а вы не видели как нам словаки и турки дороги делали? Всё своё привезли! Ну может кроме топлива, еды и женщин.
Даже в этом случае условный словак за время своей командировки потратит здесь ощутимые деньги, что уже плюс нашей экономике.
Что я говорил
Французька компанія відновить у Гостомелі 6 будинків, школу та дитсадок з будівельних відходів
До пілотного проєкту реновації житла соціальних закладів у Гостомелі приєдналася французька компанія Neo-Eco, яка є національним лідером у розробці методології економіки замкненого циклу та спеціалізується на перетворенні відходів будівництва на нові можливості.
Французька Neo-Eco планує будівництво заводу стінових блоків із рослинної сировини, орієнтовний обсяг інвестицій – 150 000 – 200 000 євро.
Джерело. Про це повідомив віцепрезидент компанії Neo-Eco Барт Грюєр в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
Деталі. Зазначається, що у Франції Neo-Eco вже збудувала за цією методикою понад 1 млн кв. м. Французька компанія вже 17 років працює за принципом економіки замкнутого циклу.
«В Україні дерево та солома також широко доступні. Залучення місцевої сировини допоможе розвинути місцеву економіку, а також дозволить заощадити чималі кошти на імпорті матеріалів з-за кордону. Ми розглядаємо варіант будівництва заводу з виробництва таких панелей. Це дозволить і контролювати якість, і здешевити технологію», – повідомив Грюєр.
За його словами, це невелике виробництво, до 20 робочих місць, до якого хочуть залучити ветеранів. Домовленостей щодо потенційної локації ще немає, однак вона має бути близька до будівельного майданчика – в районі Бучі / Гостомеля / Ірпеня. https://mind.ua/news/20250025-francuzka ... i-sirovini
prodigy написав:.............. цена 73-78 долл вполне приемлемая для мировых экспортеров нефти, Украина просила ограничить цену на рос.нефть 30 долларами (т.е. нефть Брент стоила бы не больше 50долл), но на это не согласилось мировое нефтяное лоби ( США и ОПЕК) ..............
в 2021 году Россия была его крупнейшим поставщиком нефти, ее доля на рынке составляла 26 процентов. Однако уже несколько месяцев спустя, во втором квартале 2022 года она сократилась до 16,7 процента, согласно данным статистического агентства Eurostat.
кто будет переплачивать скажем 30-40% если на мировом рынке есть товар дешевле? поэтому и цена у других поставщиков будет 60+20%, т.е 72-77 долл .........
По-моему, неверный подход. Не уралс определяет цену брента, а наоборот. Где-то попадались данные, на сколько увеличились росс. поставки в Азию, но не могу сейчас найти. Там же были данные, на сколько уменьшились поставки в Европу. При этом
Глобальные отгрузки сырой нефти выросли на 8,6%, составив 1 865,7 млн тонн
Объемы экспорта нефти из России за январь-ноябрь 2022 года выросли на 11,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 199,4 млн тонн, что немного ниже 206,6 млн тонн за тот же период 2019 года, согласно еженедельному отчету Banchero Costa и данным отслеживания судов от Refinitif.
Как российский нефтяной танкер пытался скрыть своё местонахождение
Организация Global Fishing Watch сообщила, как 138-метровый танкер для перевозки очищенного топлива «Капитан Щемилкин» совершил два рейса, используя методы сокрытия, которые первыми отработали Венесуэлой и Ираном.
В обоих случаях танкер передавал ложные координаты через транспондер автоматической идентификационной системы (AIS), показывая, что он ходит кругами в греческих водах.
GFW использовала спутниковые снимки радара Европейского космического агентства, чтобы показать, что «Капитан Шемилкин» на самом деле не находился в тех местах.
Судно того же размера, которое не транслировало геолокацию, было замечено у мальтийского причала, а затем на Северном Кипре на фотографиях, сделанных Planet Labs.
GFW выяснил, что, когда судно показывало, что отплывает от Греции, его сигналы время от времени принимались спутниками над другой частью Средиземного моря. В разные моменты путешествия «Капитан Щемилкин» также уведомлял другие суда через AIS о том, что он плывет на Мальту и на Северный Кипр.
- Видишь российский танкер? - Не вижу. - И я не вижу! А он есть!
vitaliian написав:Лично знаю несколько застройщиков из Ирпеня, которые сидят без работы. А строить будут французы. Не спрашивайте почему и как это связано с визитом в Ирпень Макрона.
Краще б не будували, правильно вас розумію?
Я вытер эту фразу, которую вы зацитировали, чтобы не давать повода для срача. Речь вообще не шла о том, что лучше или хуже. Лучше чтобы не было войны и работали ирпенские, бучанские, гостомельские застройщики. Можете спорить.
vitaliian написав:Лично знаю несколько застройщиков из Ирпеня, которые сидят без работы. А строить будут французы. Не спрашивайте почему и как это связано с визитом в Ирпень Макрона.
Краще б не будували, правильно вас розумію?
Я вытер эту фразу, которую вы зацитировали, чтобы не давать повода для срача. Речь вообще не шла о том, что лучше или хуже. Лучше чтобы не было войны и работали ирпенские, бучанские, гостомельские застройщики. Можете спорить.
Не думаю, что сюда притащат всех до единого разнорабочего из Франции, уверен что куча подрядчиков будет местными.