМИ и пуйлу. Большинство к этому равнодушно и скорее делают вид что верит, "государство с фигой в кармане".
Россиян накрыл беспросветный пофигизм. В последние 22 года на РФ ничего не меняется и ничего не происходит. Убивают Политковскую и Немцова, а по телеку развлекаются Басков и Лепс.
В школах сцут про былые победы и патриотизм. Заставляют детей одевать камуфляж и т.д.
Реинкарнация совка, но с гораздо большей коррупцией, с богатой элитой и недоступной медициной.
Это рассказ многодетной матери-одиночки из Староминского района о том, что в поликлинике станицы Староминской, а это районная станица, нет детского невролога, и ей приходится лечить сына, у которого появились приступы эпилепсии, в негосударственной клинике. Это для нее очень дорого. В Староминской поликлинике не могут помочь и с оформлением домашнего обучения все по той же причине - нет детского невролога. А учителя бьют тревогу - девятилетнему Гутрову Давиду становится плохо на занятиях. Но обследовать мальчика или направить его на обследование в Краснодар тоже не могут все по той же причине - нет детского невролога. Во всех станицах Кубани, куда бы вы ни приехали, люди жалуются на недоступность медицинской помощи. А в это время администрация края тратит огромные деньги на собственный пиар, годами оставляя не решенной проблему оказания медицинской помощи жителям кубанских станиц и хуторов.
Беспросветность, наверное самое точное слово что происходит внутри рф
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 гру, 2022 15:09, всього редагувалось 3 разів.
alex_dvornichenko написав:То есть удары по аэродромам боевой авиации терроризм, а стрельба ракетами по инфраструктуре - боевая работа.... Боже... как россияне это хавают ?!?!?!?
Ніяк. Недавно диивися відео Майкла Накі про пропагнанду: він вважає, що пропаганда абсолютно не справляється в тому плані, щоб змусити росіян вірити тій маячні, яку вона несе. Але разом з тим чудово справляється в плані засирання мозгів: сотнів версій кожної події, від найбільш параноідальний до більш-менш адекватних, з неможливістю знайти правду. І справляється в світоглядному плані: переконує, що навколо одні пі***си, що всюди така ж дупа як і раші і що нічого не зміниться, роблячи їх ще більш пасивними і аполітичними.