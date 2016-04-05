RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2917291829192920
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 12:43

  Hotab написав:
  prodigy написав:пробачте, але це треба робити під час польоту

Та ну що ви таке кажете.
Це ж звичайна підготовка до польоту, якій вчать в льотних навчальних закладах.
Відомі місця розташування привідних радіостанцій. Прокладка маршруту. На лінії шляху (на карті) обираються контрольні точки з заміряним пеленгами радіостанцій. І таблиці з поправками в курс, якщо пеленг відрізняється від розрахункового. І це все для СМУ! А під хмарами то і взагалі по характерним орієнтирам. З контролем по радіостанціям.
Руст взагалі летів до Москви по залізниці Леніншрад- Москва. Як часто роблять новачки.
А ще, вірно сказав Камікадзе, взагалі від привода до привода (приводна радіостанція) , якщо їх багато поблизу маршруту. Думаю в Європі їх було дуже багато, і частоти їх відомі.


згоден що у нього були завчасно вибрані орієнтири (карт території СРСР точно не мав :mrgreen: чи мав?)
але був політ на морем і він гарно впорався в 21 рік (тобто це не була літна школа ДТСААФ)
у нас на судні був один німець Андреус Тарковски 25років(він був частиною staff-тобто не єкіпаж), знав більше 10 мов (русский,английский, французский, испанский, истальянский, греческий, арабский, китайский, японский, малайский) -спитав яка у тебе освіта -розвідна школа БДН? від ухилився від відповіді...наші КГБісти впіймали його і вигнали з судна
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 07 гру, 2022 12:49, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 8922
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3082 раз.
Подякували: 3139 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 12:48

А фараоны строят пирамиды

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15423
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:Зображення
Хтось знає, нахєра ці пірамідки посеред поля?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32356
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 7631 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:05

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И я хорошо помню, как ещё на десяток лет раньше боялись принять такое решение на КП ПВО округа и как испуганно реагировали на такой приказ дежурные части ПВО, когда я решился его отдать. При том, что нарушение было явное и самолёт явно был военный.


в каком полку служили?

вы отдали приказ Елисееву?
.......

Служил в ПВО СВ. Не в полку, а в в ОРТБ. Был оперативным дежурным на КП ПВО армии.
С Елисеевым не знаком.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23475
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Хтось знає, нахєра ці пірамідки посеред поля?


проти танків не впораються
може проти бандера автомобілів
prodigy
 
Повідомлень: 8922
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3082 раз.
Подякували: 3139 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:07

  Faceless написав:Хтось знає, нахєра ці пірамідки посеред поля?
1. красиво. 2й вариант распил денег на оборону. Их же даже не закрепляют. Убрал краном 6 шт и ворота открыты. 3. ИПСО готовят население к войне/эвакуации/обороне
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 гру, 2022 13:10, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15423
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Німеччині заарештували 25 осіб, які готували держпереворот за підтримки Росії
prodigy
 
Повідомлень: 8922
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3082 раз.
Подякували: 3139 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:16

edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8125
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:39

  vitaliian написав:
  prodigy написав:вже пів години працюэ ППО (десь більше 30 пострілів)
на нас летять шахеди

давно такого не було (с серпня)

...https://i.ibb.co/KXCpwd7/IMG-20221207-102313.jpg...
Атб на Таирова. Такого не было с 1941
https://t.me/xydessa/25998

У нас в первый блекаут было так же. Зашли в "Рост" с внучкой и в совершенно тёмном зале подсвечивали себе мобильником.
Потом в Росте поставили, видимо, генераторы. АТБ у нас при блекауте просто закрывался.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23475
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:42

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Хтось знає, нахєра ці пірамідки посеред поля?
1. красиво. 2й вариант распил денег на оборону. Их же даже не закрепляют. Убрал краном 6 шт и ворота открыты. 3. ИПСО готовят население к войне/эвакуации/обороне

Кран на передке ещё иметь надо.
Об эффективности судить не берусь - на танке никогда не ездил. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23475
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2917291829192920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108645
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474147
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (316)
07.12.2022 13:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.