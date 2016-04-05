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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2914291529162917
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:53

Пишуть, що НАБУ затримало в Одесі Кауфмана/Грановського.

Кауфмана не бачив, а Грановський мені запам'ятався тим, що будучи народним депутатом у 2002 - 2006 роках, навіть у кулуарах ВРУ ходив з охороною.

Дуже показово, як на мене
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:55

  vitaliian написав:
Пишуть, що НАБУ затримало в Одесі Кауфмана/Грановського.

Кауфмана не бачив, а Грановський мені запам'ятався тим, що будучи народним депутатом у 2002 - 2006 роках, навіть у кулуарах ВРУ ходив з охороною.

Дуже показово, як на мене
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На десятый месяц войны?
Ну да, это действительно показатель))).
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:59

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:
Пишуть, що НАБУ затримало в Одесі Кауфмана/Грановського.

Кауфмана не бачив, а Грановський мені запам'ятався тим, що будучи народним депутатом у 2002 - 2006 роках, навіть у кулуарах ВРУ ходив з охороною.

Дуже показово, як на мене
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На десятый месяц войны?
Ну да, это действительно показатель))).

главное - не поймать себя за хвост
beee
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 21:18

Бульба тоже вместе с желтым папой утверждает, что готовится отвод войск с ЗАЭС

🗣Від карти тривог до Гостомеля: що українці шукали в Google у 2022 році

Корпорація Google оприлюднила підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів у пошуковій системі. Завдяки йому можна дізнатися, що найчастіше шукали українці у 2022 році.

Передбачувано, що українці більшою мірою гуглили те, що пов’язано з війною.
Найпопулярнішим запитом стала Карта повітряних тривог, далі йдуть Новини України, єДопомога.

Найпопулярніші запити:
• Карта повітряних тривог
• Новини України
• єДопомога
• Карта України
• Жириновський
• Арестович
• Путін
• Холостяк 2022
• Байрактар
• Гостомель

Українська географія в пошуку:
• Гостомель
• Буча
• Маріуполь
• Чорнобаївка
• Кременчук
• Балаклія
• Херсон
• Острів Зміїний
• Миколаїв
• Славутич


Удивительно что ЗАЭС нет в этом списке
Арестович обошел пуйло, но не дотянул до интереса к жирику. Может нам назначить его президентом на РФ? Говорят он там тоже популярен. Типа как у нас гиркин

https://t.me/irpingrisha/12853
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 01:49

Цікаво з якою метою вони це заявляють ? Типу ми (на пару з рашою) у України забрали ракети які могли долетіти не тільки до Москви але і Вашингтону але зараз ми їм тільки пукавки на 70-80 км даємо ?
США не постачали Україні озброєння для ударів по російській території, зброя, котра поставляється, вважається суто оборонною», - зазначив Прайс.

Водночас у Держдепі США уточнили, що Вашингтон не спонукає Україну завдавати ударів по цілям за межами української території.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 02:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Цікаво з якою метою вони це заявляють ? Типу ми (на пару з рашою) у України забрали ракети які могли долетіти не тільки до Москви але і Вашингтону але зараз ми їм тільки пукавки на 70-80 км даємо ?

мета одна, максимально виснажити і принизити роісію по всіх планах.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 02:21

  Starikan написав:
  pesikot написав: Но был один нюанс. Помнишь ?
1983 год и сбитый корейский Боинг
Банально, засцали сбивать Руста. Его пролёт вели от самой границы

Самолет, приближающийся к москве, предшественники Горби сбили бы без вариантов.
Как и оба корейских Боинга ранее.

Сложный вопрос.
Армия всё же уже разлагалась, как и весь Союз. Попытки Андропова "повысить дисциплину" по сравнению с тем, что было раньше, выглядели не очень серьёзно.
Не знаю, какой порядок принятия решения о сбитии нарушителя был в 1983, раньше такое решение мог принимать даже оперативный дежурный КП ПВО штаба армии и даже командир дивизии сухопутных войск. И я хорошо помню, как ещё на десяток лет раньше боялись принять такое решение на КП ПВО округа и как испуганно реагировали на такой приказ дежурные части ПВО, когда я решился его отдать. При том, что нарушение было явное и самолёт явно был военный.
А Руста, конечно, вели, но не всё время. Ход событий, изложенный в Вики вполне похож на правду. О разделе "Версии о мотивах Руста" судить не берусь, ничего не знаю. Там уже какая-то конспирология.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 07 гру, 2022 02:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 02:26

  Goodman написав:
  Ukrainian написав:Цікаво з якою метою вони це заявляють ? Типу ми (на пару з рашою) у України забрали ракети які могли долетіти не тільки до Москви але і Вашингтону але зараз ми їм тільки пукавки на 70-80 км даємо ?

мета одна, максимально виснажити і принизити роісію по всіх планах.

Скорее всё же всячески избегают даже намёка на участие в войне на нашей стороне, опасаясь прямого столкновения с РФ и возможной эскалации. ЯО всё-таки всех пугает.

Но то, что при этом хочется как можно сильнее истощить Россию, само собой.
Поэтому против наших ударов не возражают, подчёркивая, что это наша собственная инициатива и наше оружие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 02:45

Армія США отримала на озброєння нові системи тайфун які дають змогу запускати томагавки з наземних платформ

Те що потрібно Україні

First Land-Based Tomahawk And SM-6 Launcher Delivered To Army
https://www.thedrive.com/the-war-zone/f ... ed-to-army
Ukrainian
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