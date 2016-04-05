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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2923292429252926
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 10:49

  prodigy написав:
  Bobua написав:
  prodigy написав:
quote="5515011:Bobua"]От всі казали цього року, що книги пушкіна, талстога, чи й булгакава -- погані.
А я от спробував -- та нормально вони горять.[/quote

пс книги для обігріву -почніть з Булгакова , а Пушкіна на останній випадок (полюбляю
цього сукиного сина...інколи перечитуваю вірши)


Ой не знаю...
Звісно ж, у кожного свій вибір розпалу і свої міркування. Цікаво буде порівняти навесні записи переліків спаленого, але як не крути, а той пушкін винен, що "пушкіністи" так оскотинились.
* Або він щось не те писав (вже і не згадаю -- малим був, коли читав).
* Або на недосяжному для москвинських пролетарів рівні писав (і це теж вина -- бо міг емігрувати, у них лишився би Бажов на першому місці, і може вони не так деградували би...)

Але факт, що та худоба ставить йому пам'ятники після окупації, мародерства, катувань, вбивств... :(
Якщо хочуть -- можемо обміняти книги на наших військових, що у полоні. :)


памятникі русні не мають не якого відношення до культури (і до Пушкіна теж)
це як собака мітить біля кожного стовпа свою теріторію (а вони гірше собак і навіть вовків)
классики імперської літератури більшість життя прожили за її межами
Париж (Некрасов, Тургенев потім після 1917 Бунін, Набоков, Куприн,)
Николай Гоголь (Італія, Франція і тп)-у него резко закончились деньги (проституки стоят не дешево в итальянских борделях) и Жуковский посоветовал ему отредактировать Тараса Бульбу (вставить пару предложений про "великого русского царя" которого будут бояться все)-царю не сильно понравилось , но деньги Гоголю дал.
Федор Тютчев "умом россию не понять" 27 лет прожил за границей (говорил в семье по немецки(жена немка) и французски, на русском писал заказные пропагондские стишки)
В 1835 году Тютчев получил придворное звание камергера. В 1839 году дипломатическая деятельность Тютчева внезапно прервалась из-за самовольного отъезда из Турина, но до 1844 года он продолжал жить за границей. В 1843 году Тютчев встретился с всесильным начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии А. Х. Бенкендорфом. Итогом этой встречи стала поддержка императором Николаем I всех инициатив Тютчева в работе по созданию позитивного облика России на Западе. Тютчеву дали добро на самостоятельное выступление в печати по политическим проблемам взаимоотношений между Европой и Россией.


В трактате «Россия и Запад» Тютчев создаёт своего рода образ тысячелетней державы России. Излагая своё «учение об империи» и о характере империи в России, поэт отмечал её «православный характер»


поэты (писатели) бОльшую часть своей молости прожившие в Парижах, Миланах, Берлинах
по факту не были православными (быть православным в то время-это 7 раз в неделю -2 раза в день ходить на службу , при том в конкретный храм по месту прописки (приписки)
например, Николая Гоголю не нравился храм на Никитском Бульваре к которому его приписали (напоминает приписка к поликлинике) и он писал прошение "о дозволе ему посещать другой храм)

Пушкину повезло меньше всех (он был невыездной) и путешествовал по Бессарабии
Цыганы шумною толпой По Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой В шатрах изодранных ночуют. Как вольность, весел их ночлег И мирный сон под небесами; Между колесами телег, Полузавешанных коврами, Горит огонь; семья кругом Готовит ужин; в чистом поле Пасутся кони; за шатром Ручной медведь лежит на воле.


потом пару дней провел в Одессе
Я жил тогда в Одессе пыльной... Там долго ясны небеса, Там хлопотливо торг обильный Свои подъемлет паруса; Там всё Европой дышит, веет, Всё блещет Югом и пестреет Разнообразностью живой. Язык Италии златой Звучит по улице веселой, Где ходит гордый славянин, Француз, испанец, армянин, И грек, и молдаван тяжелый, И сын египетской земли, Корсар в отставке, Морали.


так что Пушкин был не виноват (как Рафик)что родился не в том месте и не в тот час


Гаразд.
Згоден.
Відтепер жодної дискримінації! Палитиму їх всіх.
От сьогодні експерементував, палив по сторіночці, побачив як нєкто "рилєєв" згадав несхвально Мазепу... Нема більше рилєєва. :)
Таваріщь путлєр, всьо сво ідьот па плану, як слишна, прійом...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 11:09

Німеччина готує до передачі чергову партію озброєння:
• 18 колісних гаубиць RCH 155(фактично перехід ще однієї бригади на 155 калібр)
• 80 пікапів
• 7 зенітних танків GEPARD
• 20 ракетних установок калібру 70 мм на пікапах з 2000 ракетами*
• 22 дрони-розвідники
• понад 200 вантажівок різних типів
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:проблема в том, что после выключения на 5-6 часов население начинает активно потреблять (стиралка, микроволновка, мультиварка, обогреватели, зарадка батерей)
итог -потребление за сутки на 10-15% больше чем было до выключений,
только за меньшее количество часов
ну, да, человек включит стиралку два раза вместо одного в честь того, что ему дали свет, конечно.
И ещё электрочайник закипятит без нужды - чисто назло проснётся в 2 часа ночи, и закипятит.
juristkostya
 
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