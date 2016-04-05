..............цена 73-78 долл вполне приемлемая для мировых экспортеров нефти, Украина просила ограничить цену на рос.нефть 30 долларами (т.е. нефть Брент стоила бы не больше 50долл), но на это не согласилось мировое нефтяное лоби ( США и ОПЕК)..............кто будет переплачивать скажем 30-40% если на мировом рынке есть товар дешевле?поэтому и цена у других поставщиков будет 60+20%, т.е 72-77 долл.........

Глобальные отгрузки сырой нефти выросли на 8,6%, составив 1 865,7 млн тонн Объемы экспорта нефти из России за январь-ноябрь 2022 года выросли на 11,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 199,4 млн тонн, что немного ниже 206,6 млн тонн за тот же период 2019 года, согласно еженедельному отчету Banchero Costa и данным отслеживания судов от Refinitif.

Сегодня в 12:40



Как российский нефтяной танкер пытался скрыть своё местонахождение



Организация Global Fishing Watch сообщила, как 138-метровый танкер для перевозки очищенного топлива «Капитан Щемилкин» совершил два рейса, используя методы сокрытия, которые первыми отработали Венесуэлой и Ираном.



В обоих случаях танкер передавал ложные координаты через транспондер автоматической идентификационной системы (AIS), показывая, что он ходит кругами в греческих водах.



GFW использовала спутниковые снимки радара Европейского космического агентства, чтобы показать, что «Капитан Шемилкин» на самом деле не находился в тех местах.



Судно того же размера, которое не транслировало геолокацию, было замечено у мальтийского причала, а затем на Северном Кипре на фотографиях, сделанных Planet Labs.



GFW выяснил, что, когда судно показывало, что отплывает от Греции, его сигналы время от времени принимались спутниками над другой частью Средиземного моря. В разные моменты путешествия «Капитан Щемилкин» также уведомлял другие суда через AIS о том, что он плывет на Мальту и на Северный Кипр.



- Видишь российский танкер?

- Не вижу.

- И я не вижу! А он есть!