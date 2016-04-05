Додано: Сер 07 гру, 2022 22:30

ЛАД написав: По-моему, неверный подход. Не уралс определяет цену брента, а наоборот. По-моему,. Не уралс определяет цену брента, а наоборот.

странные выводы (наверно, не верно поняли)конечно цена на нефть пляшет от Брент (как вы могли подумать иначе), но кап цены установили на Уралс и этот кап косвенно влияет на формирование цены Брентистрия марки Уралс:Urals — сорт высокосернистой нефти (содержание серы около 1,3 %), которая представляет собой смесь из нефти, добываемой в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае и Самарской области. Основные производители нефти Urals — это компании «Роснефть», «Башнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Татнефть». Стоимость российской нефти исторически определялась как цена барреля нефти сорта Brent с дисконтом, то есть уменьшенная на несколько долларов[5], поскольку российская нефть является более тяжелой (содержит меньше бензиновой и газойлевой фракций и, как следствие, имеет более высокую плотность) и имеет более высокое содержание серы.Сама по себе Западно-Сибирская нефть (Siberian Light) имеет приемлемое качество (0,6 % серы[2]) и сходна по составу с Brent и WTI, которые относятся к так называемому сорту Light Sweet Oil — малосернистой («сладкой») лёгкой нефти, соответствующей большей части мирового спроса. В 2006—2012 годах пытались вывести фьючерсы на нефть Urals на американскую биржу NYMEX[6] под маркой REBCO (Russian Export Blend Crude Oil)[5][7].Для уменьшения содержания серы с середины 2010-х годов часть добываемой высокосернистой нефти Татарстана и Башкортостана, около 20 %, перерабатывается внутри России, в частности, на нижнекамском комплексе ТАНЕКО и не поступает в экспортные нефтепроводы[9][10][11].нефть советы поставляли преимущественно оккупированным странам Европы (т.н. страны СЭВ, Варшавского договора) -гнали по нефтепроводу Дружба , танкеров крупных никогда в СССР не было- поставок морем (исключение Куба, Вьетнам), и то возили не сырую нефть- мазут (для электростанций) и бункеровки судов и военных кораблей. (военные базы ссср)