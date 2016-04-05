alex_dvornichenko написав:... как россияне это хавают ?
никак не хавают. Им песдят с экранов тв уже лет 20. Не только про Украину и Донбасс, про все на свете. Особенно про успехи экономики и про то как все боятся РФ.
Только совсем упоротые верят СМИ и пуйлу. Большинство к этому равнодушно и скорее делают вид что верит, "государство с фигой в кармане".
Россиян накрыл беспросветный пофигизм. В последние 22 года на РФ ничего не меняется и ничего не происходит. Убивают Политковскую и Немцова, а по телеку развлекаются Басков и Лепс.
В школах сцут про былые победы и патриотизм. Заставляют детей одевать камуфляж и т.д.
Реинкарнация совка, но с гораздо большей коррупцией, с богатой элитой и недоступной медициной.
Это рассказ многодетной матери-одиночки из Староминского района о том, что в поликлинике станицы Староминской, а это районная станица, нет детского невролога, и ей приходится лечить сына, у которого появились приступы эпилепсии, в негосударственной клинике. Это для нее очень дорого. В Староминской поликлинике не могут помочь и с оформлением домашнего обучения все по той же причине - нет детского невролога. А учителя бьют тревогу - девятилетнему Гутрову Давиду становится плохо на занятиях. Но обследовать мальчика или направить его на обследование в Краснодар тоже не могут все по той же причине - нет детского невролога. Во всех станицах Кубани, куда бы вы ни приехали, люди жалуются на недоступность медицинской помощи. А в это время администрация края тратит огромные деньги на собственный пиар, годами оставляя не решенной проблему оказания медицинской помощи жителям кубанских станиц и хуторов.
Беспросветность, наверное самое точное слово что происходит внутри рф
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 гру, 2022 15:09, всього редагувалось 3 разів.
alex_dvornichenko написав:То есть удары по аэродромам боевой авиации терроризм, а стрельба ракетами по инфраструктуре - боевая работа.... Боже... как россияне это хавают ?!?!?!?
Ніяк. Недавно диивися відео Майкла Накі про пропагнанду: він вважає, що пропаганда абсолютно не справляється в тому плані, щоб змусити росіян вірити тій маячні, яку вона несе. Але разом з тим чудово справляється в плані засирання мозгів: сотнів версій кожної події, від найбільш параноідальний до більш-менш адекватних, з неможливістю знайти правду. І справляється в світоглядному плані: переконує, що навколо одні пі***си, що всюди така ж дупа як і раші і що нічого не зміниться, роблячи їх ще більш пасивними і аполітичними.
vitaliian написав:Беспросветность, наверное самое точное слово что происходит внутри рф
а что в совке был просвет? (эмиграция в США/Израиль ?)
у всех было все по накатанной схеме, схем было 4-5 (если упростить- то 2)
1)школа-институт-работа-к 40/45 начальник цеха-55 пенсия за вредность 2)школа-ПТУ-армия-завод-к 40 годам 6й разряд (или бригадир)-55 пенсия за вредность-65 смерть 3)школа-колония-тюрьма-шахта в Воркутауголь (или Донецк/К.Рог)-50лет смерть 4)школа-армия-сверсрочка-45лет пенсия (старший прапорщик)-охраник в гаражах
можно написать схемы про спортсменов(артистов)-5 лет на пике славы-потом забвение, пьянка(смерть) или поход в криминал (тюрьма/смерть)
budivelnik написав:У люмпена - так В такого як я- ні А все тому що я знаю реальну ціну практично будь якої потреби в такому абсолютному вимірі як час , який необхідний для заробляння на ту чи іншу потребу- що саме по собі є обмежуючим фактором яки не дає розгулятись фантазії що мені всі винні А люмпен цього не знає...тому й хоче ВСЕ і ВІДРАЗУ
Складається таке враження , що в люмпени Ви записуєте 95% населення . Ну і отих пів банана , що не доїли колись - якось не викликають довіри . Економили та назаощаджували ? Реально середні заробітки не дозволяють заощадити достатньо багато . Ну а великий бізнес - взагалі до цієї теорії не має жодного дотику . Це все нагадує древній анекдот про брудне яблуко і його продаж ...
Вы, позволите добавить свои 5 копеек? Там отсутствие понимания арифметики, но хорошие знания своего желудка. Физически нет расчёта добавленной стоимости. Т.Е. 100% обязанность всех оплачивать его содержание. Коих оно ещё и поносит. И нет понимания, что без лишних взяток(скидок со своей маржой) ему не устоять перед конкурентами, коих оно "не видит".
Сегодня, дичь видеть таких на неоккупирванном Донбассе - практически "0" спрос, цены уже не в 2, В 4 раза больше, чем это реально можно взять по Украине. Малейший спрос - компенсируется "иностранным товаром", с нереальным подъёмом. Работа идёт чисто на ВС, но без денег, чисто волонтёрством, а счета приходят за всё. И всё равно НЕТ ПРИБЫЛИ. Закрываются и выезжают...
alex_dvornichenko написав:Подслушал у Стерненко выступление Коношенкова.... это какой то сюр... - "несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской авиации, нанесён массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины".... То есть удары по аэродромам боевой авиации терроризм, а стрельба ракетами по инфраструктуре - боевая работа.... Боже... как россияне это хавают ?!?!?!?
Россияне - это коллективный путин, что бы ни говорили защитники "дождя".
alex_dvornichenko написав:Подслушал у Стерненко выступление Коношенкова.... это какой то сюр... - "несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской авиации, нанесён массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины".... То есть удары по аэродромам боевой авиации терроризм, а стрельба ракетами по инфраструктуре - боевая работа.... Боже... как россияне это хавают ?!?!?!?
Россияне - это коллективный путин, что бы ни говорили защитники "дождя".
Возвращаемся, к тому, с чего начали: "Россияне" - такой нации НЕТ - это и есть ... результат "Гебельсовщины" В то же время каждый этнос там имеет свои интересы.
"Голос которых скрыт, заглушен воем Соловъёвых, Скабеевых,..."(образное выражение)
vitaliian написав:Беспросветность, наверное самое точное слово что происходит внутри рф
а войной на нас пошли за то что нас позвали в ЕС. это был геополитический проигрыш пуйла перед своим народом, которому за свои 14 лет у власти, он ничего кроме лжи, Крыма и коррупции предложить не смог. А и ещё войну с Украиной предложил.
Помню тогда прокатилась лавина проп.роликов как в ЕС плохо, нет работы, закрываются заводы, прибалты страдают.
Мнение боброедки.
Симоньян решила вставить свои пять копеек по поводу ударов аэродрома и заявила, что «Пора перейти в режим "Вставай, страна огромная"».
Что же подразумевает пропагандистка под этими словами? Да всё просто: всеобщая мобилизация. Никакой консолидации общества не будет, ибо люди ныне в России уже и вовсе не хотят этой войны, а уж о массовой поддержке остаётся только мечтать. https://t.me/KremlCirk/3269
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 гру, 2022 16:13, всього редагувалось 2 разів.