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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2915291629172918
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 04:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:меня как моряка интересовала -по какому магнитному компасу он налетал 4000км(GPS приемников тогда еще не было), в плане навигации у него был примитивный самолет
для полетов до 300км

я был на Шетландских (в Исландии тоже много раз) островах как раз в мае (постоянная сильная низкая облачность 9-10 баллов)-ландшаф сложный -холмы (от 250-до 450м), озера, болота


Не скажу "та що там летіти", але підготовленому льотчику це не складно.

Там є АРК (автоматичний радіокомпас), там є курсова система.

Зображення


Летів він ПІД хмарами по наземним орієнтирам, з картою. Однозначно карту він підготував. Виділив характерні орієнтири (а ви самі сказали, що місцевість там не безорієнтирна, не пустеля, не море, і не джунглі, де все однакове). На карті при підготовці до польоту наніс лінії перетину пеленгів двох чи трьох відомих радіостанцій в полосі маршруту. Він використовував їх відомі частоти. Тому у нього був ще і контроль по технічним засобам, не лише "пальцем в карту".

Йому будо б дуже складно одному, якби він потрапив в дощ , туман, низьку хмарність (50-100 метрів нижній край хмар). Але я так розумію він свій жест планував, погоду підібрав нормальну.

Щоб ви розуміли, Мі8 до появи бортових GPS літав саме з цим набором засобів навігації.
На Мі-24 ще є ДИСС (сам веде по паперовій карті вказівником) , але він часто був непрацездатний, та і точність там паршива. (визнаЮ, там 2 пілота, таки трохи легше).
А так, це стандартний набір навігації для авіації на ті часи. Крутіше лише наявність РСБН або РСДН, але таке щастя було на більш серйозних літаках.
Hotab
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