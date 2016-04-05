Голова аналітичного центру StateWatch Гліб Канєвський пояснює, що частину замовлення для ЗСУ зрізали після узгодження програм виробництва з Мінекономіки та Мінфіном. А гроші, які змогли вибити на потреби ВПК, потопали в неякісному менеджменті та осідали в кишенях чиновників.
Большой и достаточно качественный обзор рекомендую.
Путин так и норовит выйти из какой-нибудь сделки. После удара по Крымскому мосту попытался выйти из зерновой сделки, но тогда Эрдоган дал по шапке и приказал не вякать. Теперь, после ударов по российским военным аэродромам, Путин угрожает покинуть, уже вышедшую на финальную стадию принятия, сделку по Запорожской АЭС. Как капризная гимназистка https://t.me/yellow_folder/114
🤡🐕 Саратовский соратник Володина предложил в ответ на атаку аэродрома сбросить на Украину бродячих собак. Ранее он отправлял неугодных на «острова к обезьянам»
«Атаковать собаками» председатель областной ОП Борис Шинчук предложил в своем телеграм-канале. По его мнению, надо отремонтировать самолеты, поврежденные в результате удара ВСУ по аэродрому в Энгельсе, и вместе с ракетами отправить в Украину бродячих собак.
«Надо сбросить бродячих собак на позиции украинских националистов! Во-первых собаки чужих не любят, во-вторых решим вопрос с бродячими собаками, в-третьих удовлетворим претензии зоозащитников — не убивать животных, в-четвёртых бродячих собак и ракет в России для Украины достаточно!», — заявил Шинчук, добавив, что операция должна пройти под девизом: «Собакам-националистам собачью смерть!».
vitaliian написав:prodigy ещё на север ездили работать, на юге выращивали виноград и мандарины
мандарины были низкого качества (грузинские), сортов хороших не имели
а про север- студентом на летом на 2 месяца вполне нормально (самых теплых, когда +15/20 иногда)
я тоже был на Шпицбергене (6 раз по 3 часа , летом когда -2с) мой дядка был 2 года -приехал без зубов и волос
у нас климат на юге мягкий, даже в ссср жить было можно в отличии от 70% остальной территории
кстати, что было бы если бы в 1991г Украина осталась бы в союзе с "двумя недореспубликами"(белкой и рашкой)-200% что в 1992/93 нас ожидал сценарий Чечни (спецоперация по восстановлению конституционного строя)
ХХV століття цікаве буде. Оте, що в космосеріалі "Орвіл". Грошей не буде, зарплат не буде, а от "скатертини-самобранки" -- будуть. Але більшість живих працюватиме. Зд., задля репутації, чи чогось такого. Бо апатія (неробство) в ті часи -- то чомусь буде соромно (бідні наші мажореняточки, що ж з ними всіма будеееее...)
Але найбільше вражало, коли нападає чужий флот, і зорельоти Союзу (планет) вибухають один за іншим, і люди та іншопланетяни гинуть тисячами (мабуть) -- а хоч би хтось подав рапорт "у мене от вже третя дитина вибрунькувалась -- я звалюю"! Більше того -- вони там, схоже, всі навіть і без повісток!!
Я би ще зрозумів, якби пішли в піхоту нашого типу. Бо ті майбутяни матимуть потужні прилади регенерації (напр., зможуть відрізану ногу виростити). Але ж зореліт, то таке... -- "бам, і на клапті". Регенератор не поможе. Не буде чому помагати. Чи може то все тому, що ховатись нікуди? Всесвіт тоді стане малесеньким, психопатських армад -- багацько, а окупантам раби там чомусь не потрібні (я так зрозумів) -- зачищатимуть все під нуль.
Втім, все таки дивно, що ротацій не буде й у ті часи. Від першого і до останнього (3) сезону -- одні й ті ж літають, воюють, ризикують. І відпусток не видно. І безплатно. Хіба що за "незле, тихе слово". От все майже як і пропонували тут колись, впродовж року. Знайте тепер -- все так і буде. Як і мріяли.
І трохи про наше ХХІст. От всі казали цього року, що книги пушкіна, талстога, чи й булгакава -- погані. А я от спробував -- та нормально вони горять. Закидаєте кілька на розпал -- і навіть дрова колоти не треба. Бо книги, навіть у найгіршій (бридотно-імперсько-шовіністичній) реінкарнації, довго дають жар. От критикуєте їх всіх, а насправді ще не використовували за призначенням. Лайфхак на зиму 22-23рр. До речі, є надія, що після чергового "жесту доброї волі" наші солдати легко знайдуть цей розпал на звільнених територіях. Вата його тут вдосталь накопичила, а москвинським окупантам палити не можна було, мабуть.
Bobua написав:От всі казали цього року, що книги пушкіна, талстога, чи й булгакава -- погані. А я от спробував -- та нормально вони горять.
та краще вже іконами грітись (окладі з дерева трапляються іноді)
під час місцевих виборів 2019 кидали у поштову скриню гарні календарі розмір 295*415(бумага така якісна, коштовна), мабуть гривен 5коштує за штуку -поклав один біля вхідних дверей -залишаю на ньому обув (вже більш тижня витримав (не розмокає)
скільки грошей було марно витрачено за 30 років
пс книги для обігріву -почніть з Булгакова , а Пушкіна на останній випадок (полюбляю цього сукиного сина...інколи перечитуваю вірши)
Самолёт Руста двигался на малой высоте и с малой скоростью полёта, что делало невозможным постоянное сопровождение его скоростными истребителями. Сделав несколько пролётов над ним и не получив чёткой команды по воздействию, лётчики просто возвращались на аэродром[