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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2913291429152916>
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 16:23

Прикольно надпись совпала с картинкой

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 16:27

О влиянии украинской коррупции на Войну, налогах, З/П бюджетников, социальных гарантиях,.... и где они деваются. О вооружении, Б/К,...
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /6/694639/
Голова аналітичного центру StateWatch Гліб Канєвський пояснює, що частину замовлення для ЗСУ зрізали після узгодження програм виробництва з Мінекономіки та Мінфіном. А гроші, які змогли вибити на потреби ВПК, потопали в неякісному менеджменті та осідали в кишенях чиновників.

Большой и достаточно качественный обзор рекомендую.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 17:01

Путин так и норовит выйти из какой-нибудь сделки. После удара по Крымскому мосту попытался выйти из зерновой сделки,  но тогда Эрдоган дал по шапке и приказал не вякать. Теперь, после ударов по российским военным аэродромам, Путин угрожает покинуть, уже вышедшую на финальную стадию принятия, сделку по Запорожской АЭС. Как капризная гимназистка
https://t.me/yellow_folder/114


🤡🐕 Саратовский соратник Володина предложил в ответ на атаку аэродрома сбросить на Украину бродячих собак. Ранее он отправлял неугодных на «острова к обезьянам»

«Атаковать собаками» председатель областной ОП Борис Шинчук предложил в своем телеграм-канале. По его мнению, надо отремонтировать самолеты, поврежденные в результате удара ВСУ по аэродрому в Энгельсе, и вместе с ракетами отправить в Украину бродячих собак.

«Надо сбросить бродячих собак на позиции украинских националистов! Во-первых собаки чужих не любят, во-вторых решим вопрос с бродячими собаками, в-третьих удовлетворим претензии зоозащитников — не убивать животных, в-четвёртых бродячих собак и ракет в России для Украины достаточно!», — заявил Шинчук, добавив, что операция должна пройти под девизом: «Собакам-националистам собачью смерть!».

Недавно Шинчук отметился другим ярким высказыванием. После того, как в один из пабов Саратова охрана не пустила человека в военной форме, глава Общественной палаты предложил лишить охранника гражданства и отправить на необитаемый остров к обезьянам. «К столбу на площадь! пусть все в него плюнут!», — также добавил Шинчук.
https://t.me/mozhemobyasnit/14221
https://youtube.com/shorts/WrsmpGvtkEc?feature=share
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 гру, 2022 17:08, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 17:06

  vitaliian написав:prodigy ещё на север ездили работать, на юге выращивали виноград и мандарины


мандарины были низкого качества (грузинские), сортов хороших не имели

а про север- студентом на летом на 2 месяца вполне нормально (самых теплых, когда +15/20 иногда)

я тоже был на Шпицбергене (6 раз по 3 часа , летом когда -2с)
мой дядка был 2 года -приехал без зубов и волос

у нас климат на юге мягкий, даже в ссср жить было можно
в отличии от 70% остальной территории

кстати, что было бы если бы в 1991г Украина осталась бы в союзе с "двумя недореспубликами"(белкой и рашкой)-200% что в 1992/93 нас ожидал сценарий Чечни (спецоперация по восстановлению конституционного строя)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 17:09

ХХV століття цікаве буде.
Оте, що в космосеріалі "Орвіл".
Грошей не буде, зарплат не буде, а от "скатертини-самобранки" -- будуть.
Але більшість живих працюватиме. Зд., задля репутації, чи чогось такого. Бо апатія (неробство) в ті часи -- то чомусь буде соромно (бідні наші мажореняточки, що ж з ними всіма будеееее...)

Але найбільше вражало, коли нападає чужий флот, і зорельоти Союзу (планет) вибухають один за іншим, і люди та іншопланетяни гинуть тисячами (мабуть) -- а хоч би хтось подав рапорт "у мене от вже третя дитина вибрунькувалась -- я звалюю"! Більше того -- вони там, схоже, всі навіть і без повісток!!

Я би ще зрозумів, якби пішли в піхоту нашого типу. Бо ті майбутяни матимуть потужні прилади регенерації (напр., зможуть відрізану ногу виростити).
Але ж зореліт, то таке... -- "бам, і на клапті". Регенератор не поможе. Не буде чому помагати.
Чи може то все тому, що ховатись нікуди? Всесвіт тоді стане малесеньким, психопатських армад -- багацько, а окупантам раби там чомусь не потрібні (я так зрозумів) -- зачищатимуть все під нуль.

Втім, все таки дивно, що ротацій не буде й у ті часи. Від першого і до останнього (3) сезону -- одні й ті ж літають, воюють, ризикують. І відпусток не видно. І безплатно. Хіба що за "незле, тихе слово". От все майже як і пропонували тут колись, впродовж року. Знайте тепер -- все так і буде. Як і мріяли.


І трохи про наше ХХІст.
От всі казали цього року, що книги пушкіна, талстога, чи й булгакава -- погані.
А я от спробував -- та нормально вони горять.
Закидаєте кілька на розпал -- і навіть дрова колоти не треба. Бо книги, навіть у найгіршій (бридотно-імперсько-шовіністичній) реінкарнації, довго дають жар.
От критикуєте їх всіх, а насправді ще не використовували за призначенням.
Лайфхак на зиму 22-23рр. :)
До речі, є надія, що після чергового "жесту доброї волі" наші солдати легко знайдуть цей розпал на звільнених територіях. Вата його тут вдосталь накопичила, а москвинським окупантам палити не можна було, мабуть. :)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если росс. ПВО пропустила такое на такую глубину...

А в это время где-то в уголке тихонько заплакал всеми забытый Матиас Руст...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 17:54

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Если росс. ПВО пропустила такое на такую глубину...

А в это время где-то в уголке тихонько заплакал всеми забытый Матиас Руст...

Было и такое. :)
Но есть 2 отличия. Довольно существенных.
1. 1987 - уже началось разложение Союза и, соотв., армии.
2. Это всё же было мирное время.

P.s. Спасибо, что вспомнили. Глянул статью о нём в Вики - интересна стала его дальнейшая судьба. Шустрый парень.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:От всі казали цього року, що книги пушкіна, талстога, чи й булгакава -- погані.
А я от спробував -- та нормально вони горять.


та краще вже іконами грітись (окладі з дерева трапляються іноді)

під час місцевих виборів 2019 кидали у поштову скриню гарні календарі розмір 295*415(бумага така якісна, коштовна), мабуть гривен 5коштує за штуку
-поклав один біля вхідних дверей -залишаю на ньому обув (вже більш тижня витримав (не розмокає)

скільки грошей було марно витрачено за 30 років

пс книги для обігріву -почніть з Булгакова , а Пушкіна на останній випадок (полюбляю
цього сукиного сина...інколи перечитуваю вірши)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:19

  prodigy написав:-поклав один біля вхідних дверей -залишаю на ньому обув (вже більш тижня витримав (не розмокає)
тю купите яхту, не дорого. У моряка должна быть яхта. А мы вам будем завидовать.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/yahta-s ... Pa1NN.html

‼Повестки на блок постах выдавать НЕ будут

⚡️Украинцам пока не будут выдавать повестки на блокпостах из-за большого количества добровольцев

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. "Сегодня у нас большое количество добровольцев, которые приходят в соответствующие пункты комплектования. Наши ВСУ имеют возможность уже отбирать лучших из желающих. Поэтому, в принципе, сейчас нет необходимости призывать кого-то на блокпостах".
https://t.me/+YS_wZLCoTK4wMTgy
https://www.rbc.ua/ukr/news/mvs-poyasni ... 39398.html

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Глянул статью о нём в Вики


статья (кусок про сам перелет) лживая

Самолёт Руста двигался на малой высоте и с малой скоростью полёта, что делало невозможным постоянное сопровождение его скоростными истребителями. Сделав несколько пролётов над ним и не получив чёткой команды по воздействию, лётчики просто возвращались на аэродром[
prodigy
 
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