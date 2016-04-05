Цікаво, це зменшить чи збільшить підтримку України Німеччиною..
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Додано: Сер 07 гру, 2022 13:57
Додано: Сер 07 гру, 2022 14:06
Різні речі. Читайте оригінал:
Згідно з висновками, це ґрунтується на конспірологічних міфах. Члени твердо переконані, що наразі Німеччиною керують члени так званої глибокої держави, «глибокої держави», йдеться в заяві. Згідно з цим переконанням, напад технічно вищого таємного товариства урядів, розвідувальних служб і військових різних держав, включаючи Російську Федерацію та Сполучені Штати Америки, є неминучим.
За даними федеральної прокуратури, група поставила собі за мету спровокувати умови, подібні до громадянської війни в Німеччині, і, таким чином, остаточно призвести до повалення уряду та парламентської демократії. "З цією метою планувалося викликати загальнонімецьке "блек-аут" шляхом пошкодження або знищення об'єктів енергопостачання", - йдеться в повідомленні. Крім того, міністра Лаутербаха мали викрасти, вбивши охоронців у кімнаті. Тому асоціація була поділена на «військову» та «адміністративну» гілки.
Громадяни Рейху - це люди, які не визнають Федеративну Республіку Німеччина та її державні структури. Вони стверджують, що Німецький Рейх 1871-1945 продовжить існувати. Часто відмовляються платити податки. Часто вони конфліктують з владою. Офіс із захисту конституції приписує 21 000 послідовників події в Німеччині.
Під час рейду в 2016 році так званий громадянин Рейху застрелив чотирьох поліцейських у Георгенсгмюнді, Баварія. Один із них від отриманих травм помер у лікарні. Спецназ хотів вилучити у мисливця зброю.
Додано: Сер 07 гру, 2022 14:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мир без России
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Внутри разбалансированной системы усиливается несогласованность. Песков заявляет: "попытки Запада учредить «трибуналы» по Украине не будут иметь легитимности, не будут приняты Россией и будут осуждаться". А Медведев вдруг твердит о колоссальной задаче россиян "сохранить самих себя", страну и своих людей. Ни много ни мало – самая настоящая экзистенциальная задача, которой до полномасштабного вторжения отродясь не было. Как же так, кормильцы? Мир в буквальном смысле теряет Россию, которая только начала выселять людей из трущоб.
Примечательно появление на фоне паники с трибуналом двух мыслей. Во-первых, возможен военный переворот в Москве, ведь ещё до "СВО" произошел раскол в среде военных. Путин скрыл план вторжения от части верхушки армии, которой не доверяет, и от этого все пошло наперекосяк.
Во-вторых, самостоятельность РФ в войне признана сомнительной. Она игрок, которым воюют в рамках сложносоставной операции, с катастрофическим для нее самой исходом.
Додано: Сер 07 гру, 2022 14:26
вот вы и ответили на вопрос выше, эти пирамидки дадут врагу время, пока не приедет кран, трактор или танк.
это он в поездах РЖД не ездил.
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