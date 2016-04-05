RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2918291929202921>
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 12:43

  Hotab написав:
  prodigy написав:пробачте, але це треба робити під час польоту

Та ну що ви таке кажете.
Це ж звичайна підготовка до польоту, якій вчать в льотних навчальних закладах.
Відомі місця розташування привідних радіостанцій. Прокладка маршруту. На лінії шляху (на карті) обираються контрольні точки з заміряним пеленгами радіостанцій. І таблиці з поправками в курс, якщо пеленг відрізняється від розрахункового. І це все для СМУ! А під хмарами то і взагалі по характерним орієнтирам. З контролем по радіостанціям.
Руст взагалі летів до Москви по залізниці Леніншрад- Москва. Як часто роблять новачки.
А ще, вірно сказав Камікадзе, взагалі від привода до привода (приводна радіостанція) , якщо їх багато поблизу маршруту. Думаю в Європі їх було дуже багато, і частоти їх відомі.


згоден що у нього були завчасно вибрані орієнтири (карт території СРСР точно не мав :mrgreen: чи мав?)
але був політ на морем і він гарно впорався в 21 рік (тобто це не була літна школа ДТСААФ)
у нас на судні був один німець Андреус Тарковски 25років(він був частиною staff-тобто не єкіпаж), знав більше 10 мов (русский,английский, французский, испанский, истальянский, греческий, арабский, китайский, японский, малайский) -спитав яка у тебе освіта -розвідна школа БДН? від ухилився від відповіді...наші КГБісти впіймали його і вигнали з судна
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 07 гру, 2022 12:49, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 8922
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3082 раз.
Подякували: 3139 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 12:48

А фараоны строят пирамиды

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15425
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:Зображення
Хтось знає, нахєра ці пірамідки посеред поля?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32356
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 7631 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:05

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И я хорошо помню, как ещё на десяток лет раньше боялись принять такое решение на КП ПВО округа и как испуганно реагировали на такой приказ дежурные части ПВО, когда я решился его отдать. При том, что нарушение было явное и самолёт явно был военный.


в каком полку служили?

вы отдали приказ Елисееву?
.......

Служил в ПВО СВ. Не в полку, а в в ОРТБ. Был оперативным дежурным на КП ПВО армии.
С Елисеевым не знаком.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23475
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Хтось знає, нахєра ці пірамідки посеред поля?


проти танків не впораються
може проти бандера автомобілів
prodigy
 
Повідомлень: 8922
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3082 раз.
Подякували: 3139 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:07

  Faceless написав:Хтось знає, нахєра ці пірамідки посеред поля?
1. красиво. 2й вариант распил денег на оборону. Их же даже не закрепляют. Убрал краном 6 шт и ворота открыты. 3. ИПСО готовят население к войне/эвакуации/обороне
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 гру, 2022 13:10, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15425
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Німеччині заарештували 25 осіб, які готували держпереворот за підтримки Росії
prodigy
 
Повідомлень: 8922
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3082 раз.
Подякували: 3139 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:16

edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8125
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:39

  vitaliian написав:
  prodigy написав:вже пів години працюэ ППО (десь більше 30 пострілів)
на нас летять шахеди

давно такого не було (с серпня)

...https://i.ibb.co/KXCpwd7/IMG-20221207-102313.jpg...
Атб на Таирова. Такого не было с 1941
https://t.me/xydessa/25998

У нас в первый блекаут было так же. Зашли в "Рост" с внучкой и в совершенно тёмном зале подсвечивали себе мобильником.
Потом в Росте поставили, видимо, генераторы. АТБ у нас при блекауте просто закрывался.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23475
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:42

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Хтось знає, нахєра ці пірамідки посеред поля?
1. красиво. 2й вариант распил денег на оборону. Их же даже не закрепляют. Убрал краном 6 шт и ворота открыты. 3. ИПСО готовят население к войне/эвакуации/обороне

Кран на передке ещё иметь надо.
Об эффективности судить не берусь - на танке никогда не ездил. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23475
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2918291929202921>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pilker і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108647
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474148
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.