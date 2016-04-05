Додано: Сер 07 гру, 2022 04:20

prodigy написав: меня как моряка интересовала -по какому магнитному компасу он налетал 4000км(GPS приемников тогда еще не было), в плане навигации у него был примитивный самолет

для полетов до 300км



я был на Шетландских (в Исландии тоже много раз) островах как раз в мае (постоянная сильная низкая облачность 9-10 баллов)-ландшаф сложный -холмы (от 250-до 450м), озера, болота меня как моряка интересовала -по какому магнитному компасу он налетал 4000км(GPS приемников тогда еще не было), в плане навигации у него был примитивный самолетдля полетов до 300кмя был на Шетландских (в Исландии тоже много раз) островах как раз в мае (постоянная сильная низкая облачность 9-10 баллов)-ландшаф сложный -холмы (от 250-до 450м), озера, болота

— Радиотехническими средствами Ленинградской армии ПВО была обнаружена цель, летящая без ответа. Для определения её принадлежности в воздух был поднят МиГ-23, который вышел на цель и даже держал её в захвате. Лётчик определил, что летит иностранный легкомоторный самолёт спортивного класса. Но командование армии не отдало приказ на его уничтожение. А на КП Московского округа ПВО с КП армии была передана информация, что летит не самолёт-нарушитель, а нарушитель режима полётов. А это не одно и то же. Нарушитель режима полётов может быть и свой самолёт, вылетевший без заявки или изменивший маршрут полёта.



М. Руст, увидев, что на него навели истребитель, резко ушёл вниз и далее осуществлял полёт на предельно малой высоте. Дальнейшее его обнаружение было затруднено и тем, что он летел очень низко, и тем, что в этом районе работало очень много самолётов сельскохозяйственной авиации и ДОСААФ, не оборудованных системами опознавания.



Не скажу "та що там летіти", але підготовленому льотчику це не складно.Там є АРК (автоматичний радіокомпас), там є курсова система.Летів він ПІД хмарами по наземним орієнтирам, з картою. Однозначно карту він підготував. Виділив характерні орієнтири (а ви самі сказали, що місцевість там не безорієнтирна, не пустеля, не море, і не джунглі, де все однакове). На карті при підготовці до польоту наніс лінії перетину пеленгів двох чи трьох відомих радіостанцій в полосі маршруту. Він використовував їх відомі частоти. Тому у нього був ще і контроль по технічним засобам, не лише "пальцем в карту".Йому будо б дуже складно одному, якби він потрапив в дощ , туман, низьку хмарність (50-100 метрів нижній край хмар). Але я так розумію він свій жест планував, погоду підібрав нормальну.Щоб ви розуміли, Мі8 до появи бортових GPS літав саме з цим набором засобів навігації.На Мі-24 ще є ДИСС (сам веде по паперовій карті вказівником) , але він часто був непрацездатний, та і точність там паршива. (визнаЮ, там 2 пілота, таки трохи легше).А так, це стандартний набір навігації для авіації на ті часи. Крутіше лише наявність РСБН або РСДН, але таке щастя було на більш серйозних літаках.Щодо перехоплення ППО.Такого класу літаки важко бачити. Особливо на ГМВ. Вони нешвидкі, легко падають в балки, русла річок. Тобто використовують слабкі місця ППО.Винищувачам з ними взагалі складно. Через їх швидкості.Періодично на чергування в системі ППО ставали Мі-24. Але у них нема власної РЛС, їм потрібне чітке виведення на ціль. А тут знову ж потрібно, щоб порушника бачила наземна РЛС.Зараз у кацапів є вертольоти з бортовою рлс. Мабуть можуть збивати БПЛА типу Шахід доволі успішно. Для більш швидких - вже винищувачі. Чому вони не збили той реактивний рарітет (якщо це був він) - це загадка. Думаю, це був не він. А щось більш технологічне, хоч і повільне. Тут би вертольоти допомогли, так вони ж на війні з Україною.. Гггггг. )))Цікавий час настає.Мордор великий, все живе стягнули до України, а тепер простори необьятной не прикриті. Бий на вибір, роздьоргуй систему.