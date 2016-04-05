Додано: Вів 06 гру, 2022 19:06

ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД написав: Глянул статью о нём в Вики Глянул статью о нём в Вики



статья (кусок про сам перелет) лживая



Самолёт Руста двигался на малой высоте и с малой скоростью полёта, что делало невозможным постоянное сопровождение его скоростными истребителями. Сделав несколько пролётов над ним и не получив чёткой команды по воздействию, лётчики просто возвращались на аэродром[ статья (кусок про сам перелет) лживая

Возможно.

А, может, и нет.

Просто интересно, откуда у Вас такая уверенность?



P.s. Меня, в общем, интересовала его дальнейшая жизнь, а не сам перелёт. Возможно.А, может, и нет.Просто интересно, откуда у Вас такая уверенность?P.s. Меня, в общем, интересовала его дальнейшая жизнь, а не сам перелёт.

меня как моряка интересовала -по какому магнитному компасу он налетал 4000км(GPS приемников тогда еще не было), в плане навигации у него был примитивный самолетдля полетов до 300кмя был на Шетландских (в Исландии тоже много раз) островах как раз в мае (постоянная сильная низкая облачность 9-10 баллов)-ландшаф сложный -холмы (от 250-до 450м), озера, болотау Руста был заранее выбрал аэропорт-те времена активно использовали радиомаяки (он точно знал какие характеристики у маяков и заходил на радиомаяк), не верится в это что он был в кабине сам (у него было 6 посадок-Шетланские -Вагар-Кеблавик-Берген-Хельсинки-Москва) и сколько заправок? (три)он имел дополнительные баки, а это нарушение заводской конструкции самолета (т.е. нарушение сертификации самолета, т.е страховка сразу пропадает, а кто может допустить в аэропорт самолет у которого нет сертификации/страховки)кто-то его сопровождал в кабине(до Хельсинки однозначно)