Цікаво з якою метою вони це заявляють ? Типу ми (на пару з рашою) у України забрали ракети які могли долетіти не тільки до Москви але і Вашингтону але зараз ми їм тільки пукавки на 70-80 км даємо ? США не постачали Україні озброєння для ударів по російській території, зброя, котра поставляється, вважається суто оборонною», - зазначив Прайс.
Водночас у Держдепі США уточнили, що Вашингтон не спонукає Україну завдавати ударів по цілям за межами української території.
Ukrainian написав:Цікаво з якою метою вони це заявляють ? Типу ми (на пару з рашою) у України забрали ракети які могли долетіти не тільки до Москви але і Вашингтону але зараз ми їм тільки пукавки на 70-80 км даємо ?
мета одна, максимально виснажити і принизити роісію по всіх планах.
pesikot написав: Но был один нюанс. Помнишь ? 1983 год и сбитый корейский Боинг Банально, засцали сбивать Руста. Его пролёт вели от самой границы
Самолет, приближающийся к москве, предшественники Горби сбили бы без вариантов. Как и оба корейских Боинга ранее.
Сложный вопрос. Армия всё же уже разлагалась, как и весь Союз. Попытки Андропова "повысить дисциплину" по сравнению с тем, что было раньше, выглядели не очень серьёзно. Не знаю, какой порядок принятия решения о сбитии нарушителя был в 1983, раньше такое решение мог принимать даже оперативный дежурный КП ПВО штаба армии и даже командир дивизии сухопутных войск. И я хорошо помню, как ещё на десяток лет раньше боялись принять такое решение на КП ПВО округа и как испуганно реагировали на такой приказ дежурные части ПВО, когда я решился его отдать. При том, что нарушение было явное и самолёт явно был военный. А Руста, конечно, вели, но не всё время. Ход событий, изложенный в Вики вполне похож на правду. О разделе "Версии о мотивах Руста" судить не берусь, ничего не знаю. Там уже какая-то конспирология.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 07 гру, 2022 02:33, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:Цікаво з якою метою вони це заявляють ? Типу ми (на пару з рашою) у України забрали ракети які могли долетіти не тільки до Москви але і Вашингтону але зараз ми їм тільки пукавки на 70-80 км даємо ?
мета одна, максимально виснажити і принизити роісію по всіх планах.
Скорее всё же всячески избегают даже намёка на участие в войне на нашей стороне, опасаясь прямого столкновения с РФ и возможной эскалации. ЯО всё-таки всех пугает.
Но то, что при этом хочется как можно сильнее истощить Россию, само собой. Поэтому против наших ударов не возражают, подчёркивая, что это наша собственная инициатива и наше оружие.
22:18 6 декабря 2022 Германия не разрешила разместить установки Patriot в Украине - польский министр Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что Германия не дала разрешения разместить ее зенитно-ракетные установки Patriot на западе Украины.
"После разговора с министерством обороны Германии с разочарованием принял их решение об отказе поддержать Украину. Размещение "Патриотов" в западной Украине укрепило бы безопасность поляков и украинцев", - написал Блащак в "Твиттере". ---------------------------- 20:43 6 декабря 2022 Венгрия заблокировала 18 млрд евро помощи Евросоюза Украине Венгерские власти, которые враждуют и с Украиной, и с центральными органами Евросоюза, заблокировали во вторник в Брюсселе принятие пакета документов, которое позволило бы Евросоюзу оказать Украине макрофинансовую помощь на 18 млрд евро.
ЕС, впрочем, надеется решить проблему в ближайшее время.
На совете министров экономики и финансов стран ЕС во вторник в Брюсселе венгерский министр Михаль Варга заявил, что его правительство - против того, чтобы ЕС, как предлагает Еврокомиссия, брал кредит для оказания помощи Украине.
Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Венгрия будто бы готова помогать Украине на двусторонней основе, но не согласна, чтобы деньги на это брал взаймы весь ЕС.
В ответ на венгерское вето министры остальных 26 стран ЕС решили снять с повестки вопрос о размораживании 13 млрд евро, которые зарезервированы для Венгрии, но не выплачены ей.