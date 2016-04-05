Bobua написав:Втім, все таки дивно, що ротацій не буде й у ті часи. Від першого і до останнього (3) сезону -- одні й ті ж літають, воюють, ризикують. І відпусток не видно. І безплатно. Хіба що за "незле, тихе слово". От все майже як і пропонували тут колись, впродовж року. Знайте тепер -- все так і буде. Як і мріяли.
Йде 10й місяць війни - а ми з Вами щось тих добровольців(які б нас підмінили) так і не бачимо... А натомість - мою бригаду всі ці місяці тільки пхали до переду і пхали... Головне, що коли в Мико області ми підмінили іншу бригаду на передку, яка там стояла 40днів(чи приблизно стільки) - то нам казали, що ми заходимо туди теж десь на такий термін... Потім нам сказали, що на 60днів... А потім вже ніхто нічого не казав... І от, коли орки зробили жест доброї волі з Херсону - ми стрімголов погнали "в наступ")) І, за декілька переміщень - ми знову опинились на вогневій... Але... але прийшов наказ, що "нам тут нічого робити" - що ми потрібні більше на Сході, бо типу ми "не нульові", "пропалені" - тобто, з досвідом... Тобто, досвідчені мають працювати до скону/завжди знаходитись на вогневій...
А де ж "нові"? - де ж ті добровольці, про яких нижче написано? Де ротація?
vitaliian написав: Украинцам пока не будут выдавать повестки на блокпостах из-за большого количества добровольцев
Bobua написав:А от схожість із сучасними людьми -- проявляється в іншому. У дерев теж беззмінно воюють (на узліссі, з вітрами, напр.) одні й ті ж. Хіба що накидають жолудів, виростять дітей -- і тоді вже ними закриються.
Одного разу відомий американський психолог помітив, що за ним довго і уважно спостерігає молода жінка. Не витримав, і підійшов з'ясувати, в чому справа. - Хочу подивитись на людину, яка сказала невиправному алкоголіку: "В місцевому ботанічному парку є величезний кактус. Сходіть, подивиться на нього, він може обходитись без води три роки. Мій батько так і зробив, і більше не пив."-
Подивіться на дерева на узліссі - вони розраховують на жолуді, а не на відпустку, навіть непероборне бажання можна подолати, якшо знайти гарний приклад для наслідування.
Востаннє редагувалось lapay в Сер 07 гру, 2022 20:08, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Лично знаю несколько застройщиков из Ирпеня, которые сидят без работы. А строить будут французы. Не спрашивайте почему и как это связано с визитом в Ирпень Макрона.
Краще б не будували, правильно вас розумію?
Я вытер эту фразу, которую вы зацитировали, чтобы не давать повода для срача. Речь вообще не шла о том, что лучше или хуже. Лучше чтобы не было войны и работали ирпенские, бучанские, гостомельские застройщики. Можете спорить.
Ви накинули на вентилятор і в кущі. Нічого нового.
Дело не в Украине и борьбе за демократические ценности. ХЛО позволил себе угрожать цивилизованному миру уничтожением. Такое не прощается. Механизм развала россии и ее денуклеаризации запущен и ничто его уже не остановит. Цель Украины - максимально помочь цивилизованному миру в этом деле. По максимуму перемолоть кацапскую армию и отжать все ништяки, которые можно будет отжать.
ЛАД написав:И по Вашей же цитате, вероятно, рабочие будут заняты наши.
из того что я нагуглил по подрядчикам ничего не ясно. А наши догадки обсуждать нет смысла. Хочется чтобы местным дали работу. В Ирпене строительство - основной работодатель и градообразующая отрасль. Остановятся стройки и жить станет совсем грустно.
Вы говорили, что все средства на восстановление они целиком освоят "внутри себя".
А пока выглядит так, что: - наши колхозники на много лет вперёд получат рынок сбыта растительного сырья - Появится завод - то есть, налоги в наш бюджет, даже если 100 процентов сотрудников будут иностранные (что явно невозможно) - Наши энергетики/коммунальщики получат платежеспособного потребителя - сотрудникам надо будет где-то жить, что-то есть, ходить к парикмахеру, в кино и т.д.