RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2920292129222923>
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну все, коороче: расставили два ряда бетонных пирамидок и их не пройти не перелететь. Непреодолимая преграда. Хуже Днепра.
airmax78
 
Повідомлень: 41419
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 18:46

  airmax78 написав:Ну все, коороче: расставили два ряда бетонных пирамидок и их не пройти не перелететь. Непреодолимая преграда. Хуже Днепра.

Вас тоже впечатлили ответы?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15436
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 18:49

  ЛАД написав:Вы всё же напрасно не даёте ссылки
я на новостные сайты вообще не хожу, только ТГ каналы, русские- украинские. Ссылку дам, это канал только про нефть и про газ.

К сожалению, политика там тоже есть, враждебная к нам и издевательская к Европе https://t.me/papagaz

Канал вражеский. Не реклама.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15436
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:00

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:грузчиков? Ясно, что нет.
а вы не видели как нам словаки и турки дороги делали? Всё своё привезли! Ну может кроме топлива, еды и женщин.

Даже в этом случае условный словак за время своей командировки потратит здесь ощутимые деньги, что уже плюс нашей экономике.

Что я говорил
Французька компанія відновить у Гостомелі 6 будинків, школу та дитсадок з будівельних відходів

До пілотного проєкту реновації житла соціальних закладів у Гостомелі приєдналася французька компанія Neo-Eco, яка є національним лідером у розробці методології економіки замкненого циклу та спеціалізується на перетворенні відходів будівництва на нові можливості.

Завдяки реалізації проєкту 310 сімей отримають нове житло.
https://t.me/irpingrisha/12875


Нагуглил такое
Французька Neo-Eco планує будівництво заводу стінових блоків із рослинної сировини, орієнтовний обсяг інвестицій – 150 000 – 200 000 євро.

Джерело. Про це повідомив віцепрезидент компанії Neo-Eco Барт Грюєр в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Деталі. Зазначається, що у Франції Neo-Eco вже збудувала за цією методикою понад 1 млн кв. м. Французька компанія вже 17 років працює за принципом економіки замкнутого циклу.

«В Україні дерево та солома також широко доступні. Залучення місцевої сировини допоможе розвинути місцеву економіку, а також дозволить заощадити чималі кошти на імпорті матеріалів з-за кордону. Ми розглядаємо варіант будівництва заводу з виробництва таких панелей. Це дозволить і контролювати якість, і здешевити технологію», – повідомив Грюєр.

За його словами, це невелике виробництво, до 20 робочих місць, до якого хочуть залучити ветеранів. Домовленостей щодо потенційної локації ще немає, однак вона має бути близька до будівельного майданчика – в районі Бучі / Гостомеля / Ірпеня.
https://mind.ua/news/20250025-francuzka ... i-sirovini
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15436
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:07

  vitaliian написав:Лично знаю несколько застройщиков из Ирпеня, которые сидят без работы. А строить будут французы. Не спрашивайте почему и как это связано с визитом в Ирпень Макрона.

Краще б не будували, правильно вас розумію?
kyk
 
Повідомлень: 977
З нами з: 24.01.12
Подякував: 163 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:07

  airmax78 написав:Ну все, коороче: расставили два ряда бетонных пирамидок и их не пройти не перелететь. Непреодолимая преграда. Хуже Днепра.

Никто не говорит о "непреодолимости".
Непреодолимых преград вообще не существует. Днепр тоже преодолевали.
Но любая преграда затрудняет движение. Больше или меньше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23478
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:19

  prodigy написав:..............
цена 73-78 долл вполне приемлемая для мировых экспортеров нефти, Украина просила ограничить цену на рос.нефть 30 долларами (т.е. нефть Брент стоила бы не больше 50долл), но на это не согласилось мировое нефтяное лоби ( США и ОПЕК)
..............

в 2021 году Россия была его крупнейшим поставщиком нефти, ее доля на рынке составляла 26 процентов. Однако уже несколько месяцев спустя, во втором квартале 2022 года она сократилась до 16,7 процента, согласно данным статистического агентства Eurostat.


кто будет переплачивать скажем 30-40% если на мировом рынке есть товар дешевле?
поэтому и цена у других поставщиков будет 60+20%, т.е 72-77 долл
.........

По-моему, неверный подход. Не уралс определяет цену брента, а наоборот.
Где-то попадались данные, на сколько увеличились росс. поставки в Азию, но не могу сейчас найти. Там же были данные, на сколько уменьшились поставки в Европу. При этом
Глобальные отгрузки сырой нефти выросли на 8,6%, составив 1 865,7 млн тонн

Объемы экспорта нефти из России за январь-ноябрь 2022 года выросли на 11,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 199,4 млн тонн, что немного ниже 206,6 млн тонн за тот же период 2019 года, согласно еженедельному отчету Banchero Costa и данным отслеживания судов от Refinitif.

http://surl.li/dyvgl
Вчера или позавчера приводил график, сегодня brent/Urals_med = 1,37. График здесь - https://www.profinance.ru/chart/?s=brent-Urals_med=brent/Urals_med&p=YnJlbnQtVXJhbHNfbWVkPWJyZW50L1VyYWxzX21lZCMyIzQjNzIwIzM2OCM3IzAjMg==

P.s. Интересно:
Сегодня в 12:40

Как российский нефтяной танкер пытался скрыть своё местонахождение

Организация Global Fishing Watch сообщила, как 138-метровый танкер для перевозки очищенного топлива «Капитан Щемилкин» совершил два рейса, используя методы сокрытия, которые первыми отработали Венесуэлой и Ираном.

В обоих случаях танкер передавал ложные координаты через транспондер автоматической идентификационной системы (AIS), показывая, что он ходит кругами в греческих водах.

GFW использовала спутниковые снимки радара Европейского космического агентства, чтобы показать, что «Капитан Шемилкин» на самом деле не находился в тех местах.

Судно того же размера, которое не транслировало геолокацию, было замечено у мальтийского причала, а затем на Северном Кипре на фотографиях, сделанных Planet Labs.

GFW выяснил, что, когда судно показывало, что отплывает от Греции, его сигналы время от времени принимались спутниками над другой частью Средиземного моря. В разные моменты путешествия «Капитан Щемилкин» также уведомлял другие суда через AIS о том, что он плывет на Мальту и на Северный Кипр.

- Видишь российский танкер?
- Не вижу.
- И я не вижу! А он есть!

https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Liza_Romanova/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23478
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:38

  kyk написав:
  vitaliian написав:Лично знаю несколько застройщиков из Ирпеня, которые сидят без работы. А строить будут французы. Не спрашивайте почему и как это связано с визитом в Ирпень Макрона.

Краще б не будували, правильно вас розумію?

Я вытер эту фразу, которую вы зацитировали, чтобы не давать повода для срача. Речь вообще не шла о том, что лучше или хуже. Лучше чтобы не было войны и работали ирпенские, бучанские, гостомельские застройщики. Можете спорить.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15436
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:43

  vitaliian написав:
  kyk написав:
  vitaliian написав:Лично знаю несколько застройщиков из Ирпеня, которые сидят без работы. А строить будут французы. Не спрашивайте почему и как это связано с визитом в Ирпень Макрона.

Краще б не будували, правильно вас розумію?

Я вытер эту фразу, которую вы зацитировали, чтобы не давать повода для срача. Речь вообще не шла о том, что лучше или хуже. Лучше чтобы не было войны и работали ирпенские, бучанские, гостомельские застройщики. Можете спорить.

Не думаю, что сюда притащат всех до единого разнорабочего из Франции, уверен что куча подрядчиков будет местными.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 922
З нами з: 10.10.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:44

  vitaliian написав:
  kyk написав:
  vitaliian написав:Лично знаю несколько застройщиков из Ирпеня, которые сидят без работы. А строить будут французы. Не спрашивайте почему и как это связано с визитом в Ирпень Макрона.

Краще б не будували, правильно вас розумію?

Я вытер эту фразу, которую вы зацитировали, чтобы не давать повода для срача. Речь вообще не шла о том, что лучше или хуже.

Возможно, связано с новыми технологиями, о чём говорится в Вашей цитате.
И по Вашей же цитате, вероятно, рабочие будут заняты наши.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23478
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2920292129222923>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108656
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474154
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (722)
07.12.2022 19:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.