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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2914291529162917>
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:45

М-да-а-а...
"Когда я слышу слово «культура»..."
Поаккуратнее стоило бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:47

  vitaliian написав:
  prodigy написав:-поклав один біля вхідних дверей -залишаю на ньому обув (вже більш тижня витримав (не розмокає)
тю купите яхту, не дорого. У моряка должна быть яхта. А мы вам будем завидовать.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/yahta-s ... Pa1NN.html

яхте 20лет -нужен сервис на пару тысяч
хранение от 500-1000 дол в месяц в марине

потом еще шкипера нанять за 1000 долл в месяц?

чтобы на яхте ходить -нужны сертификаты шкипера (это аремя и деньги) и меня паруса никогда не привлекали (мой курс пролетел с практикой на "Товарище" (была в 1981 и 1983, а я в 1982 проходил на УПСе Профессор Павленко )

мне больше такие "яхты" до 10м
https://www.yachtall.com/ru/lodka/jeann ... -9-s190204
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 06 гру, 2022 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:48

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Глянул статью о нём в Вики


статья (кусок про сам перелет) лживая

Самолёт Руста двигался на малой высоте и с малой скоростью полёта, что делало невозможным постоянное сопровождение его скоростными истребителями. Сделав несколько пролётов над ним и не получив чёткой команды по воздействию, лётчики просто возвращались на аэродром[

Возможно.
А, может, и нет.
Просто интересно, откуда у Вас такая уверенность?
Я бы скорее поверил в лживость версий о мотивах перелёта.

P.s. Меня, в общем, интересовала его дальнейшая жизнь, а не сам перелёт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:55

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Если росс. ПВО пропустила такое на такую глубину...

А в это время где-то в уголке тихонько заплакал всеми забытый Матиас Руст...

Было и такое. :)
Но есть 2 отличия. Довольно существенных.
1. 1987 - уже началось разложение Союза и, соотв., армии.
2. Это всё же было мирное время

Первое отличие - это набор штампов

В 1987 году в армии всё было так же, как и в 1977 году
Никакого разложения не было

Но был один нюанс. Помнишь ?
1983 год и сбитый корейский Боинг
Банально, засцали сбивать Руста. Его пролёт вели от самой границы
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:06

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Глянул статью о нём в Вики


статья (кусок про сам перелет) лживая

Самолёт Руста двигался на малой высоте и с малой скоростью полёта, что делало невозможным постоянное сопровождение его скоростными истребителями. Сделав несколько пролётов над ним и не получив чёткой команды по воздействию, лётчики просто возвращались на аэродром[

Возможно.
А, может, и нет.
Просто интересно, откуда у Вас такая уверенность?

P.s. Меня, в общем, интересовала его дальнейшая жизнь, а не сам перелёт.



меня как моряка интересовала -по какому магнитному компасу он налетал 4000км(GPS приемников тогда еще не было), в плане навигации у него был примитивный самолет
для полетов до 300км

я был на Шетландских (в Исландии тоже много раз) островах как раз в мае (постоянная сильная низкая облачность 9-10 баллов)-ландшаф сложный -холмы (от 250-до 450м), озера, болота

у Руста был заранее выбрал аэропорт-те времена активно использовали радиомаяки (он точно знал какие характеристики у маяков и заходил на радиомаяк), не верится в это что он был в кабине сам (у него было 6 посадок-Шетланские -Вагар-Кеблавик-Берген-Хельсинки-Москва) и сколько заправок? (три)
он имел дополнительные баки, а это нарушение заводской конструкции самолета (т.е. нарушение сертификации самолета, т.е страховка сразу пропадает, а кто может допустить в аэропорт самолет у которого нет сертификации/страховки)
кто-то его сопровождал в кабине(до Хельсинки однозначно)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:11

  pesikot написав: Но был один нюанс. Помнишь ?
1983 год и сбитый корейский Боинг
Банально, засцали сбивать Руста. Его пролёт вели от самой границы

Самолет, приближающийся к москве, предшественники Горби сбили бы без вариантов.
Как и оба корейских Боинга ранее.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Его пролёт вели от самой границы


может и вели, а может и нет

я застал пролет дома,
3 июня1987 Leningrad (посадка на судно)
05/06/87 Stockholm
06/06/87 Bornholm
07/06/87 Roctok
08/06/87 Kopenhagen
10/06/87 Bremerhaven
12/06/87 Lervick (Шетландские острова -первая посадка Руста после Гамбурга)
14/06/87 Reykjavik (третья посадка)
15/06/87 Akureyri (Island)
18/06/87 Magdalenen Bucht
19/06/87 Barentsburg
20/06/87 Nordkap (Norwegen)
///////
24/06/87 Bergen/Norwegen (4й аєропорт Руста)

в течении месяца прошел "по следам Руста" на пару недель позже :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:30

  Starikan написав:
  pesikot написав: Но был один нюанс. Помнишь ?
1983 год и сбитый корейский Боинг
Банально, засцали сбивать Руста. Его пролёт вели от самой границы

Самолет, приближающийся к москве, предшественники Горби сбили бы без вариантов.
Как и оба корейских Боинга ранее.

Возможно, что сбили бы
История не имеет сослагательного наклонения

Но шума по сбитому в 1983 году Боинга - было намного больше
Потому что, погибших в 1978 году - было двое.
А в 1983 году - все

Поэтому, и не могли в 1987 году определится, что делать с этой блохой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:34

  prodigy написав:
  pesikot написав:Его пролёт вели от самой границы


может и вели, а может и нет

Вели - это точно (с) авиаполк Гродно

Проблема в том - не знали, что с ним делать
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Житель Херсона откровенно о референдуме: "Это все фейк, туда никто не ходил"

pesikot
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