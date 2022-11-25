ЛАД написав:По-моему, неверный подход. Не уралс определяет цену брента, а наоборот.
странные выводы (наверно, не верно поняли)
конечно цена на нефть пляшет от Брент (как вы могли подумать иначе), но кап цены установили на Уралс и этот кап косвенно влияет на формирование цены Брент
истрия марки Уралс: Urals — сорт высокосернистой нефти (содержание серы около 1,3 %), которая представляет собой смесь из нефти, добываемой в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае и Самарской области. Основные производители нефти Urals — это компании «Роснефть», «Башнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Татнефть». Стоимость российской нефти исторически определялась как цена барреля нефти сорта Brent с дисконтом, то есть уменьшенная на несколько долларов[5], поскольку российская нефть является более тяжелой (содержит меньше бензиновой и газойлевой фракций и, как следствие, имеет более высокую плотность) и имеет более высокое содержание серы. С конца 2000-х фактически является самостоятельным маркерным сортом.
Сама по себе Западно-Сибирская нефть (Siberian Light) имеет приемлемое качество (0,6 % серы[2]) и сходна по составу с Brent и WTI, которые относятся к так называемому сорту Light Sweet Oil — малосернистой («сладкой») лёгкой нефти, соответствующей большей части мирового спроса. В 2006—2012 годах пытались вывести фьючерсы на нефть Urals на американскую биржу NYMEX[6] под маркой REBCO (Russian Export Blend Crude Oil)[5][7].
Поставки на экспорт нефти марки Urals осуществляются в основном через морские порты Новороссийск (40 % экспорта) и Приморск (25 % экспорта) и по системе нефтепроводов «Дружба»[2][8].
Для уменьшения содержания серы с середины 2010-х годов часть добываемой высокосернистой нефти Татарстана и Башкортостана, около 20 %, перерабатывается внутри России, в частности, на нижнекамском комплексе ТАНЕКО и не поступает в экспортные нефтепроводы[9][10][11].
нефть советы поставляли преимущественно оккупированным странам Европы (т.н. страны СЭВ, Варшавского договора) -гнали по нефтепроводу Дружба , танкеров крупных никогда в СССР не было- поставок морем (исключение Куба, Вьетнам), и то возили не сырую нефть- мазут (для электростанций) и бункеровки судов и военных кораблей. (военные базы ссср)
airmax78 написав:Дело не в Украине и борьбе за демократические ценности. ХЛО позволил себе угрожать цивилизованному миру уничтожением. Такое не прощается. Механизм развала россии и ее денуклеаризации запущен и ничто его уже не остановит. Цель Украины - максимально помочь цивилизованному миру в этом деле. По максимуму перемолоть кацапскую армию и отжать все ништяки, которые можно будет отжать.
задача человечества не только уничтожить армию, а добиться полного развала роиси Невзорова сегодня спросили, что не проще было устранить путина (как Бен Ладена)-ответил: а зачем? путин прекрасно справляется с задачей полнейшего развала раиси (лучше него это никто бы не сделал)
ЛАД написав:А Руста, конечно, вели, но не всё время. Ход событий, изложенный в Вики вполне похож на правду. О разделе "Версии о мотивах Руста" судить не берусь, ничего не знаю. Там уже какая-то конспирология.
конспирологии выше крыши. за день до его прилета на дальнем востоме амеры нарушили воздушную границу. в день прилета со стороны норвегии было нарушение границы натовских сил. во время полета запускалиси воздушные шары с электроникой. ходят утверждения, шо на большом москворецком мосту были сняты троллейбусные провода а после приземления в ближайшие дни возвращены на место, асу пво московского округа находилось на профилактике в день его прилета. однако выла включена. появились до сих пор неустановленная парочка представителей от промышленности и дали команду отключить систему для продолжения работ. на требование предоставить письменный приказ - через короткий срок его предоставили. систему отключили.
Лучшим решением было бы помочь Украине быстрее выиграть войну, предоставив ей более совершенные системы вооружения, такие как истребители F-16, армейские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS), танки Abrams и беспилотники Grey Eagle, которые есть у администрации Байдена. пока отказался поставлять. The Wall Street Journal только что сообщила , что Пентагон даже модифицировал HIMARS, поставляемые Украине, чтобы она не могла запускать ракеты большей дальности, способные поразить Россию, даже несмотря на то, что российские базы продолжают использоваться для подлых и незаконных нападений на украинское гражданское население. Это контрпродуктивное самоограничение.
Мы можем выиграть битву производственных линий с Россией (экономика США в 14 раз больше), но мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать стоимость и продолжительность конфликта, чтобы нам не пришлось. Если вы считаете, что перебои с поставками сегодня плохи, представьте, как они будут выглядеть, если война будет продолжаться в своем нынешнем темпе через год. Это сценарий, которого нам нужно избегать, если мы можем.
Та ні, давайте з Вашими коментарями. Ви ж, напевно, шарите в темі і зможете прокоментувати цей потік е/е, правда? Заодно поясните надходження е/е зі Словаччини за той же період? Ну там щось з приводу балансування об'єднаної енергосистеми...
Востаннє редагувалось Natt в Чет 08 гру, 2022 09:26, всього редагувалось 1 раз.
я застал пролет дома, 3 июня1987 Leningrad (посадка на судно) 05/06/87 Stockholm 06/06/87 Bornholm 07/06/87 Roctok 08/06/87 Kopenhagen 10/06/87 Bremerhaven 12/06/87 Lervick (Шетландские острова -первая посадка Руста после Гамбурга) 14/06/87 Reykjavik (третья посадка) 15/06/87 Akureyri (Island) 18/06/87 Magdalenen Bucht 19/06/87 Barentsburg 20/06/87 Nordkap (Norwegen) /////// 24/06/87 Bergen/Norwegen (4й аєропорт Руста)
в течении месяца прошел "по следам Руста" на пару недель позже
Стоило б услышать комментарий Хотаба.
Но из моей памяти - его не сбили .... по причине НЕ ПРИНЯТИЯ ОБ ЭТОМ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ. Именно генералитет переложил это на Горбачёва. Хотя обязаны были принимать самостоятельное Решение - в результате которого всё равно оказались бы ВИНОВНЫМИ.