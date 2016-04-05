М-да-а-а...
"Когда я слышу слово «культура»..."
Поаккуратнее стоило бы.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 18:45
М-да-а-а...
"Когда я слышу слово «культура»..."
Поаккуратнее стоило бы.
Додано: Вів 06 гру, 2022 18:47
тю купите яхту, не дорого. У моряка должна быть яхта. А мы вам будем завидовать.
яхте 20лет -нужен сервис на пару тысяч
хранение от 500-1000 дол в месяц в марине
потом еще шкипера нанять за 1000 долл в месяц?
чтобы на яхте ходить -нужны сертификаты шкипера (это аремя и деньги) и меня паруса никогда не привлекали (мой курс пролетел с практикой на "Товарище" (была в 1981 и 1983, а я в 1982 проходил на УПСе Профессор Павленко )
мне больше такие "яхты" до 10м
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 06 гру, 2022 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 гру, 2022 18:48
Возможно.
А, может, и нет.
Просто интересно, откуда у Вас такая уверенность?
Я бы скорее поверил в лживость версий о мотивах перелёта.
P.s. Меня, в общем, интересовала его дальнейшая жизнь, а не сам перелёт.
Додано: Вів 06 гру, 2022 18:55
Первое отличие - это набор штампов
В 1987 году в армии всё было так же, как и в 1977 году
Никакого разложения не было
Но был один нюанс. Помнишь ?
1983 год и сбитый корейский Боинг
Банально, засцали сбивать Руста. Его пролёт вели от самой границы
Додано: Вів 06 гру, 2022 19:06
меня как моряка интересовала -по какому магнитному компасу он налетал 4000км(GPS приемников тогда еще не было), в плане навигации у него был примитивный самолет
для полетов до 300км
я был на Шетландских (в Исландии тоже много раз) островах как раз в мае (постоянная сильная низкая облачность 9-10 баллов)-ландшаф сложный -холмы (от 250-до 450м), озера, болота
у Руста был заранее выбрал аэропорт-те времена активно использовали радиомаяки (он точно знал какие характеристики у маяков и заходил на радиомаяк), не верится в это что он был в кабине сам (у него было 6 посадок-Шетланские -Вагар-Кеблавик-Берген-Хельсинки-Москва) и сколько заправок? (три)
он имел дополнительные баки, а это нарушение заводской конструкции самолета (т.е. нарушение сертификации самолета, т.е страховка сразу пропадает, а кто может допустить в аэропорт самолет у которого нет сертификации/страховки)
кто-то его сопровождал в кабине(до Хельсинки однозначно)
Додано: Вів 06 гру, 2022 19:11
Додано: Вів 06 гру, 2022 19:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
может и вели, а может и нет
я застал пролет дома,
3 июня1987 Leningrad (посадка на судно)
05/06/87 Stockholm
06/06/87 Bornholm
07/06/87 Roctok
08/06/87 Kopenhagen
10/06/87 Bremerhaven
12/06/87 Lervick (Шетландские острова -первая посадка Руста после Гамбурга)
14/06/87 Reykjavik (третья посадка)
15/06/87 Akureyri (Island)
18/06/87 Magdalenen Bucht
19/06/87 Barentsburg
20/06/87 Nordkap (Norwegen)
///////
24/06/87 Bergen/Norwegen (4й аєропорт Руста)
в течении месяца прошел "по следам Руста" на пару недель позже
Додано: Вів 06 гру, 2022 19:30
Возможно, что сбили бы
История не имеет сослагательного наклонения
Но шума по сбитому в 1983 году Боинга - было намного больше
Потому что, погибших в 1978 году - было двое.
А в 1983 году - все
Поэтому, и не могли в 1987 году определится, что делать с этой блохой
Додано: Вів 06 гру, 2022 19:34
Додано: Вів 06 гру, 2022 19:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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