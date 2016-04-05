Цікаво з якою метою вони це заявляють ? Типу ми (на пару з рашою) у України забрали ракети які могли долетіти не тільки до Москви але і Вашингтону але зараз ми їм тільки пукавки на 70-80 км даємо ? США не постачали Україні озброєння для ударів по російській території, зброя, котра поставляється, вважається суто оборонною», - зазначив Прайс.
Водночас у Держдепі США уточнили, що Вашингтон не спонукає Україну завдавати ударів по цілям за межами української території.
Ukrainian написав:Цікаво з якою метою вони це заявляють ? Типу ми (на пару з рашою) у України забрали ракети які могли долетіти не тільки до Москви але і Вашингтону але зараз ми їм тільки пукавки на 70-80 км даємо ?
мета одна, максимально виснажити і принизити роісію по всіх планах.
pesikot написав: Но был один нюанс. Помнишь ? 1983 год и сбитый корейский Боинг Банально, засцали сбивать Руста. Его пролёт вели от самой границы
Самолет, приближающийся к москве, предшественники Горби сбили бы без вариантов. Как и оба корейских Боинга ранее.
Сложный вопрос. Армия всё же уже разлагалась, как и весь Союз. Попытки Андропова "повысить дисциплину" по сравнению с тем, что было раньше, выглядели не очень серьёзно. Не знаю, какой порядок принятия решения о сбитии нарушителя был в 1983, раньше такое решение мог принимать даже оперативный дежурный КП ПВО штаба армии и даже командир дивизии сухопутных войск. И я хорошо помню, как ещё на десяток лет раньше боялись принять такое решение на КП ПВО округа и как испуганно реагировали на такой приказ дежурные части ПВО, когда я решился его отдать. При том, что нарушение было явное и самолёт явно был военный. А Руста, конечно, вели, но не всё время. Ход событий, изложенный в Вики вполне похож на правду. О разделе "Версии о мотивах Руста" судить не берусь, ничего не знаю. Там уже какая-то конспирология.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 07 гру, 2022 02:33, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:Цікаво з якою метою вони це заявляють ? Типу ми (на пару з рашою) у України забрали ракети які могли долетіти не тільки до Москви але і Вашингтону але зараз ми їм тільки пукавки на 70-80 км даємо ?
мета одна, максимально виснажити і принизити роісію по всіх планах.
Скорее всё же всячески избегают даже намёка на участие в войне на нашей стороне, опасаясь прямого столкновения с РФ и возможной эскалации. ЯО всё-таки всех пугает.
Но то, что при этом хочется как можно сильнее истощить Россию, само собой. Поэтому против наших ударов не возражают, подчёркивая, что это наша собственная инициатива и наше оружие.