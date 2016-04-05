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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2913291429152916
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:40

‼Повестки на блок постах выдавать НЕ будут

⚡️Украинцам пока не будут выдавать повестки на блокпостах из-за большого количества добровольцев

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. "Сегодня у нас большое количество добровольцев, которые приходят в соответствующие пункты комплектования. Наши ВСУ имеют возможность уже отбирать лучших из желающих. Поэтому, в принципе, сейчас нет необходимости призывать кого-то на блокпостах".
https://t.me/+YS_wZLCoTK4wMTgy
https://www.rbc.ua/ukr/news/mvs-poyasni ... 39398.html



Они себе хуже делают, я говорил ещё 10го, когда был первый обстрел. У меня 2е знакомых, которые до этих событий были при деле в тылу, психанули и пошли в военкомат добровольно. Одной рукой пугают, что "могилизация", другой рукой в военкомат гонят украинцев... они реально невеликого ума.
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:45

М-да-а-а...
"Когда я слышу слово «культура»..."
Поаккуратнее стоило бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:47

  vitaliian написав:
  prodigy написав:-поклав один біля вхідних дверей -залишаю на ньому обув (вже більш тижня витримав (не розмокає)
тю купите яхту, не дорого. У моряка должна быть яхта. А мы вам будем завидовать.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/yahta-s ... Pa1NN.html

яхте 20лет -нужен сервис на пару тысяч
хранение от 500-1000 дол в месяц в марине

потом еще шкипера нанять за 1000 долл в месяц?

чтобы на яхте ходить -нужны сертификаты шкипера (это аремя и деньги) и меня паруса никогда не привлекали (мой курс пролетел с практикой на "Товарище" (была в 1981 и 1983, а я в 1982 проходил на УПСе Профессор Павленко )

мне больше такие "яхты" до 10м
https://www.yachtall.com/ru/lodka/jeann ... -9-s190204
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 06 гру, 2022 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:48

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Глянул статью о нём в Вики


статья (кусок про сам перелет) лживая

Самолёт Руста двигался на малой высоте и с малой скоростью полёта, что делало невозможным постоянное сопровождение его скоростными истребителями. Сделав несколько пролётов над ним и не получив чёткой команды по воздействию, лётчики просто возвращались на аэродром[

Возможно.
А, может, и нет.
Просто интересно, откуда у Вас такая уверенность?
Я бы скорее поверил в лживость версий о мотивах перелёта.

P.s. Меня, в общем, интересовала его дальнейшая жизнь, а не сам перелёт.
ЛАД
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