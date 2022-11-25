prodigy написав:меня как моряка интересовала -по какому магнитному компасу он налетал 4000км(GPS приемников тогда еще не было), в плане навигации у него был примитивный самолет для полетов до 300км
я был на Шетландских (в Исландии тоже много раз) островах как раз в мае (постоянная сильная низкая облачность 9-10 баллов)-ландшаф сложный -холмы (от 250-до 450м), озера, болота
Не скажу "та що там летіти", але підготовленому льотчику це не складно.
Там є АРК (автоматичний радіокомпас), там є курсова система.
Летів він ПІД хмарами по наземним орієнтирам, з картою. Однозначно карту він підготував. Виділив характерні орієнтири (а ви самі сказали, що місцевість там не безорієнтирна, не пустеля, не море, і не джунглі, де все однакове). На карті при підготовці до польоту наніс лінії перетину пеленгів двох чи трьох відомих радіостанцій в полосі маршруту. Він використовував їх відомі частоти. Тому у нього був ще і контроль по технічним засобам, не лише "пальцем в карту".
Йому будо б дуже складно одному, якби він потрапив в дощ , туман, низьку хмарність (50-100 метрів нижній край хмар). Але я так розумію він свій жест планував, погоду підібрав нормальну.
Щоб ви розуміли, Мі8 до появи бортових GPS літав саме з цим набором засобів навігації. На Мі-24 ще є ДИСС (сам веде по паперовій карті вказівником) , але він часто був непрацездатний, та і точність там паршива. (визнаЮ, там 2 пілота, таки трохи легше). А так, це стандартний набір навігації для авіації на ті часи. Крутіше лише наявність РСБН або РСДН, але таке щастя було на більш серйозних літаках.
Щодо перехоплення ППО.
Такого класу літаки важко бачити. Особливо на ГМВ. Вони нешвидкі, легко падають в балки, русла річок. Тобто використовують слабкі місця ППО. Винищувачам з ними взагалі складно. Через їх швидкості. Періодично на чергування в системі ППО ставали Мі-24. Але у них нема власної РЛС, їм потрібне чітке виведення на ціль. А тут знову ж потрібно, щоб порушника бачила наземна РЛС.
— Радиотехническими средствами Ленинградской армии ПВО была обнаружена цель, летящая без ответа. Для определения её принадлежности в воздух был поднят МиГ-23, который вышел на цель и даже держал её в захвате. Лётчик определил, что летит иностранный легкомоторный самолёт спортивного класса. Но командование армии не отдало приказ на его уничтожение. А на КП Московского округа ПВО с КП армии была передана информация, что летит не самолёт-нарушитель, а нарушитель режима полётов. А это не одно и то же. Нарушитель режима полётов может быть и свой самолёт, вылетевший без заявки или изменивший маршрут полёта.
М. Руст, увидев, что на него навели истребитель, резко ушёл вниз и далее осуществлял полёт на предельно малой высоте. Дальнейшее его обнаружение было затруднено и тем, что он летел очень низко, и тем, что в этом районе работало очень много самолётов сельскохозяйственной авиации и ДОСААФ, не оборудованных системами опознавания.
В силу "некоторых обстоятельств", я более обізнаний у цій темі. Его полностью идентифицировали - но команды сбивать не поступило.
Именно с опаски раздуть международный конфликт. Генералитет был устаревший "паркетный", участвующий во внутренней борьбе за власть. Лишний шум на фоне Афгана, и вопросов по Чернобылю,.... там такой букет был, что....
prodigy написав:
Kudrjavuy написав:Именно генералитет переложил это на Горбачёва. Хотя обязаны были принимать самостоятельное Решение - в результате которого всё равно оказались бы ВИНОВНЫМИ.
а сегодня не тоже самое... генералы пуйла виновны а он весь в белом?
Поэтому Вам и доводиться, что "Политика" - есть основной элемент Войны. Вы, немножко "ошиблись" в происходящем и тех событиях. (Кто принимает "Решения" и решения о чём?)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 08 гру, 2022 09:47, всього редагувалось 2 разів.
Archivarius написав:Мир без России ... Внутри разбалансированной системы усиливается несогласованность. Песков заявляет: "попытки Запада учредить «трибуналы» по Украине не будут иметь легитимности, не будут приняты Россией и будут осуждаться". А Медведев вдруг твердит о колоссальной задаче россиян "сохранить самих себя", страну и своих людей. Ни много ни мало – самая настоящая экзистенциальная задача, которой до полномасштабного вторжения отродясь не было. Как же так, кормильцы? Мир в буквальном смысле теряет Россию, которая только начала выселять людей из трущоб.
Примечательно появление на фоне паники с трибуналом двух мыслей. Во-первых, возможен военный переворот в Москве, ведь ещё до "СВО" произошел раскол в среде военных. Путин скрыл план вторжения от части верхушки армии, которой не доверяет, и от этого все пошло наперекосяк. Во-вторых, самостоятельность РФ в войне признана сомнительной. Она игрок, которым воюют в рамках сложносоставной операции, с катастрофическим для нее самой исходом. https://t.me/zloyodessit/17720
Вы, знаете, все эти вопросы, укладываются в банальную "формулу" и "кто-то" постоянно заостряет внимание, на глупых формулировках перспективы "чего-то" в РФ. Не поддавайтесь отвлечению от СУТИ своих задач и их конкретных Решений.
В РФ форсируется построение обычного фашистского режима(тоталитарного - воинствующего, анти человеческого). В условии такого громадного государства, такого перечня национальных особенностей, религий, различных природных зон, количества языков, этнических предпочтений, материальных возможностей, ....
- Это неизбежно приведёт к "большим проблемам".
Ибо использованный ранее коррупционный принцип "разделяй и властвуй" - теперь будет работать против московии. И большинство трезвого населения, неизбежно будет ставить "неудобные" вопросы к своим царькам.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 08 гру, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
І сьогодні йде, а також в Румунію. Здивовані?, я ні.
Чесно кажучи ця маячня вже за***ла. Шановні любителі зради. Фізику за сьомий клас ви не осилили, це очевидно. Та якщо ви осилили хоча програму з математики за пятий клас, то просто пройдіться по всім точкам перетікання електроенергії на укр. кордоні і просумуйте, скільки заходить, а скільки виходить. Якщо навіть математика за пятий клас - це для вас надто складно, то вам просто повірте тим, хто шкільну програму все ж таки освоїв: Україна НЕ ЕКСПОРТУЄ електроенергію
Hotab написав:Успіх, а я тобі давно казав, що після звільнення Херсону тобі нема чого там робити. Так, зараз все вирішується на сході. Йде перемелювання русні. Допоможи там.
Ще б було чим Хоча, кажуть, що мають на нашу бригаду дати трохи закордонної техніки👍 Але... Але саме на мою батарею напевно не дадуть нічого, бо на закордонну техніку потрібно ж вчитись, так? Правда, двох відправили на навчання на навідників... Але... Але думаю, що один поїхав не те щоб там навчитись чогось, а швидше, щоб відкосити... нажаль... Бо це буде відносно недалеко його дому і... коротше, в мене є на це підозри
edvardd написав:счётчик стал накручивать в 1,5 раза больше
это нонсенс (по простому п*здеш) счетчик требует перепрограммирования , если счетчик никто не снимал, то это иллюзия проблема в том, что после выключения на 5-6 часов население начинает активно потреблять (стиралка, микроволновка, мультиварка, обогреватели, зарадка батерей) итог -потребление за сутки на 10-15% больше чем было до выключений, только за меньшее количество часов
меня потребление в декабре возросло в 4 раза с ноябрем (обогреваю дом), а что делать? сидеть в темноте и в холоде (возможно будет и такое, ловлю момент и греюсь)