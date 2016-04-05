Додано: Вів 06 гру, 2022 17:09

ХХV століття цікаве буде.Оте, що в космосеріалі "Орвіл".Грошей не буде, зарплат не буде, а от "скатертини-самобранки" -- будуть.Але більшість живих працюватиме. Зд., задля репутації, чи чогось такого. Бо апатія (неробство) в ті часи -- то чомусь буде соромно (бідні наші мажореняточки, що ж з ними всіма будеееее...)Але найбільше вражало, коли нападає чужий флот, і зорельоти Союзу (планет) вибухають один за іншим, і люди та іншопланетяни гинуть тисячами (мабуть) -- а хоч би хтось подав рапорт "у мене от вже третя дитина вибрунькувалась -- я звалюю"! Більше того -- вони там, схоже, всі навіть і без повісток!!Я би ще зрозумів, якби пішли в піхоту нашого типу. Бо ті майбутяни матимуть потужні прилади регенерації (напр., зможуть відрізану ногу виростити).Але ж зореліт, то таке... -- "бам, і на клапті". Регенератор не поможе. Не буде чому помагати.Чи може то все тому, що ховатись нікуди? Всесвіт тоді стане малесеньким, психопатських армад -- багацько, а окупантам раби там чомусь не потрібні (я так зрозумів) -- зачищатимуть все під нуль.Втім, все такиВід першого і до останнього (3) сезону -- одні й ті ж літають, воюють, ризикують. І відпусток не видно. І безплатно. Хіба що за "незле, тихе слово". От все майже як і пропонували тут колись, впродовж року. Знайте тепер -- все так і буде. Як і мріяли.І трохи про наше ХХІст.От всі казали цього року, що книги пушкіна, талстога, чи й булгакава -- погані.А я от спробував -- та нормально вони горять.Закидаєте кілька на розпал -- і навіть дрова колоти не треба. Бо книги, навіть у найгіршій (бридотно-імперсько-шовіністичній) реінкарнації, довго дають жар.От критикуєте їх всіх, а насправді ще не використовували за призначенням.Лайфхак на зиму 22-23рр.До речі, є надія, що після чергового "жесту доброї волі" наші солдати легко знайдуть цей розпал на звільнених територіях. Вата його тут вдосталь накопичила, а москвинським окупантам палити не можна було, мабуть.