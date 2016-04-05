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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2916291729182919
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 11:20

  prodigy написав:
  Bobua написав:От всі казали цього року, що книги пушкіна, талстога, чи й булгакава -- погані.
А я от спробував -- та нормально вони горять.


пс книги для обігріву -почніть з Булгакова , а Пушкіна на останній випадок (полюбляю
цього сукиного сина...інколи перечитуваю вірши)


Ой не знаю...
Звісно ж, у кожного свій вибір розпалу і свої міркування. Цікаво буде порівняти навесні записи переліків спаленого, але як не крути, а той пушкін винен, що "пушкіністи" так оскотинились.
* Або він щось не те писав (вже і не згадаю -- малим був, коли читав).
* Або на недосяжному для москвинських пролетарів рівні писав (і це теж вина -- бо міг емігрувати, у них лишився би Бажов на першому місці, і може вони не так деградували би...)

Але факт, що та худоба ставить йому пам'ятники після окупації, мародерства, катувань, вбивств... :(
Якщо хочуть -- можемо обміняти книги на наших військових, що у полоні. :)
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Француз, перуанец, китаец, т.е. – существительное, русский – это прилагательное, т.е. к чему-то прилагается … русских не существует в природе, есть: мокши, мордва, меркиты и т.д., т.е. те, кто забыл свои корни, а потом в 18 веке они были названы “русскими” под чутким руководством немцев, естественно… Открой учебник “русская литература” – ты не найдешь ни одного русского писателя!!!: Пушкин – эфиоп, Лермонтов – шотландец, Гоголь – поляк и т.д… и так во всех другими сферах... Шойгу (Күжүгет оглу Шойгу в армии никогда не служил, женя/дочь зарабатывают на поставках в хармию) - папа тувинец, мама украинка, где хрусский? Дугин – хрусский нацист и фашист, мама украинка. Лавров – псевдоним сценический – настоящая фамилия Калантарян.... И так со всеми.... аэродром Энгельс-2 (с которого нас бомбят) основали украинские чумаки в калмыцких степях...
Киев за ТРИ дня. Назови мне ТРИ хрусских поэта, потом перейдем к писателям/художникам/композиторам, там так же “весело”
tvagel
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Камикадзе написав:компас когановича


компаса кагановича на перелете Гамбург-Шетландские острова (более 1000км дистанция)
у Руста не было. Наверняка он держался вблизи видимости Ютландии и потом побережья Норвегии

в заполярных широтах магнитное склонение достигает 50-80 градусов
Магнитный полюс расположен над Гренландиею (в 1987г координаты приблизительно 78N 104W) , Руст подлетая к Рейквьявику (координаты 84N 22W) имел направление(азимут) на Магнитный Северный Полюс 288-289 градусов и он точно знал куда летит?
малая авиация-от города к городу (от озера к реке, ориентируясь на зелезку -компас Кагановича)

ходил на Шпицберген 6 раз , гирокомпас Курс 4 (ворованый немецкий Аншюц 1944года)
не работал в заполярный широтах, магнитный компас тоже был малоэффективен, берега укрыты слоем льда (кромка берега и то что в рлс -это 2-3 мили погрешность), определялся пеленгуя вершины гор (и достаточно точно), хотя старпом и другие штурмана с недоверием относились к этим ориентирами (предпочитали использовать счисление)
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 11:36

Оставлю без комментариев

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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 11:52

tvagel
О - от я теж вже давно кажу про прикметник - що ми їх називаємо неправильно . Причому це ж самоназва - і інші варіанти не прижилися - ні россіянє , ні вєлікороси - тільки прикметник .
Ну якісь там поети письменники із слов"ян , напевно , все-таки були . От Ломоносов не зрозумів із кого - помори це хто ?
Там на півночі все-таки десь залишилися якісь втікачі з Новгорода ще домосковського .
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Puente написав:tvagel
О - от я теж вже давно кажу про прикметник - що ми їх називаємо неправильно . Причому це ж самоназва - і інші варіанти не прижилися - ні россіянє , ні вєлікороси - тільки прикметник .
Ну якісь там поети письменники із слов"ян , напевно , все-таки були . От Ломоносов не зрозумів із кого - помори це хто ?
ломоносов взагалі ніхто - кон'юнктурщик-жополиз, ні разу не вчений, жодних доробок чи робіт. Один з найбільших російських фейків, де листи з цитатами з конспекта лекцій студента-алкоголіка видають за наукові досягнення
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 12:08

  Bobua написав:
  prodigy написав:
  Bobua написав:От всі казали цього року, що книги пушкіна, талстога, чи й булгакава -- погані.
А я от спробував -- та нормально вони горять.


пс книги для обігріву -почніть з Булгакова , а Пушкіна на останній випадок (полюбляю
цього сукиного сина...інколи перечитуваю вірши)


Ой не знаю...
Звісно ж, у кожного свій вибір розпалу і свої міркування. Цікаво буде порівняти навесні записи переліків спаленого, але як не крути, а той пушкін винен, що "пушкіністи" так оскотинились.
* Або він щось не те писав (вже і не згадаю -- малим був, коли читав).
* Або на недосяжному для москвинських пролетарів рівні писав (і це теж вина -- бо міг емігрувати, у них лишився би Бажов на першому місці, і може вони не так деградували би...)

Але факт, що та худоба ставить йому пам'ятники після окупації, мародерства, катувань, вбивств... :(
Якщо хочуть -- можемо обміняти книги на наших військових, що у полоні. :)


памятникі русні не мають не якого відношення до культури (і до Пушкіна теж)
це як собака мітить біля кожного стовпа свою теріторію (а вони гірше собак і навіть вовків)
классики імперської літератури більшість життя прожили за її межами
Париж (Некрасов, Тургенев потім після 1917 Бунін, Набоков, Куприн,)
Николай Гоголь (Італія, Франція і тп)-у него резко закончились деньги (проституки стоят не дешево в итальянских борделях) и Жуковский посоветовал ему отредактировать Тараса Бульбу (вставить пару предложений про "великого русского царя" которого будут бояться все)-царю не сильно понравилось , но деньги Гоголю дал.
Федор Тютчев "умом россию не понять" 27 лет прожил за границей (говорил в семье по немецки(жена немка) и французски, на русском писал заказные пропагондские стишки)
В 1835 году Тютчев получил придворное звание камергера. В 1839 году дипломатическая деятельность Тютчева внезапно прервалась из-за самовольного отъезда из Турина, но до 1844 года он продолжал жить за границей. В 1843 году Тютчев встретился с всесильным начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии А. Х. Бенкендорфом. Итогом этой встречи стала поддержка императором Николаем I всех инициатив Тютчева в работе по созданию позитивного облика России на Западе. Тютчеву дали добро на самостоятельное выступление в печати по политическим проблемам взаимоотношений между Европой и Россией.


В трактате «Россия и Запад» Тютчев создаёт своего рода образ тысячелетней державы России. Излагая своё «учение об империи» и о характере империи в России, поэт отмечал её «православный характер»


поэты (писатели) бОльшую часть своей молости прожившие в Парижах, Миланах, Берлинах
по факту не были православными (быть православным в то время-это 7 раз в неделю -2 раза в день ходить на службу , при том в конкретный храм по месту прописки (приписки)
например, Николая Гоголю не нравился храм на Никитском Бульваре к которому его приписали (напоминает приписка к поликлинике) и он писал прошение "о дозволе ему посещать другой храм)

Пушкину повезло меньше всех (он был невыездной) и путешествовал по Бессарабии
Цыганы шумною толпой По Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой В шатрах изодранных ночуют. Как вольность, весел их ночлег И мирный сон под небесами; Между колесами телег, Полузавешанных коврами, Горит огонь; семья кругом Готовит ужин; в чистом поле Пасутся кони; за шатром Ручной медведь лежит на воле.


потом пару дней провел в Одессе
Я жил тогда в Одессе пыльной... Там долго ясны небеса, Там хлопотливо торг обильный Свои подъемлет паруса; Там всё Европой дышит, веет, Всё блещет Югом и пестреет Разнообразностью живой. Язык Италии златой Звучит по улице веселой, Где ходит гордый славянин, Француз, испанец, армянин, И грек, и молдаван тяжелый, И сын египетской земли, Корсар в отставке, Морали.


так что Пушкин был не виноват (как Рафик)что родился не в том месте и не в тот час
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