Bobua написав:От всі казали цього року, що книги пушкіна, талстога, чи й булгакава -- погані. А я от спробував -- та нормально вони горять.
пс книги для обігріву -почніть з Булгакова , а Пушкіна на останній випадок (полюбляю цього сукиного сина...інколи перечитуваю вірши)
Ой не знаю... Звісно ж, у кожного свій вибір розпалу і свої міркування. Цікаво буде порівняти навесні записи переліків спаленого, але як не крути, а той пушкін винен, що "пушкіністи" так оскотинились. * Або він щось не те писав (вже і не згадаю -- малим був, коли читав). * Або на недосяжному для москвинських пролетарів рівні писав (і це теж вина -- бо міг емігрувати, у них лишився би Бажов на першому місці, і може вони не так деградували би...)
Але факт, що та худоба ставить йому пам'ятники після окупації, мародерства, катувань, вбивств... Якщо хочуть -- можемо обміняти книги на наших військових, що у полоні.
Француз, перуанец, китаец, т.е. – существительное, русский – это прилагательное, т.е. к чему-то прилагается … русских не существует в природе, есть: мокши, мордва, меркиты и т.д., т.е. те, кто забыл свои корни, а потом в 18 веке они были названы “русскими” под чутким руководством немцев, естественно… Открой учебник “русская литература” – ты не найдешь ни одного русского писателя!!!: Пушкин – эфиоп, Лермонтов – шотландец, Гоголь – поляк и т.д… и так во всех другими сферах... Шойгу (Күжүгет оглу Шойгу в армии никогда не служил, женя/дочь зарабатывают на поставках в хармию) - папа тувинец, мама украинка, где хрусский? Дугин – хрусский нацист и фашист, мама украинка. Лавров – псевдоним сценический – настоящая фамилия Калантарян.... И так со всеми.... аэродром Энгельс-2 (с которого нас бомбят) основали украинские чумаки в калмыцких степях... Киев за ТРИ дня. Назови мне ТРИ хрусских поэта, потом перейдем к писателям/художникам/композиторам, там так же “весело”
компаса кагановича на перелете Гамбург-Шетландские острова (более 1000км дистанция) у Руста не было. Наверняка он держался вблизи видимости Ютландии и потом побережья Норвегии
в заполярных широтах магнитное склонение достигает 50-80 градусов Магнитный полюс расположен над Гренландиею (в 1987г координаты приблизительно 78N 104W) , Руст подлетая к Рейквьявику (координаты 84N 22W) имел направление(азимут) на Магнитный Северный Полюс 288-289 градусов и он точно знал куда летит? малая авиация-от города к городу (от озера к реке, ориентируясь на зелезку -компас Кагановича)
ходил на Шпицберген 6 раз , гирокомпас Курс 4 (ворованый немецкий Аншюц 1944года) не работал в заполярный широтах, магнитный компас тоже был малоэффективен, берега укрыты слоем льда (кромка берега и то что в рлс -это 2-3 мили погрешность), определялся пеленгуя вершины гор (и достаточно точно), хотя старпом и другие штурмана с недоверием относились к этим ориентирами (предпочитали использовать счисление)
tvagel О - от я теж вже давно кажу про прикметник - що ми їх називаємо неправильно . Причому це ж самоназва - і інші варіанти не прижилися - ні россіянє , ні вєлікороси - тільки прикметник . Ну якісь там поети письменники із слов"ян , напевно , все-таки були . От Ломоносов не зрозумів із кого - помори це хто ? Там на півночі все-таки десь залишилися якісь втікачі з Новгорода ще домосковського .
Puente написав:tvagel О - от я теж вже давно кажу про прикметник - що ми їх називаємо неправильно . Причому це ж самоназва - і інші варіанти не прижилися - ні россіянє , ні вєлікороси - тільки прикметник . Ну якісь там поети письменники із слов"ян , напевно , все-таки були . От Ломоносов не зрозумів із кого - помори це хто ?
ломоносов взагалі ніхто - кон'юнктурщик-жополиз, ні разу не вчений, жодних доробок чи робіт. Один з найбільших російських фейків, де листи з цитатами з конспекта лекцій студента-алкоголіка видають за наукові досягнення
Bobua написав:От всі казали цього року, що книги пушкіна, талстога, чи й булгакава -- погані. А я от спробував -- та нормально вони горять.
пс книги для обігріву -почніть з Булгакова , а Пушкіна на останній випадок (полюбляю цього сукиного сина...інколи перечитуваю вірши)
Ой не знаю... Звісно ж, у кожного свій вибір розпалу і свої міркування. Цікаво буде порівняти навесні записи переліків спаленого, але як не крути, а той пушкін винен, що "пушкіністи" так оскотинились. * Або він щось не те писав (вже і не згадаю -- малим був, коли читав). * Або на недосяжному для москвинських пролетарів рівні писав (і це теж вина -- бо міг емігрувати, у них лишився би Бажов на першому місці, і може вони не так деградували би...)
Але факт, що та худоба ставить йому пам'ятники після окупації, мародерства, катувань, вбивств... Якщо хочуть -- можемо обміняти книги на наших військових, що у полоні.
памятникі русні не мають не якого відношення до культури (і до Пушкіна теж) це як собака мітить біля кожного стовпа свою теріторію (а вони гірше собак і навіть вовків) классики імперської літератури більшість життя прожили за її межами Париж (Некрасов, Тургенев потім після 1917 Бунін, Набоков, Куприн,) Николай Гоголь (Італія, Франція і тп)-у него резко закончились деньги (проституки стоят не дешево в итальянских борделях) и Жуковский посоветовал ему отредактировать Тараса Бульбу (вставить пару предложений про "великого русского царя" которого будут бояться все)-царю не сильно понравилось , но деньги Гоголю дал. Федор Тютчев "умом россию не понять" 27 лет прожил за границей (говорил в семье по немецки(жена немка) и французски, на русском писал заказные пропагондские стишки)
В 1835 году Тютчев получил придворное звание камергера. В 1839 году дипломатическая деятельность Тютчева внезапно прервалась из-за самовольного отъезда из Турина, но до 1844 года он продолжал жить за границей. В 1843 году Тютчев встретился с всесильным начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии А. Х. Бенкендорфом. Итогом этой встречи стала поддержка императором Николаем I всех инициатив Тютчева в работе по созданию позитивного облика России на Западе. Тютчеву дали добро на самостоятельное выступление в печати по политическим проблемам взаимоотношений между Европой и Россией.
В трактате «Россия и Запад» Тютчев создаёт своего рода образ тысячелетней державы России. Излагая своё «учение об империи» и о характере империи в России, поэт отмечал её «православный характер»
поэты (писатели) бОльшую часть своей молости прожившие в Парижах, Миланах, Берлинах по факту не были православными (быть православным в то время-это 7 раз в неделю -2 раза в день ходить на службу , при том в конкретный храм по месту прописки (приписки) например, Николая Гоголю не нравился храм на Никитском Бульваре к которому его приписали (напоминает приписка к поликлинике) и он писал прошение "о дозволе ему посещать другой храм)
Пушкину повезло меньше всех (он был невыездной) и путешествовал по Бессарабии
Цыганы шумною толпой По Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой В шатрах изодранных ночуют. Как вольность, весел их ночлег И мирный сон под небесами; Между колесами телег, Полузавешанных коврами, Горит огонь; семья кругом Готовит ужин; в чистом поле Пасутся кони; за шатром Ручной медведь лежит на воле.
потом пару дней провел в Одессе
Я жил тогда в Одессе пыльной... Там долго ясны небеса, Там хлопотливо торг обильный Свои подъемлет паруса; Там всё Европой дышит, веет, Всё блещет Югом и пестреет Разнообразностью живой. Язык Италии златой Звучит по улице веселой, Где ходит гордый славянин, Француз, испанец, армянин, И грек, и молдаван тяжелый, И сын египетской земли, Корсар в отставке, Морали.
так что Пушкин был не виноват (как Рафик)что родился не в том месте и не в тот час
prodigy написав:пробачте, але це треба робити під час польоту
Та ну що ви таке кажете. Це ж звичайна підготовка до польоту, якій вчать в льотних навчальних закладах. Відомі місця розташування привідних радіостанцій. Прокладка маршруту. На лінії шляху (на карті) обираються контрольні точки з заміряним пеленгами радіостанцій. І таблиці з поправками в курс, якщо пеленг відрізняється від розрахункового. І це все для СМУ! А під хмарами то і взагалі по характерним орієнтирам. З контролем по радіостанціям. Руст взагалі летів до Москви по залізниці Леніншрад- Москва. Як часто роблять новачки. А ще, вірно сказав Камікадзе, взагалі від привода до привода (приводна радіостанція) , якщо їх багато поблизу маршруту. Думаю в Європі їх було дуже багато, і частоти їх відомі.
Го́голи-Яно́вские — старинный малороссийский казацкий[1][2], а позднее дворянский род. Берёт начало от некоего Якова, жившего в XVII столетии. Сын его Иван Гоголь (по-польски Ян), епископ Пинский, являлся поборником унии. Широко известен полковник подольский Евстафий (Остап) Гоголь († 1679), сподвижник Дорошенко и Яна Собесского, получивший от последнего титул гетмана, в документах упоминаются также Прокофий и Ян Гоголи — польские шляхтичи. польский шляхтич-не озночает поляк по национальности
сколько в армии рф офицеров-генералов с украинскими фамилия? сотни
генерал-полковник Жидко Геннадий генерал-майор ВС РФ Ярощук Степан
Вьетнам ищет новых поставщиков современного оружия на Западе. Страна Юго-Восточной Азии стала крупнейшим покупателем оружия в мире из-за напряженных отношений с Китаем. Ханой выделяет около 1 миллиарда долларов в год на военные закупки, говорят эксперты рынка. https://t.me/yigal_levin/36884