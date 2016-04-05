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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 гру, 2022 19:53
Пишуть, що НАБУ затримало в Одесі Кауфмана/Грановського.
Кауфмана не бачив, а Грановський мені запам'ятався тим, що будучи народним депутатом у 2002 - 2006 роках, навіть у кулуарах ВРУ ходив з охороною.
Дуже показово, як на менеhttps://t.me/rozumaha/17123
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vitaliian
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Додано: Вів 06 гру, 2022 19:55
vitaliian написав:
Пишуть, що НАБУ затримало в Одесі Кауфмана/Грановського.
Кауфмана не бачив, а Грановський мені запам'ятався тим, що будучи народним депутатом у 2002 - 2006 роках, навіть у кулуарах ВРУ ходив з охороною.
Дуже показово, як на менеhttps://t.me/rozumaha/17123
На десятый месяц войны?
Ну да, это действительно показатель))).
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antey1969
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Додано: Вів 06 гру, 2022 19:59
antey1969 написав: vitaliian написав:
Пишуть, що НАБУ затримало в Одесі Кауфмана/Грановського.
Кауфмана не бачив, а Грановський мені запам'ятався тим, що будучи народним депутатом у 2002 - 2006 роках, навіть у кулуарах ВРУ ходив з охороною.
Дуже показово, як на менеhttps://t.me/rozumaha/17123
На десятый месяц войны?
Ну да, это действительно показатель))).
главное - не поймать себя за хвост
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