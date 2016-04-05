Додано: Сер 07 гру, 2022 04:20

prodigy написав: меня как моряка интересовала -по какому магнитному компасу он налетал 4000км(GPS приемников тогда еще не было), в плане навигации у него был примитивный самолет

для полетов до 300км



я был на Шетландских (в Исландии тоже много раз) островах как раз в мае (постоянная сильная низкая облачность 9-10 баллов)-ландшаф сложный -холмы (от 250-до 450м), озера, болота меня как моряка интересовала -по какому магнитному компасу он налетал 4000км(GPS приемников тогда еще не было), в плане навигации у него был примитивный самолетдля полетов до 300кмя был на Шетландских (в Исландии тоже много раз) островах как раз в мае (постоянная сильная низкая облачность 9-10 баллов)-ландшаф сложный -холмы (от 250-до 450м), озера, болота

Не скажу "та що там летіти", але підготовленому льотчику це не складно.Там є АРК (автоматичний радіокомпас), там є курсова система.Летів він ПІД хмарами по наземним орієнтирам, з картою. Однозначно карту він підготував. Виділив характерні орієнтири (а ви самі сказали, що місцевість там не безорієнтирна, не пустеля, не море, і не джунглі, де все однакове). На карті при підготовці до польоту наніс лінії перетину пеленгів двох чи трьох відомих радіостанцій в полосі маршруту. Він використовував їх відомі частоти. Тому у нього був ще і контроль по технічним засобам, не лише "пальцем в карту".Йому будо б дуже складно одному, якби він потрапив в дощ , туман, низьку хмарність (50-100 метрів нижній край хмар). Але я так розумію він свій жест планував, погоду підібрав нормальну.Щоб ви розуміли, Мі8 до появи бортових GPS літав саме з цим набором засобів навігації.На Мі-24 ще є ДИСС (сам веде по паперовій карті вказівником) , але він часто був непрацездатний, та і точність там паршива. (визнаЮ, там 2 пілота, таки трохи легше).А так, це стандартний набір навігації для авіації на ті часи. Крутіше лише наявність РСБН або РСДН, але таке щастя було на більш серйозних літаках.