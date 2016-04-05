Додано: Сер 07 гру, 2022 02:21

Starikan написав: pesikot написав: Но был один нюанс. Помнишь ?

1983 год и сбитый корейский Боинг

Банально, засцали сбивать Руста. Его пролёт вели от самой границы Но был один нюанс. Помнишь ?1983 год и сбитый корейский БоингБанально, засцали сбивать Руста. Его пролёт вели от самой границы

Самолет, приближающийся к москве, предшественники Горби сбили бы без вариантов.

Как и оба корейских Боинга ранее. Самолет, приближающийся к москве, предшественники Горби сбили бы без вариантов.Как и оба корейских Боинга ранее.

Сложный вопрос.Армия всё же уже разлагалась, как и весь Союз. Попытки Андропова "повысить дисциплину" по сравнению с тем, что было раньше, выглядели не очень серьёзно.Не знаю, какой порядок принятия решения о сбитии нарушителя был в 1983, раньше такое решение мог принимать даже оперативный дежурный КП ПВО штаба армии и даже командир дивизии сухопутных войск. И я хорошо помню, как ещё на десяток лет раньше боялись принять такое решение на КП ПВО округа и как испуганно реагировали на такой приказ дежурные части ПВО, когда я решился его отдать. При том, что нарушение было явное и самолёт явно был военный.А Руста, конечно, вели, но не всё время. Ход событий, изложенный в Вики вполне похож на правду. О разделе "Версии о мотивах Руста" судить не берусь, ничего не знаю. Там уже какая-то конспирология.