RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2918291929202921
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:57

  prodigy написав:У Німеччині заарештували 25 осіб, які готували держпереворот за підтримки Росії

Цікаво, це зменшить чи збільшить підтримку України Німеччиною..
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3439
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:06

  fler написав:
  prodigy написав:У Німеччині заарештували 25 осіб, які готували держпереворот за підтримки Росії

Цікаво, це зменшить чи збільшить підтримку України Німеччиною..

Різні речі. Читайте оригінал:
https://www.blick.ch/ausland/putsch-in- ... 22305.html
Згідно з висновками, це ґрунтується на конспірологічних міфах. Члени твердо переконані, що наразі Німеччиною керують члени так званої глибокої держави, «глибокої держави», йдеться в заяві. Згідно з цим переконанням, напад технічно вищого таємного товариства урядів, розвідувальних служб і військових різних держав, включаючи Російську Федерацію та Сполучені Штати Америки, є неминучим.

https://www.kleinezeitung.at/internatio ... sbuergerin
За даними федеральної прокуратури, група поставила собі за мету спровокувати умови, подібні до громадянської війни в Німеччині, і, таким чином, остаточно призвести до повалення уряду та парламентської демократії. "З цією метою планувалося викликати загальнонімецьке "блек-аут" шляхом пошкодження або знищення об'єктів енергопостачання", - йдеться в повідомленні. Крім того, міністра Лаутербаха мали викрасти, вбивши охоронців у кімнаті. Тому асоціація була поділена на «військову» та «адміністративну» гілки.

https://www.focus.de/panorama/welt/mehr ... 35936.html
Громадяни Рейху - це люди, які не визнають Федеративну Республіку Німеччина та її державні структури. Вони стверджують, що Німецький Рейх 1871-1945 продовжить існувати. Часто відмовляються платити податки. Часто вони конфліктують з владою. Офіс із захисту конституції приписує 21 000 послідовників події в Німеччині.

Під час рейду в 2016 році так званий громадянин Рейху застрелив чотирьох поліцейських у Георгенсгмюнді, Баварія. Один із них від отриманих травм помер у лікарні. Спецназ хотів вилучити у мисливця зброю.
Water
 
Повідомлень: 1777
З нами з: 06.03.12
Подякував: 58 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мир без России
...
Внутри разбалансированной системы усиливается несогласованность. Песков заявляет: "попытки Запада учредить «трибуналы» по Украине не будут иметь легитимности, не будут приняты Россией и будут осуждаться". А Медведев вдруг твердит о колоссальной задаче россиян "сохранить самих себя", страну и своих людей. Ни много ни мало – самая настоящая экзистенциальная задача, которой до полномасштабного вторжения отродясь не было. Как же так, кормильцы? Мир в буквальном смысле теряет Россию, которая только начала выселять людей из трущоб.

Примечательно появление на фоне паники с трибуналом двух мыслей. Во-первых, возможен военный переворот в Москве, ведь ещё до "СВО" произошел раскол в среде военных. Путин скрыл план вторжения от части верхушки армии, которой не доверяет, и от этого все пошло наперекосяк.
Во-вторых, самостоятельность РФ в войне признана сомнительной. Она игрок, которым воюют в рамках сложносоставной операции, с катастрофическим для нее самой исходом.
https://t.me/zloyodessit/17720
Archivarius
 
Повідомлень: 25
З нами з: 28.02.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:26

  ЛАД написав:Кран на передке ещё иметь надо
вот вы и ответили на вопрос выше, эти пирамидки дадут врагу время, пока не приедет кран, трактор или танк.

Сегодня в России была продана партия нефти по цене в $50,54 за баррель

Согласно данным сайта Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, которая организует торги физическими партиями сырой нефти на базисах Южный Балык, Янгпур, Уса и Варандейский терминал, сегодня 7 декабря был заключен договор на покупку 10 000 тонн за 238,8 млн рублей. При курсе доллара - 62,84 рубля, стоимость одного барреля нефти составила порядка $50,54.

При этом, стоит отметить, что цена на нефть, начиная с 1 декабря стремительно шла вниз: 281,1 млн рублей за тот же объем, 295,1 млн рублей (2 декабря), 282,9 млн рублей (5 декабря) и 270,6 млн рублей (6 декабря), что соответствует $61,24 за баррель, $64,06, $61,39 и $58,74 за бочку нефти.

рассказ Лаврова о туалетах в Швеции, где он побывал на заседании МИДа ОБСЕ:

«Извините меня за подробности, я спросил, где туалетная комната в перерыве, мне показали дверь с буквами WC. Я спросил это для дам или джентльменов, мне сказали: у нас все общее. Я не поверил! Но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски. Просто не по-людски».
это он в поездах РЖД не ездил.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15425
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2918291929202921
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pilker і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108647
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474148
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.