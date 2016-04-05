prodigy написав:пробачте, але це треба робити під час польоту
Та ну що ви таке кажете. Це ж звичайна підготовка до польоту, якій вчать в льотних навчальних закладах. Відомі місця розташування привідних радіостанцій. Прокладка маршруту. На лінії шляху (на карті) обираються контрольні точки з заміряним пеленгами радіостанцій. І таблиці з поправками в курс, якщо пеленг відрізняється від розрахункового. І це все для СМУ! А під хмарами то і взагалі по характерним орієнтирам. З контролем по радіостанціям. Руст взагалі летів до Москви по залізниці Леніншрад- Москва. Як часто роблять новачки. А ще, вірно сказав Камікадзе, взагалі від привода до привода (приводна радіостанція) , якщо їх багато поблизу маршруту. Думаю в Європі їх було дуже багато, і частоти їх відомі.
згоден що у нього були завчасно вибрані орієнтири (карт території СРСР точно не мав чи мав?) але був політ на морем і він гарно впорався в 21 рік (тобто це не була літна школа ДТСААФ) у нас на судні був один німець Андреус Тарковски 25років(він був частиною staff-тобто не єкіпаж), знав більше 10 мов (русский,английский, французский, испанский, истальянский, греческий, арабский, китайский, японский, малайский) -спитав яка у тебе освіта -розвідна школа БДН? від ухилився від відповіді...наші КГБісти впіймали його і вигнали з судна
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 07 гру, 2022 12:49, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И я хорошо помню, как ещё на десяток лет раньше боялись принять такое решение на КП ПВО округа и как испуганно реагировали на такой приказ дежурные части ПВО, когда я решился его отдать. При том, что нарушение было явное и самолёт явно был военный.
в каком полку служили?
вы отдали приказ Елисееву? .......
Служил в ПВО СВ. Не в полку, а в в ОРТБ. Был оперативным дежурным на КП ПВО армии. С Елисеевым не знаком.
У нас в первый блекаут было так же. Зашли в "Рост" с внучкой и в совершенно тёмном зале подсвечивали себе мобильником. Потом в Росте поставили, видимо, генераторы. АТБ у нас при блекауте просто закрывался.