prodigy написав:Bobua написав:prodigy написав:
quote="5515011:Bobua"]От всі казали цього року, що книги пушкіна, талстога, чи й булгакава -- погані.
А я от спробував -- та нормально вони горять.[/quote
пс книги для обігріву -почніть з Булгакова , а Пушкіна на останній випадок (полюбляю
цього сукиного сина...інколи перечитуваю вірши)
Ой не знаю...
Звісно ж, у кожного свій вибір розпалу і свої міркування. Цікаво буде порівняти навесні записи переліків спаленого, але як не крути, а той пушкін винен, що "пушкіністи" так оскотинились.
* Або він щось не те писав (вже і не згадаю -- малим був, коли читав).
* Або на недосяжному для москвинських пролетарів рівні писав (і це теж вина -- бо міг емігрувати, у них лишився би Бажов на першому місці, і може вони не так деградували би...)
Але факт, що та худоба ставить йому пам'ятники після окупації, мародерства, катувань, вбивств...
Якщо хочуть -- можемо обміняти книги на наших військових, що у полоні.
памятникі русні не мають не якого відношення до культури (і до Пушкіна теж)
це як собака мітить біля кожного стовпа свою теріторію (а вони гірше собак і навіть вовків)
классики імперської літератури більшість життя прожили за її межами
Париж (Некрасов, Тургенев потім після 1917 Бунін, Набоков, Куприн,)
Николай Гоголь (Італія, Франція і тп)-у него резко закончились деньги (проституки стоят не дешево в итальянских борделях) и Жуковский посоветовал ему отредактировать Тараса Бульбу (вставить пару предложений про "великого русского царя" которого будут бояться все)-царю не сильно понравилось , но деньги Гоголю дал.
Федор Тютчев "умом россию не понять" 27 лет прожил за границей (говорил в семье по немецки(жена немка) и французски, на русском писал заказные пропагондские стишки)В 1835 году Тютчев получил придворное звание камергера. В 1839 году дипломатическая деятельность Тютчева внезапно прервалась из-за самовольного отъезда из Турина, но до 1844 года он продолжал жить за границей. В 1843 году Тютчев встретился с всесильным начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии А. Х. Бенкендорфом. Итогом этой встречи стала поддержка императором Николаем I всех инициатив Тютчева в работе по созданию позитивного облика России на Западе. Тютчеву дали добро на самостоятельное выступление в печати по политическим проблемам взаимоотношений между Европой и Россией.В трактате «Россия и Запад» Тютчев создаёт своего рода образ тысячелетней державы России. Излагая своё «учение об империи» и о характере империи в России, поэт отмечал её «православный характер»
поэты (писатели) бОльшую часть своей молости прожившие в Парижах, Миланах, Берлинах
по факту не были православными (быть православным в то время-это 7 раз в неделю -2 раза в день ходить на службу , при том в конкретный храм по месту прописки (приписки)
например, Николая Гоголю не нравился храм на Никитском Бульваре к которому его приписали (напоминает приписка к поликлинике) и он писал прошение "о дозволе ему посещать другой храм)
Пушкину повезло меньше всех (он был невыездной) и путешествовал по БессарабииЦыганы шумною толпой По Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой В шатрах изодранных ночуют. Как вольность, весел их ночлег И мирный сон под небесами; Между колесами телег, Полузавешанных коврами, Горит огонь; семья кругом Готовит ужин; в чистом поле Пасутся кони; за шатром Ручной медведь лежит на воле.
потом пару дней провел в ОдессеЯ жил тогда в Одессе пыльной... Там долго ясны небеса, Там хлопотливо торг обильный Свои подъемлет паруса; Там всё Европой дышит, веет, Всё блещет Югом и пестреет Разнообразностью живой. Язык Италии златой Звучит по улице веселой, Где ходит гордый славянин, Француз, испанец, армянин, И грек, и молдаван тяжелый, И сын египетской земли, Корсар в отставке, Морали.
так что Пушкин был не виноват (как Рафик)что родился не в том месте и не в тот час
Гаразд.
Згоден.
Відтепер жодної дискримінації! Палитиму їх всіх.
От сьогодні експерементував, палив по сторіночці, побачив як нєкто "рилєєв" згадав несхвально Мазепу... Нема більше рилєєва.
Таваріщь путлєр, всьо сво ідьот па плану, як слишна, прійом...