Они себе хуже делают, я говорил ещё 10го, когда был первый обстрел. У меня 2е знакомых, которые до этих событий были при деле в тылу, психанули и пошли в военкомат добровольно. Одной рукой пугают, что "могилизация", другой рукой в военкомат гонят украинцев... они реально невеликого ума.
яхте 20лет -нужен сервис на пару тысяч хранение от 500-1000 дол в месяц в марине
потом еще шкипера нанять за 1000 долл в месяц?
чтобы на яхте ходить -нужны сертификаты шкипера (это аремя и деньги) и меня паруса никогда не привлекали (мой курс пролетел с практикой на "Товарище" (была в 1981 и 1983, а я в 1982 проходил на УПСе Профессор Павленко )
Самолёт Руста двигался на малой высоте и с малой скоростью полёта, что делало невозможным постоянное сопровождение его скоростными истребителями. Сделав несколько пролётов над ним и не получив чёткой команды по воздействию, лётчики просто возвращались на аэродром[
Возможно. А, может, и нет. Просто интересно, откуда у Вас такая уверенность? Я бы скорее поверил в лживость версий о мотивах перелёта.
P.s. Меня, в общем, интересовала его дальнейшая жизнь, а не сам перелёт.