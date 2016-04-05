Мир без России ... Внутри разбалансированной системы усиливается несогласованность. Песков заявляет: "попытки Запада учредить «трибуналы» по Украине не будут иметь легитимности, не будут приняты Россией и будут осуждаться". А Медведев вдруг твердит о колоссальной задаче россиян "сохранить самих себя", страну и своих людей. Ни много ни мало – самая настоящая экзистенциальная задача, которой до полномасштабного вторжения отродясь не было. Как же так, кормильцы? Мир в буквальном смысле теряет Россию, которая только начала выселять людей из трущоб.
Примечательно появление на фоне паники с трибуналом двух мыслей. Во-первых, возможен военный переворот в Москве, ведь ещё до "СВО" произошел раскол в среде военных. Путин скрыл план вторжения от части верхушки армии, которой не доверяет, и от этого все пошло наперекосяк. Во-вторых, самостоятельность РФ в войне признана сомнительной. Она игрок, которым воюют в рамках сложносоставной операции, с катастрофическим для нее самой исходом. https://t.me/zloyodessit/17720
вот вы и ответили на вопрос выше, эти пирамидки дадут врагу время, пока не приедет кран, трактор или танк.
Сегодня в России была продана партия нефти по цене в $50,54 за баррель
Согласно данным сайта Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, которая организует торги физическими партиями сырой нефти на базисах Южный Балык, Янгпур, Уса и Варандейский терминал, сегодня 7 декабря был заключен договор на покупку 10 000 тонн за 238,8 млн рублей. При курсе доллара - 62,84 рубля, стоимость одного барреля нефти составила порядка $50,54.
При этом, стоит отметить, что цена на нефть, начиная с 1 декабря стремительно шла вниз: 281,1 млн рублей за тот же объем, 295,1 млн рублей (2 декабря), 282,9 млн рублей (5 декабря) и 270,6 млн рублей (6 декабря), что соответствует $61,24 за баррель, $64,06, $61,39 и $58,74 за бочку нефти.
рассказ Лаврова о туалетах в Швеции, где он побывал на заседании МИДа ОБСЕ:
«Извините меня за подробности, я спросил, где туалетная комната в перерыве, мне показали дверь с буквами WC. Я спросил это для дам или джентльменов, мне сказали: у нас все общее. Я не поверил! Но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски. Просто не по-людски». https://t.me/voynareal/44626
это он в поездах РЖД не ездил.
Из Германии в Одессу едут мощные генераторы для обеспечения критической инфраструктуры города электричеством
Об этом сообщил вице-мэр Сергей Тетюхин на своей странице в соцсетях.
“Наконец-то отработали с немецкими партнерами вопросы поставки мощных генераторов для нашего города. Ждем, уже в пути. На первом этапе город получит от правительства Германии 2 единицы генераторов мощностью 1250 KVA и 7 единиц мощностью 450 KVA”.
Бизнесмен Борис Кауфман взят под стражу решением Высшего антикоррупционного суда с возможностью внесения залога в 129 млн грн.
По данным НАБУ, с осени 2021 г. преступная организация, в которую входил Кауфман, контролировала все значительные бюджетные расходы Одесского горсовета. Они системно подкупали чиновников и депутатов горсовета.
а до осени 2021 кто?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 гру, 2022 16:50, всього редагувалось 4 разів.
tvagel написав:Француз, перуанец, китаец, т.е. – существительное, русский – это прилагательное, т.е. к чему-то прилагается … русских не существует в природе, есть: мокши, мордва, меркиты и т.д., т.е. те, кто забыл свои корни, а потом в 18 веке они были названы “русскими” под чутким руководством немцев,
vitaliian написав:Убрал краном 6 шт и ворота открыты.
Важнейшей характеристикой танка является является его манёвренность, мобильность. Вся тактика его применения вертится вокруг данного качества.
Необходимость пропустить хотя бы 10 танков через единственные заранее заданные "ворота" создаёт скученность, делает манёвр невозможным, что многократно упрощает задачу обороняющихся. Короче, эти штуки надо либо снимать почти все, либо танк наступающая сторона просто откажется от применения танков на данном участке.