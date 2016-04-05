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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 16:23

Прикольно надпись совпала с картинкой

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 16:27

О влиянии украинской коррупции на Войну, налогах, З/П бюджетников, социальных гарантиях,.... и где они деваются. О вооружении, Б/К,...
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /6/694639/
Голова аналітичного центру StateWatch Гліб Канєвський пояснює, що частину замовлення для ЗСУ зрізали після узгодження програм виробництва з Мінекономіки та Мінфіном. А гроші, які змогли вибити на потреби ВПК, потопали в неякісному менеджменті та осідали в кишенях чиновників.

Большой и достаточно качественный обзор рекомендую.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 17:01

Путин так и норовит выйти из какой-нибудь сделки. После удара по Крымскому мосту попытался выйти из зерновой сделки,  но тогда Эрдоган дал по шапке и приказал не вякать. Теперь, после ударов по российским военным аэродромам, Путин угрожает покинуть, уже вышедшую на финальную стадию принятия, сделку по Запорожской АЭС. Как капризная гимназистка
https://t.me/yellow_folder/114


🤡🐕 Саратовский соратник Володина предложил в ответ на атаку аэродрома сбросить на Украину бродячих собак. Ранее он отправлял неугодных на «острова к обезьянам»

«Атаковать собаками» председатель областной ОП Борис Шинчук предложил в своем телеграм-канале. По его мнению, надо отремонтировать самолеты, поврежденные в результате удара ВСУ по аэродрому в Энгельсе, и вместе с ракетами отправить в Украину бродячих собак.

«Надо сбросить бродячих собак на позиции украинских националистов! Во-первых собаки чужих не любят, во-вторых решим вопрос с бродячими собаками, в-третьих удовлетворим претензии зоозащитников — не убивать животных, в-четвёртых бродячих собак и ракет в России для Украины достаточно!», — заявил Шинчук, добавив, что операция должна пройти под девизом: «Собакам-националистам собачью смерть!».

Недавно Шинчук отметился другим ярким высказыванием. После того, как в один из пабов Саратова охрана не пустила человека в военной форме, глава Общественной палаты предложил лишить охранника гражданства и отправить на необитаемый остров к обезьянам. «К столбу на площадь! пусть все в него плюнут!», — также добавил Шинчук.
https://t.me/mozhemobyasnit/14221

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 17:06

  vitaliian написав:prodigy ещё на север ездили работать, на юге выращивали виноград и мандарины


мандарины были низкого качества (грузинские), сортов хороших не имели

а про север- студентом на летом на 2 месяца вполне нормально (самых теплых, когда +15/20 иногда)

я тоже был на Шпицбергене (6 раз по 3 часа , летом когда -2с)
мой дядка был 2 года -приехал без зубов и волос

у нас климат на юге мягкий, даже в ссср жить было можно
в отличии от 70% остальной территории

кстати, что было бы если бы в 1991г Украина осталась бы в союзе с "двумя недореспубликами"(белкой и рашкой)-200% что в 1992/93 нас ожидал сценарий Чечни (спецоперация по восстановлению конституционного строя)
prodigy
 
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