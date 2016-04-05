Додано: Вів 06 гру, 2022 14:50

alex_dvornichenko написав: ... как россияне это хавают ? ... как россияне это хавают ?

Это рассказ многодетной матери-одиночки из Староминского района о том, что в поликлинике станицы Староминской, а это районная станица, нет детского невролога, и ей приходится лечить сына, у которого появились приступы эпилепсии, в негосударственной клинике. Это для нее очень дорого. В Староминской поликлинике не могут помочь и с оформлением домашнего обучения все по той же причине - нет детского невролога. А учителя бьют тревогу - девятилетнему Гутрову Давиду становится плохо на занятиях. Но обследовать мальчика или направить его на обследование в Краснодар тоже не могут все по той же причине - нет детского невролога.

Во всех станицах Кубани, куда бы вы ни приехали, люди жалуются на недоступность медицинской помощи. А в это время администрация края тратит огромные деньги на собственный пиар, годами оставляя не решенной проблему оказания медицинской помощи жителям кубанских станиц и хуторов.

никак не хавают. Им песдят с экранов тв уже лет 20. Не только про Украину и Донбасс, про все на свете. Особенно про успехи экономики и про то как все боятся РФ.Только совсем упоротые верят СМИ и пуйлу. Большинство к этому равнодушно и скорее делают вид что верит, "государство с фигой в кармане".Россиян накрыл беспросветный пофигизм. В последние 22 года на РФ ничего не меняется и ничего не происходит. Убивают Политковскую и Немцова, а по телеку развлекаются Басков и Лепс.В школах сцут про былые победы и патриотизм. Заставляют детей одевать камуфляж и т.д.Реинкарнация совка, но с гораздо большей коррупцией, с богатой элитой и недоступной медициной.Беспросветность, наверное самое точное слово что происходит внутри рф