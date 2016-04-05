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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По-моему, неверный подход. Не уралс определяет цену брента, а наоборот.


странные выводы (наверно, не верно поняли)

конечно цена на нефть пляшет от Брент (как вы могли подумать иначе), но кап цены установили на Уралс и этот кап косвенно влияет на формирование цены Брент

истрия марки Уралс:
Urals — сорт высокосернистой нефти (содержание серы около 1,3 %), которая представляет собой смесь из нефти, добываемой в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае и Самарской области. Основные производители нефти Urals — это компании «Роснефть», «Башнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Татнефть». Стоимость российской нефти исторически определялась как цена барреля нефти сорта Brent с дисконтом, то есть уменьшенная на несколько долларов[5], поскольку российская нефть является более тяжелой (содержит меньше бензиновой и газойлевой фракций и, как следствие, имеет более высокую плотность) и имеет более высокое содержание серы. С конца 2000-х фактически является самостоятельным маркерным сортом.

Сама по себе Западно-Сибирская нефть (Siberian Light) имеет приемлемое качество (0,6 % серы[2]) и сходна по составу с Brent и WTI, которые относятся к так называемому сорту Light Sweet Oil — малосернистой («сладкой») лёгкой нефти, соответствующей большей части мирового спроса. В 2006—2012 годах пытались вывести фьючерсы на нефть Urals на американскую биржу NYMEX[6] под маркой REBCO (Russian Export Blend Crude Oil)[5][7].

Поставки на экспорт нефти марки Urals осуществляются в основном через морские порты Новороссийск (40 % экспорта) и Приморск (25 % экспорта) и по системе нефтепроводов «Дружба»[2][8].

Для уменьшения содержания серы с середины 2010-х годов часть добываемой высокосернистой нефти Татарстана и Башкортостана, около 20 %, перерабатывается внутри России, в частности, на нижнекамском комплексе ТАНЕКО и не поступает в экспортные нефтепроводы[9][10][11].


нефть советы поставляли преимущественно оккупированным странам Европы (т.н. страны СЭВ, Варшавского договора) -гнали по нефтепроводу Дружба , танкеров крупных никогда в СССР не было- поставок морем (исключение Куба, Вьетнам), и то возили не сырую нефть- мазут (для электростанций) и бункеровки судов и военных кораблей. (военные базы ссср)
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:38

  airmax78 написав:Дело не в Украине и борьбе за демократические ценности. ХЛО позволил себе угрожать цивилизованному миру уничтожением. Такое не прощается. Механизм развала россии и ее денуклеаризации запущен и ничто его уже не остановит. Цель Украины - максимально помочь цивилизованному миру в этом деле. По максимуму перемолоть кацапскую армию и отжать все ништяки, которые можно будет отжать.


задача человечества не только уничтожить армию, а добиться полного развала роиси
Невзорова сегодня спросили, что не проще было устранить путина (как Бен Ладена)-ответил: а зачем? путин прекрасно справляется с задачей полнейшего развала раиси (лучше него это никто бы не сделал)
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 23:57

  ЛАД написав:Посмотрел немного. Похоже, там идёт перепечатка с https://www.tinkoff.ru/. Как водится, без ссылки на источник.
ТГ каналы это такая журналистика без правил, перепечатки, иногда фейки, иногда правда. В одном их нельзя упрекнуть - в скорости распространения информации и как следствие - отсутствие цензуры.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 00:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Востаннє редагувалось freeze в Чет 08 гру, 2022 07:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 01:31

  ЛАД написав:А Руста, конечно, вели, но не всё время. Ход событий, изложенный в Вики вполне похож на правду. О разделе "Версии о мотивах Руста" судить не берусь, ничего не знаю. Там уже какая-то конспирология.

конспирологии выше крыши. за день до его прилета на дальнем востоме амеры нарушили воздушную границу. в день прилета со стороны норвегии было нарушение границы натовских сил. во время полета запускалиси воздушные шары с электроникой. ходят утверждения, шо на большом москворецком мосту были сняты троллейбусные провода а после приземления в ближайшие дни возвращены на место, асу пво московского округа находилось на профилактике в день его прилета. однако выла включена. появились до сих пор неустановленная парочка представителей от промышленности и дали команду отключить систему для продолжения работ. на требование предоставить письменный приказ - через короткий срок его предоставили. систему отключили.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 02:26

  prodigy написав:.............
задача человечества не только уничтожить армию, а добиться полного развала роиси
..........

Скорее нам бы так хотелось.
А насчёт человечества... Посмотрите довольно свежую статью (от 02.12.22) "Байден может помочь Зеленскому и Украине, добиваясь мира" - https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/12/02/how-biden-help-ukraine-zelensky/.
Человек высказывает "мнение", якобы беспокоясь об Украине.

Туда же и постоянные позывы республиканцев - https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/12/06/marjorie-taylor-greene-ukraine-audit/. Вроде бы призывы к "бОльшему контролю" и "ответственности и подотчетности", но кто знает, во что это выльется на практике.

К счастью, есть и противоположные мнения - https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/12/05/ukraine-war-assistance-weapons-production/ (кстати вообще интересная заметка):
Лучшим решением было бы помочь Украине быстрее выиграть войну, предоставив ей более совершенные системы вооружения, такие как истребители F-16, армейские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS), танки Abrams и беспилотники Grey Eagle, которые есть у администрации Байдена. пока отказался поставлять. The Wall Street Journal только что сообщила , что Пентагон даже модифицировал HIMARS, поставляемые Украине, чтобы она не могла запускать ракеты большей дальности, способные поразить Россию, даже несмотря на то, что российские базы продолжают использоваться для подлых и незаконных нападений на украинское гражданское население. Это контрпродуктивное самоограничение.

Мы можем выиграть битву производственных линий с Россией (экономика США в 14 раз больше), но мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать стоимость и продолжительность конфликта, чтобы нам не пришлось. Если вы считаете, что перебои с поставками сегодня плохи, представьте, как они будут выглядеть, если война будет продолжаться в своем нынешнем темпе через год. Это сценарий, которого нам нужно избегать, если мы можем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 06:07

Успіх, а я тобі давно казав, що після звільнення Херсону тобі нема чого там робити. Так, зараз все вирішується на сході. Йде перемелювання русні. Допоможи там.
Hotab
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