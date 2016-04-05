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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2918291929202921>
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мир без России
...
Внутри разбалансированной системы усиливается несогласованность. Песков заявляет: "попытки Запада учредить «трибуналы» по Украине не будут иметь легитимности, не будут приняты Россией и будут осуждаться". А Медведев вдруг твердит о колоссальной задаче россиян "сохранить самих себя", страну и своих людей. Ни много ни мало – самая настоящая экзистенциальная задача, которой до полномасштабного вторжения отродясь не было. Как же так, кормильцы? Мир в буквальном смысле теряет Россию, которая только начала выселять людей из трущоб.

Примечательно появление на фоне паники с трибуналом двух мыслей. Во-первых, возможен военный переворот в Москве, ведь ещё до "СВО" произошел раскол в среде военных. Путин скрыл план вторжения от части верхушки армии, которой не доверяет, и от этого все пошло наперекосяк.
Во-вторых, самостоятельность РФ в войне признана сомнительной. Она игрок, которым воюют в рамках сложносоставной операции, с катастрофическим для нее самой исходом.
https://t.me/zloyodessit/17720
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:26

Fantastisch

  ЛАД написав:Кран на передке ещё иметь надо
вот вы и ответили на вопрос выше, эти пирамидки дадут врагу время, пока не приедет кран, трактор или танк.

Сегодня в России была продана партия нефти по цене в $50,54 за баррель

Согласно данным сайта Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, которая организует торги физическими партиями сырой нефти на базисах Южный Балык, Янгпур, Уса и Варандейский терминал, сегодня 7 декабря был заключен договор на покупку 10 000 тонн за 238,8 млн рублей. При курсе доллара - 62,84 рубля, стоимость одного барреля нефти составила порядка $50,54.

При этом, стоит отметить, что цена на нефть, начиная с 1 декабря стремительно шла вниз: 281,1 млн рублей за тот же объем, 295,1 млн рублей (2 декабря), 282,9 млн рублей (5 декабря) и 270,6 млн рублей (6 декабря), что соответствует $61,24 за баррель, $64,06, $61,39 и $58,74 за бочку нефти.

рассказ Лаврова о туалетах в Швеции, где он побывал на заседании МИДа ОБСЕ:

«Извините меня за подробности, я спросил, где туалетная комната в перерыве, мне показали дверь с буквами WC. Я спросил это для дам или джентльменов, мне сказали: у нас все общее. Я не поверил! Но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски. Просто не по-людски».
https://t.me/voynareal/44626

это он в поездах РЖД не ездил.

Из Германии в Одессу едут мощные генераторы для обеспечения критической инфраструктуры города электричеством

Об этом сообщил вице-мэр Сергей Тетюхин на своей странице в соцсетях.

“Наконец-то отработали с немецкими партнерами вопросы поставки мощных генераторов для нашего города. Ждем, уже в пути. На первом этапе город получит от правительства Германии 2 единицы генераторов мощностью 1250 KVA и 7 единиц мощностью 450 KVA”.

По информации вице-мэра, общая стоимость генераторов свыше 1,1 млн евро. https://t.me/xydessa/26016


Бизнесмен Борис Кауфман взят под стражу решением Высшего антикоррупционного суда с возможностью внесения залога в 129 млн грн.

По данным НАБУ, с осени 2021 г. преступная организация, в которую входил Кауфман, контролировала все значительные бюджетные расходы Одесского горсовета. Они системно подкупали чиновников и депутатов горсовета.

а до осени 2021 кто?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 гру, 2022 16:50, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 15:30

  tvagel написав:Француз, перуанец, китаец, т.е. – существительное, русский – это прилагательное, т.е. к чему-то прилагается … русских не существует в природе, есть: мокши, мордва, меркиты и т.д., т.е. те, кто забыл свои корни, а потом в 18 веке они были названы “русскими” под чутким руководством немцев,


китаец - имя существительное. )
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 16:10

При разговоре о науке и культуре, тем более, о литературе генетическая национальная принадлежность автора большого значения не имеет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 16:40

  ЛАД написав:При разговоре о науке и культуре, тем более, о литературе генетическая национальная принадлежность автора большого значения не имеет.

я бы сказал, генетическая принадлежность человека вообще не имеет никакого значения за рамками биологических научных исследований.

Но с нацизмом и ксенофобией нам ещё бороться и бороться. Поколениями.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 16:40

  fler написав:
  prodigy написав:У Німеччині заарештували 25 осіб, які готували держпереворот за підтримки Росії

Цікаво, це зменшить чи збільшить підтримку України Німеччиною..

США не проти постачання танків Leopard 2 до України, про що дали зрозуміти Німеччині, - видання FAZ з посиланням на два високопоставлених джерела.

Про те, що саме вже надала ФРН, стисло повідомляє ГШ ЗСУ.

Українські військові отримали 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 та 5 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MARS ІІ з комплектами запасних частин та боєприпасів.

Для посилення протиповітряної оборони Німеччина передала систему ППО IRIS-T SLM та ракети до неї.

Окрім цього, ЗСУ отримали комплекси боротьби з безпілотниками та зенітні САУ Gepard, які допомагають зробити небо над Україною безпечнішим.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Убрал краном 6 шт и ворота открыты.
Важнейшей характеристикой танка является является его манёвренность, мобильность. Вся тактика его применения вертится вокруг данного качества.

Необходимость пропустить хотя бы 10 танков через единственные заранее заданные "ворота" создаёт скученность, делает манёвр невозможным, что многократно упрощает задачу обороняющихся. Короче, эти штуки надо либо снимать почти все, либо танк наступающая сторона просто откажется от применения танков на данном участке.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 16:58

  pilker написав:
  tvagel написав:Француз, перуанец, китаец, т.е. – существительное, русский – это прилагательное, т.е. к чему-то прилагается … русских не существует в природе, есть: мокши, мордва, меркиты и т.д., т.е. те, кто забыл свои корни, а потом в 18 веке они были названы “русскими” под чутким руководством немцев,


китаец - имя существительное. )
https://learnchinese.uz/skolko-dialekto ... om-yazike/

удивительно, насколько мышление украинских патриотов задаётся спецификой русского языка :-))))
А ничего, что в разных языках "русский" спокойно может быть существительным наравне с "француз", "испанец", "англичанин" и т.д? Более того, даже в украинском это существительное, просто мало кто знает украинский достаточно хорошо, чтобы это заметить:-))))
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:03

  prodigy написав:
  Faceless написав:Хтось знає, нахєра ці пірамідки посеред поля?


проти танків не впораються
може проти бандера автомобілів

по средствами навигации Матиаса Руста вы уже сегодня блеснули, теперь очередь танков :-)

Помогу вам разобраться в вопросе:

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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:а до осени 2021 кто?


Одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский в ближайшее время готовятся финализировать сделку по покупке футбольного клуба «Черноморец» и одноименного стадиона.

https://usionline.com/kaufman-i-granovs ... ernomorec/
купили стадион за 7млн, при том что в 2008-2011 на него было потрачено около 50-55млн долл(на сам стадион, гостиницу и парковку и огромную прилегающую территорию)

впервые услышал про эту сладкую парочку в 2016г (писали, что это смотрящие от Пороха)-они контролировали Платинум банк, и несколько портов (включая Черноморск (Ильичевск)).
бывший директор порта Крижановский( в розызке) согласно указке Кауфмана/Грановского
открыл комерческие счета в Платинум банке (вопреки письма премьера Яценюка, что гос.предприятия должны иметь счета только в гос.банках(Ощад, Укргаз, Укрэксим)
порту стивидорные компании выплатили 140-150млн грн за услуги порта и эти деньги были заблокированы в Платинум банке через 2-3 дня ввели ВА
докеры остались без зарплаты-помню организовывали поездки в Киев по 40 докеров ездили под кабмин на Грушевского(ТВ показывало)-тогда уже надо было арестовывать эту сладкую парочку

Таємному керівнику Одеської мерії Кауфману призначили 129 млн гривень застави

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив заарештувати Кауфмана без альтернативи застави. Проте суддя визначив бізнесмену розмір у 129 млн гривень

Слідство зафіксовано передачу певних коштів, зокрема, першому заступнику міського голови Одеси Михайлу Кучуку, віце-меру Олегу Бриндаку та ще одній заступниці мера Світлані Бедрезі, яка тако очолює фінансовий департамент Одеської міської ради.+

За словами прокурора, Кауфман і його бізнес-партнер Олександр Борухович (Грановський) передали Бриндаку 2,47 млн гривень; Кучуку – 900 тис. гривень, а Бедрезі – 300 тис. гривень.
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