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Додано: Сер 07 гру, 2022 17:18
juristkostya Навіть у відосику рашистської лампочки з відповідним підбором сюжетиків видно, як ця пірамідка на малому ходу відштовхується на декілька метрів. І якщо водій грамотний, то навіть таким чином розштовхає цю хрєнь.
Додано: Сер 07 гру, 2022 17:24
Додано: Сер 07 гру, 2022 17:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А екіпаж з ломами теж розштовхає швидко, чи піхота. Ще їх можна розстріляти артою.
Задача цих пірамід не зупинити танки. А затримати, знизити швидкість руху і зробити їх легкою жертвою артилерії та ПТО.
Додано: Сер 07 гру, 2022 17:39
зачем пытаться оседлать если можно банально убрать с дороги? почитайте коменты под видео-отвалом сдвинуть -работы на 5 минут
видео оно рассчитано на лохов типа вас
Британском танк А27L «Centaur», из которого впоследствии сделали одноимённый штурмовой бульдозер, добавив отвал в конструкцию.
Кентавры появились на свет во время Второй мировой войны. Их применяли для возведения укреплений и расчистки поля боя от разного толка препятствий, вроде колючей проволоки, «ежей» и прочего лома, который на полях сражений в изобилии.
используется с 1944 года
или для вас наличие грейдера у танка -сюрприз
танки бульдозеры
по поводу навигации-остаюсь при мнении , что до Хельсинки у Руста был в кабине еще один пилот(или штурман) и что все это только было замаскировано под "дурочка"
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 07 гру, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 гру, 2022 17:45
Если это и ответ, то только частичный - только на Ваш второй пункт. Т.е. это всё же не просто "распил бюджета", но укрепление обороны.
Об эффективности против танков судить не берусь, видео, представленное juristkostya оставляет вопросы.
Вы всё же напрасно не даёте ссылки. Сайт
И стоит добавить, что цены на нефть падают вообще в мире - брент на данный момент ниже 80 долл, чего не было с начала года. WTI - 74 долл - тоже самое низкое значение с начала года.
Что интересно, цена на горючее в РФ при этом растёт. Разговаривал вчера с племянницей в Питере, говорит, что понемногу, но цена повышается (как, впрочем и остальные цены - каждый день на 1-2 руб - вроде, мелочь, но чуть ли не каждый день). Конечно, дешевле, чем у нас - дизель 58 руб.
Додано: Сер 07 гру, 2022 17:50
Додано: Сер 07 гру, 2022 17:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 07 гру, 2022 18:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
цена 73-78 долл вполне приемлемая для мировых экспортеров нефти, Украина просила ограничить цену на рос.нефть 30 долларами (т.е. нефть Брент стоила бы не больше 50долл), но на это не согласилось мировое нефтяное лоби ( США и ОПЕК)
кто будет переплачивать скажем 30-40% если на мировом рынке есть товар дешевле?
поэтому и цена у других поставщиков будет 60+20%, т.е 72-77 долл
если вы никогда не слышали о конвенции MARPOL-73, ИМО почти 50 лет борется с загрязнением моря и воздуха c судов , с каждым годом требования по содержанию серы в топливе ужесточаются .
с 2007г было всего 4 зоны контроля(SECA):в Балтийском и Северном морях, в Северной Америке (у берегов США и Канады) и в водах США в Карибском море (у побережья Пуэрто-Рико и Виргинских островов).Потом добавили Средиземное море.
В зонах SECA действует ограничение на содержание серы в бункерном топливе 0,1%, тогда как в остальных районах допускается до 3,5% (с 1 января 2020 года этот лимит снизился до 0,5%). т.е. было 3,5% во всех районах мира кроме SECA? а с 2020года -стало только 0,5%
Китай и Южная Корея устанавливают свои доместик зоны контроля ECA c 1 января 2022года
для того чтобы из российской нефти Уралс сделать продукт соответствующий международным стандартам (ограничений по содержанию серы) необходимо затратить средства, поэтому и цена на 20-22% ниже нефти Брент
относительно роста цен в питере-то у правительства выхода нет, они пошли по пути подъема налогов и акцизов (бюджет трещит), поэтому пусть покупают в запас (цена будет только рости)
Додано: Сер 07 гру, 2022 18:16
До речі, про соціалізм-комунізм. Час від часу згадують тут.
А він вже існує!
Щоправда -- серед диких дерев.
От, з книги:
" Петер Воллебен Таємниче життя дерев
,..
Кожне дерево, відповідно, має різні передумови для свого розвитку, а тому й росте швидше або повільніше, отже, спроможне до утворення більшої чи меншої кількості цукру та целюлози. Тому зовсім несподіваним є результат наукової роботи: дерева зрівнюють своїх сильних і слабких представників. Не має значення, грубе дерево чи тонке, адже весь біологічний вид виробляє за допомогою світла однакову кількість цукру на один листок. Вирівнювання відбувається під землею, через кореневі системи. Очевидно, там відбувається жвавий обмін. Хто має багато, той віддає, хто бідний — отримує гуманітарну допомогу. У цьому процесі активну участь беруть також і гриби, що зі своєю велетенською мережею гіфів схожі на гігантські перерозподільні машини. Це дещо нагадує систему соціального забезпечення, яка також перешкоджає занадто низькому падінню окремих членів нашого суспільства.
"
А от схожість із сучасними людьми -- проявляється в іншому. У дерев теж беззмінно воюють (на узліссі, з вітрами, напр.) одні й ті ж. Хіба що накидають жолудів, виростять дітей -- і тоді вже ними закриються.
Втім, у дерев є поважне виправання -- відсутність лапок.
У людей теж є -- ось Рєзніков озвучив слідом за президентом...:
Але мені чомусь здається -- що у людей виправдання якесь блідувате. Хоча... Коли середньостатистичні лапки нереально криві, коли два місяці не можуть зробити правильні (без помилок) довідки про поранення -- то що ж тут очікувати в цілому й узагалі...
Додано: Сер 07 гру, 2022 18:16
В Одесі під час контрдиверсійних заходів затримали російського агента спецслужб, який "полював" за українськими береговими ракетними комплексами "Нептун".
"Зловмисник збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України на території міста. Серед його основних завдань було виявлення можливих бойових позицій протиповітряної оборони та українських берегових ракетних комплексів "Нептун", - сказано в повідомленні Служби безпеки України.
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