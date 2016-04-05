Додано: Сер 07 гру, 2022 19:45

Bobua написав: Втім, все таки дивно, що ротацій не буде й у ті часи. Від першого і до останнього (3) сезону -- одні й ті ж літають, воюють, ризикують. І відпусток не видно. І безплатно. Хіба що за "незле, тихе слово". От все майже як і пропонували тут колись, впродовж року. Знайте тепер -- все так і буде. Як і мріяли. Втім, все таки дивно, що ротацій не буде й у ті часи. Від першого і до останнього (3) сезону -- одні й ті ж літають, воюють, ризикують. І відпусток не видно. І безплатно. Хіба що за "незле, тихе слово". От все майже як і пропонували тут колись, впродовж року. Знайте тепер -- все так і буде. Як і мріяли.

vitaliian написав: Украинцам пока не будут выдавать повестки на блокпостах из-за большого количества добровольцев Украинцам пока не будут выдавать повестки на блокпостах из-за

Йде 10й місяць війни - а ми з Вами щось тих добровольців(які б нас підмінили) так і не бачимо...А натомість - мою бригаду всі ці місяці тільки пхали до переду і пхали...Головне, що коли в Мико області ми підмінили іншу бригаду на передку, яка там стояла 40днів(чи приблизно стільки) - то нам казали, що ми заходимо туди теж десь на такий термін... Потім нам сказали, що на 60днів... А потім вже ніхто нічого не казав...І от, коли орки зробили жест доброї волі з Херсону - ми стрімголов погнали "в наступ"))І, за декілька переміщень - ми знову опинились на вогневій...Але... але прийшов наказ, що "нам тут нічого робити" - що ми потрібні більше на Сході, бо типу ми "не нульові", "пропалені" - тобто, з досвідом...Тобто, досвідчені мають працювати до скону/завжди знаходитись на вогневій...А де ж "нові"? - де ж ті добровольці, про яких нижче написано?Де ротація?