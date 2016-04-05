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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2914291529162917
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:53

Пишуть, що НАБУ затримало в Одесі Кауфмана/Грановського.

Кауфмана не бачив, а Грановський мені запам'ятався тим, що будучи народним депутатом у 2002 - 2006 роках, навіть у кулуарах ВРУ ходив з охороною.

Дуже показово, як на мене
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:55

  vitaliian написав:
Пишуть, що НАБУ затримало в Одесі Кауфмана/Грановського.

Кауфмана не бачив, а Грановський мені запам'ятався тим, що будучи народним депутатом у 2002 - 2006 роках, навіть у кулуарах ВРУ ходив з охороною.

Дуже показово, як на мене
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На десятый месяц войны?
Ну да, это действительно показатель))).
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:59

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:
Пишуть, що НАБУ затримало в Одесі Кауфмана/Грановського.

Кауфмана не бачив, а Грановський мені запам'ятався тим, що будучи народним депутатом у 2002 - 2006 роках, навіть у кулуарах ВРУ ходив з охороною.

Дуже показово, як на мене
https://t.me/rozumaha/17123

На десятый месяц войны?
Ну да, это действительно показатель))).

главное - не поймать себя за хвост
beee
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 21:18

Бульба тоже вместе с желтым папой утверждает, что готовится отвод войск с ЗАЭС
vitaliian
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