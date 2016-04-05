ЛАД написав:По-моему, неверный подход. Не уралс определяет цену брента, а наоборот.
странные выводы (наверно, не верно поняли)
конечно цена на нефть пляшет от Брент (как вы могли подумать иначе), но кап цены установили на Уралс и этот кап косвенно влияет на формирование цены Брент
истрия марки Уралс: Urals — сорт высокосернистой нефти (содержание серы около 1,3 %), которая представляет собой смесь из нефти, добываемой в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае и Самарской области. Основные производители нефти Urals — это компании «Роснефть», «Башнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Татнефть». Стоимость российской нефти исторически определялась как цена барреля нефти сорта Brent с дисконтом, то есть уменьшенная на несколько долларов[5], поскольку российская нефть является более тяжелой (содержит меньше бензиновой и газойлевой фракций и, как следствие, имеет более высокую плотность) и имеет более высокое содержание серы. С конца 2000-х фактически является самостоятельным маркерным сортом.
Сама по себе Западно-Сибирская нефть (Siberian Light) имеет приемлемое качество (0,6 % серы[2]) и сходна по составу с Brent и WTI, которые относятся к так называемому сорту Light Sweet Oil — малосернистой («сладкой») лёгкой нефти, соответствующей большей части мирового спроса. В 2006—2012 годах пытались вывести фьючерсы на нефть Urals на американскую биржу NYMEX[6] под маркой REBCO (Russian Export Blend Crude Oil)[5][7].
Поставки на экспорт нефти марки Urals осуществляются в основном через морские порты Новороссийск (40 % экспорта) и Приморск (25 % экспорта) и по системе нефтепроводов «Дружба»[2][8].
Для уменьшения содержания серы с середины 2010-х годов часть добываемой высокосернистой нефти Татарстана и Башкортостана, около 20 %, перерабатывается внутри России, в частности, на нижнекамском комплексе ТАНЕКО и не поступает в экспортные нефтепроводы[9][10][11].
нефть советы поставляли преимущественно оккупированным странам Европы (т.н. страны СЭВ, Варшавского договора) -гнали по нефтепроводу Дружба , танкеров крупных никогда в СССР не было- поставок морем (исключение Куба, Вьетнам), и то возили не сырую нефть- мазут (для электростанций) и бункеровки судов и военных кораблей. (военные базы ссср)
airmax78 написав:Дело не в Украине и борьбе за демократические ценности. ХЛО позволил себе угрожать цивилизованному миру уничтожением. Такое не прощается. Механизм развала россии и ее денуклеаризации запущен и ничто его уже не остановит. Цель Украины - максимально помочь цивилизованному миру в этом деле. По максимуму перемолоть кацапскую армию и отжать все ништяки, которые можно будет отжать.
задача человечества не только уничтожить армию, а добиться полного развала роиси Невзорова сегодня спросили, что не проще было устранить путина (как Бен Ладена)-ответил: а зачем? путин прекрасно справляется с задачей полнейшего развала раиси (лучше него это никто бы не сделал)
Bobua написав:Втім, все таки дивно, що ротацій не буде й у ті часи. Від першого і до останнього (3) сезону -- одні й ті ж літають, воюють, ризикують. І відпусток не видно. І безплатно. Хіба що за "незле, тихе слово". От все майже як і пропонували тут колись, впродовж року. Знайте тепер -- все так і буде. Як і мріяли.
Йде 10й місяць війни - а ми з Вами щось тих добровольців(які б нас підмінили) так і не бачимо... А натомість - мою бригаду всі ці місяці тільки пхали до переду і пхали... Головне, що коли в Мико області ми підмінили іншу бригаду на передку, яка там стояла 40днів(чи приблизно стільки) - то нам казали, що ми заходимо туди теж десь на такий термін... Потім нам сказали, що на 60днів... А потім вже ніхто нічого не казав... І от, коли орки зробили жест доброї волі з Херсону - ми стрімголов погнали "в наступ")) І, за декілька переміщень - ми знову опинились на вогневій... Але... але прийшов наказ, що "нам тут нічого робити" - що ми потрібні більше на Сході, бо типу ми "не нульові", "пропалені" - тобто, з досвідом... Тобто, досвідчені мають працювати до скону/завжди знаходитись на вогневій...
А де ж "нові"? - де ж ті добровольці, про яких нижче написано? Де ротація?
vitaliian написав: Украинцам пока не будут выдавать повестки на блокпостах из-за большого количества добровольцев
Что до ротаций, то реальная проблема, я десятый месяц в напряге, состояние зомби, сегодня перебрались на новое место, орки в трёх километрах, ночуем в подвале на земле, плюс три градуса, бахает постоянно, сколько может выдержать человек таку херню, хз. Нужна смена. Но такое чувство что пошли по лёгкому пути, мартовские добровольцы ещё шевелятся, так зачем что то менять. Недавно был пару дней в Одессе, получали технику, так сцуко куча мордоворотов, здоровых лбов, на дорогих тачках рассекают, хозяева жизни
ЛАД написав:А Руста, конечно, вели, но не всё время. Ход событий, изложенный в Вики вполне похож на правду. О разделе "Версии о мотивах Руста" судить не берусь, ничего не знаю. Там уже какая-то конспирология.
конспирологии выше крыши. за день до его прилета на дальнем востоме амеры нарушили воздушную границу. в день прилета со стороны норвегии было нарушение границы натовских сил. во время полета запускалиси воздушные шары с электроникой. ходят утверждения, шо на большом москворецком мосту были сняты троллейбусные провода а после приземления в ближайшие дни возвращены на место, асу пво московского округа находилось на профилактике в день его прилета. однако выла включена. появились до сих пор неустановленная парочка представителей от промышленности и дали команду отключить систему для продолжения работ. на требование предоставить письменный приказ - через короткий срок его предоставили. систему отключили.