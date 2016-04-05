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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2920292129222923
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:45

В бій ідуть одні.... © ;)

  Bobua написав:Втім, все таки дивно, що ротацій не буде й у ті часи. Від першого і до останнього (3) сезону -- одні й ті ж літають, воюють, ризикують. І відпусток не видно. І безплатно. Хіба що за "незле, тихе слово". От все майже як і пропонували тут колись, впродовж року. Знайте тепер -- все так і буде. Як і мріяли.

Йде 10й місяць війни - а ми з Вами щось тих добровольців(які б нас підмінили) так і не бачимо...
А натомість - мою бригаду всі ці місяці тільки пхали до переду і пхали...
Головне, що коли в Мико області ми підмінили іншу бригаду на передку, яка там стояла 40днів(чи приблизно стільки) - то нам казали, що ми заходимо туди теж десь на такий термін... Потім нам сказали, що на 60днів... А потім вже ніхто нічого не казав...
І от, коли орки зробили жест доброї волі з Херсону - ми стрімголов погнали "в наступ"))
І, за декілька переміщень - ми знову опинились на вогневій...
Але... але прийшов наказ, що "нам тут нічого робити" - що ми потрібні більше на Сході, бо типу ми "не нульові", "пропалені" - тобто, з досвідом...
Тобто, досвідчені мають працювати до скону/завжди знаходитись на вогневій...

А де ж "нові"? - де ж ті добровольці, про яких нижче написано?
Де ротація?
  vitaliian написав: Украинцам пока не будут выдавать повестки на блокпостах из-за большого количества добровольцев
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:А от схожість із сучасними людьми -- проявляється в іншому. У дерев теж беззмінно воюють (на узліссі, з вітрами, напр.) одні й ті ж. Хіба що накидають жолудів, виростять дітей -- і тоді вже ними закриються.

Одного разу відомий американський психолог помітив, що за ним довго і уважно спостерігає молода жінка. Не витримав, і підійшов з'ясувати, в чому справа.
- Хочу подивитись на людину, яка сказала невиправному алкоголіку: "В місцевому ботанічному парку є величезний кактус. Сходіть, подивиться на нього, він може обходитись без води три роки. Мій батько так і зробив, і більше не пив."-

Подивіться на дерева на узліссі - вони розраховують на жолуді, а не на відпустку, навіть непероборне бажання можна подолати, якшо знайти гарний приклад для наслідування. :)
Востаннє редагувалось lapay в Сер 07 гру, 2022 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 20:06

  vitaliian написав:
  kyk написав:
  vitaliian написав:Лично знаю несколько застройщиков из Ирпеня, которые сидят без работы. А строить будут французы. Не спрашивайте почему и как это связано с визитом в Ирпень Макрона.

Краще б не будували, правильно вас розумію?

Я вытер эту фразу, которую вы зацитировали, чтобы не давать повода для срача. Речь вообще не шла о том, что лучше или хуже. Лучше чтобы не было войны и работали ирпенские, бучанские, гостомельские застройщики. Можете спорить.

Ви накинули на вентилятор і в кущі. Нічого нового.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дело не в Украине и борьбе за демократические ценности. ХЛО позволил себе угрожать цивилизованному миру уничтожением. Такое не прощается. Механизм развала россии и ее денуклеаризации запущен и ничто его уже не остановит. Цель Украины - максимально помочь цивилизованному миру в этом деле. По максимуму перемолоть кацапскую армию и отжать все ништяки, которые можно будет отжать.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 20:13

  ЛАД написав:И по Вашей же цитате, вероятно, рабочие будут заняты наши.
из того что я нагуглил по подрядчикам ничего не ясно. А наши догадки обсуждать нет смысла. Хочется чтобы местным дали работу. В Ирпене строительство - основной работодатель и градообразующая отрасль. Остановятся стройки и жить станет совсем грустно.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 20:17

  kyk написав:Ви накинули на вентилятор і в кущі. Нічого нового
я спорную фразу подтер, и даже объяснил почему, а вы её реанимировали и кинули на вентилятор. Ничего нового. За собой смотрите.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 20:42

  vitaliian написав:Что я говорил

Вы говорили, что все средства на восстановление они целиком освоят "внутри себя".

А пока выглядит так, что:
- наши колхозники на много лет вперёд получат рынок сбыта растительного сырья
- Появится завод - то есть, налоги в наш бюджет, даже если 100 процентов сотрудников будут иностранные (что явно невозможно)
- Наши энергетики/коммунальщики получат платежеспособного потребителя
- сотрудникам надо будет где-то жить, что-то есть, ходить к парикмахеру, в кино и т.д.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:21

Правда или нет хз

Меркель откровенно сказала, что Минские соглашения были просто попыткой выиграть время для укрепления политического режима на Украине. То есть были обманом России.


И смешное наблюдение. Видос на котором пуйло говорит что появились новые территории и ... тут же что то вычеркивает. https://t.me/bulbe_de_trones/3686
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